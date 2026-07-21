Haluk Levent'ten itiraf mektubu: Ahbap'tan borç aldım çalmadım | A Haber'de çarpıcı yorum: Dolandırılanları tefecilikle suçluyor

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı ve dernek kurucusu Haluk Levent'in de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli düzenlenen operasyonların ardından tutuklandı. 6 Şubat depremlerinde toplanan yardım paralarının akıbeti belirsizliğini korurken, Haluk Levent cezaevinden yazdığı veda mektubunda kumara olan düşkünlüğünü itiraf ederek açıklamalarda bulundu.

Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanırken, cezaevinden veda başlıklı bir mektup yazdı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"BEN BİR KUMAR HASTASIYIM"

Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yayınlanan 5 sayfalık veda mektubunda depremde toplanan bağış paralarını çalmadığını iddia etti. Levent açıklamalarında iyi bir insan olmadığını, şöhrete ve zaaflarına yenildiği belirterek kumara olan bağımlılığının altını çizdi. Öte yandan Haluk Levent, hakkındaki çok sayıda suç duyurularına rağmen Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alarak olayın bir kumpas olduğunu öne süren ifadeler kullandı.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Ahbap soruşturmasına yönelik son durumu aktarırken, Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Sosyolog - Yazar İsmail Öz veda mektubunda yer alan ifadeleri değerlendirdi.

"HLK COİN'E YÖNELİK SOSYAL MEDYADAN ÇOK FAZLA İDDİA VAR"

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni bir boyuta evrildiğini belirten A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Ahbap soruşturması kapsamında yeni adıyla Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında fakat işte bugün Fatih Eken'in geçtiğimiz günlerde emniyet müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda vermiş olduğu ifadesi kapsamında zaten HLK Coin'den özellikle sosyal medyadan da çok fazla iddia var" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMADA SÖZ KONUSU İDDİALAR BİRLEŞTİRİLECEK"

Sosyal medyadaki iddiaların ve verilen ifadelerin tek bir dosyada toplanacağını belirten Mercan, "Bu iddialar hepsi birleştirilecek isimler öyle söylüyorlar. Hepsi birleştirilecek sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunacaklar" sözleriyle adli sürecin nasıl ilerleyeceğini aktardı.

"BM TARAFINDAN DAVET ALMIŞ"

Gazeteci Merve Şebnem Oruç, oluşturulan algının ulaştığı boyuta dikkat çekerek, "Mahalle illüzyonundan zaman içerisinde tamamen ülkeyi bile etkisi altına alacak bir şeye dönüşmüş. Bu mahalle illüzyonu o kadar büyümüş ki ben bugün bilmediğim bir şeyi fark ettim. Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşmuş bu adam! Demek ki gerçekten illüzyonun gücü inanılmaz" ifadelerini kullandı.

"KUMAR BAĞIMLILIĞI" İTİRAFININ ARKASINDAKİ SİNSİ PLAN

Levent'in sosyal medyadaki paylaşımlarını değerlendiren Oruç, "İtiraf ediyor, kumar düşkünlüğüm var diyor. Ama aynı zamanda, çok açık yüreklilikle yazıyormuş gibi gözükse de çok sinsi bazı şeyler var. Ece Güner ile ilgili nasıl bir kadını içeri alırlar filan diye. Ama ikincisinde çok acayip bir şey söylüyor. Ece Güner bana 50 milyon dolar verdi karşılığında 120 milyon dolar geri aldı diyor. Yani karşısındakileri tefecilikle suçluyor. Hikayeye bir baktığınızda borç verip dolandırılanları tefeci gibi gösterip sopa sallıyor" sözleriyle manipülasyonu gözler önüne serdi.

Sosyolog - Yazar İsmail Öz ise konuyu psikolojik bir zemine oturtarak, "Psikolojide artık bunlar tanımlı hastalıklar. Burada çok net bir kumar bağımlılığı var ve bu bir hastalık. Adam o hastalığını itiraf ediyor zaten. Kumar noktasında bunu çok sofistike hale getirmiş olanların hepsinde bir gerçeküstü kişilik oluşuyor. Gerçeklikten koparak kendi vehimleriyle oluşturduğu bir dünyada yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.