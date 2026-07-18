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Babala TV hesaplarında şüpheli hareketlilik! “Ahbap” trafiği mercek altında

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Babala TV hesaplarında şüpheli hareketlilik! “Ahbap” trafiği mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. MASAK raporlarının ardından Babala TV hesaplarındaki şüpheli döviz hareketliliği nedeniyle Oğuzhan Uğur ve beraberindeki isimlere operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Haluk Levent’in Alper Çelik üzerinden yürüttüğü iddia edilen milyonluk bahis trafiği ve 1 milyar 400 milyon liralık devasa hesap hacmini deşifre etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 kişi gözaltına alınırken, dosyadaki şoke edici detaylar gün yüzüne çıktı. MASAK'ın radarına takılan yüklü döviz transferleri ve Alper Çelik'in hesaplarındaki 1.4 milyar liralık devasa hacmin yanı sıra, Haluk Levent'in milyonluk bahis talimatları verdiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

BABALA TV HESAPLARINDA ŞÜPHELİ DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ

"Oğuzhan Uğur'a bu sabah neden operasyon düzenlendi?" sorusuna yanıt vererek özellikle Babala TV hesaplarında şüpheli hareketliğe dikkat çeken A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Verilen ifadelere bakıldığında üçüncü bir dalga operasyonunun geleceği habercilik açısından belliydi. İfadelerde farklı isimler ve miktarlar geçiyor, HTS ile baz kayıtları değerlendiriliyordu. Babala TV'nin resmi olan banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz aktarıldıktan sonra MASAK bir bildirim yayınlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli işlemi bildiriyor. Bu kapsamda Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı." sözleriyle süreci aktardı.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AHBAPLAR SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA GÖZALTI

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi vermeye devam eden Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı direkt operasyon düğmesine bastı ve emniyet koordinesinde Oğuzhan Uğur'a operasyon yapıldı. Kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre bu operasyon, yeni adıyla 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Oğuzhan Uğur'un ilk beyanında telefonunu direkt ekiplere teslim ettiği ve 'Gizli saklım yok' dediği ifade ediliyor." dedi.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ŞU MAÇ 1,5 ÜSTÜ OLACAK, 100 BİN YATIR"

Soruşturmanın bir diğer ayağını oluşturan Alper Çelik ve Haluk Levent arasındaki ilişkiye değinen sunucu, "Futbol takımları sizin uzmanlık alanınız. Haluk Levent'in 'Şu maç 1,5 üstü olacak, 100 bin yatır' şeklinde mesajları olduğu görülüyor. Bu rakamlar herhalde büyük miktarlar?" sorusunu sordu.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Mustafa Kadir Mercan, "Kuponlara bakıldığında miktarların 100 bin TL olduğu aşikar. O dönemde oynanan maçlara baktım, kuponların hemen hemen hepsi kaybetmiş durumda. Haluk Levent söylüyor, öbürü parayı yatırıyor. Örneğin Real Madrid maçına 1,5 milyon yatırılmasını istiyor ancak maksimum limit 500 bin olduğu için o kadar yatırılabiliyor ve o bahis de kaybediyor." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

30 BİN LİRA MAAŞ, 1.4 MİLYAR LİRALIK HESAP HACMİ

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı ekonomik verileri paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Alper Çelik ifadesinde aylık kazancının 30 bin lira olduğunu söylüyor ancak hesaplarındaki toplam hacim tam 1 milyar 400 milyon lira. Bu devasa para trafiğinin yanı sıra Çelik, ifadesinin bir kısmında Haluk Levent'in kendisine borçlu olduğunu da iddia ediyor. İkili arasında 2 bin 526 medya bağlantısı saptandı, bu da en az 2 bin farklı bahis oynandığı anlamına gelebilir." şeklinde konuştu.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Haberin sonunda sunucu, deprem döneminde yapılan yardımlara ilişkin bir sanatçının kullandığı ifadeleri hatırlatarak, "Onlara yardımları biz yaptık, onlar başkaları yaptı zannetti' gibi hem seçmeni hem depremzedeyi aşağılayan iğrenç bir ifade kullanılmıştı." diyerek konunun toplumsal boyutuna dikkat çekti.

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