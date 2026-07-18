Babala TV hesaplarında şüpheli hareketlilik! “Ahbap” trafiği mercek altında

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Mustafa Kadir Mercan, "Kuponlara bakıldığında miktarların 100 bin TL olduğu aşikar. O dönemde oynanan maçlara baktım, kuponların hemen hemen hepsi kaybetmiş durumda. Haluk Levent söylüyor, öbürü parayı yatırıyor. Örneğin Real Madrid maçına 1,5 milyon yatırılmasını istiyor ancak maksimum limit 500 bin olduğu için o kadar yatırılabiliyor ve o bahis de kaybediyor." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) 30 BİN LİRA MAAŞ, 1.4 MİLYAR LİRALIK HESAP HACMİ Soruşturma dosyasındaki çarpıcı ekonomik verileri paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Alper Çelik ifadesinde aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söylüyor ancak hesaplarındaki toplam hacim tam 1 milyar 400 milyon lira. Bu devasa para trafiğinin yanı sıra Çelik, ifadesinin bir kısmında Haluk Levent'in kendisine borçlu olduğunu da iddia ediyor. İkili arasında 2 bin 526 medya bağlantısı saptandı, bu da en az 2 bin farklı bahis oynandığı anlamına gelebilir." şeklinde konuştu.