Babala TV hesaplarında şüpheli hareketlilik! “Ahbap” trafiği mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. MASAK raporlarının ardından Babala TV hesaplarındaki şüpheli döviz hareketliliği nedeniyle Oğuzhan Uğur ve beraberindeki isimlere operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Haluk Levent’in Alper Çelik üzerinden yürüttüğü iddia edilen milyonluk bahis trafiği ve 1 milyar 400 milyon liralık devasa hesap hacmini deşifre etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 kişi gözaltına alınırken, dosyadaki şoke edici detaylar gün yüzüne çıktı. MASAK'ın radarına takılan yüklü döviz transferleri ve Alper Çelik'in hesaplarındaki 1.4 milyar liralık devasa hacmin yanı sıra, Haluk Levent'in milyonluk bahis talimatları verdiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü.
BABALA TV HESAPLARINDA ŞÜPHELİ DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ
"Oğuzhan Uğur'a bu sabah neden operasyon düzenlendi?" sorusuna yanıt vererek özellikle Babala TV hesaplarında şüpheli hareketliğe dikkat çeken A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Verilen ifadelere bakıldığında üçüncü bir dalga operasyonunun geleceği habercilik açısından belliydi. İfadelerde farklı isimler ve miktarlar geçiyor, HTS ile baz kayıtları değerlendiriliyordu. Babala TV'nin resmi olan banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz aktarıldıktan sonra MASAK bir bildirim yayınlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli işlemi bildiriyor. Bu kapsamda Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı." sözleriyle süreci aktardı.
AHBAPLAR SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA GÖZALTI
Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi vermeye devam eden Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı direkt operasyon düğmesine bastı ve emniyet koordinesinde Oğuzhan Uğur'a operasyon yapıldı. Kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre bu operasyon, yeni adıyla 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Oğuzhan Uğur'un ilk beyanında telefonunu direkt ekiplere teslim ettiği ve 'Gizli saklım yok' dediği ifade ediliyor." dedi.
"ŞU MAÇ 1,5 ÜSTÜ OLACAK, 100 BİN YATIR"
Soruşturmanın bir diğer ayağını oluşturan Alper Çelik ve Haluk Levent arasındaki ilişkiye değinen sunucu, "Futbol takımları sizin uzmanlık alanınız. Haluk Levent'in 'Şu maç 1,5 üstü olacak, 100 bin yatır' şeklinde mesajları olduğu görülüyor. Bu rakamlar herhalde büyük miktarlar?" sorusunu sordu.