Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı!
Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneğine yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında para transferleri, bazı hesap hareketleri ve bir döviz bürosuyla bağlantılı olduğu öne sürülen işlemlere ilişkin yeni iddialar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtildi.
6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nde yaklaşık 7 milyar lira bağış toplandığı ifade edilse de, bu paraların yönetimi şeffaflıktan uzak kaldı. MASAK raporları, derneğin mal varlığının bilinçli bir şekilde eksiltildiğini ortaya koydu. Millet "su" beklerken, Ahbap'ın binlerce tır gönderdik iddiasına rağmen bölgeden "su gelmedi" feryatları yükseldi; AFAD 300 binden fazla çadır dağıtırken, milyarlarca lira toplayan Ahbap'ın sadece 185 çadır dağıtabildiği belgelendi. Ayrıca, öğrencilere vaat edilen bursların ödenmediği ve derneğin bağışlardan elde ettiği 24 milyon liralık faiz gelirinin akıbetinin belirsiz olduğu saptandı. Levent'in suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak için CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la aynı dövizciyi kullandığı ortaya çıktı.
AKPOLAT'IN DÖVİZCİSİYDİ
CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye başkanlığı döneminde suçtan elde ettiği gelirleri, eşi ve eşinin ailesi üzerinden akladı. Bu kapsamda Aralık 2024'te Beykoz'da bulunan Acarkent'te aldıkları milyonluk villayı, bacanağı Burak Kangal'ın üzerine satın aldığı ve bu villanın boş tutulduğu tespit edilmişti. Söz konusu villa için 25 milyon liranın satıcının hesabına gönderildiğini belirleyen ekipler, paranın izini sürdü. Bu paranın Kartal'da bulunan bir döviz bürosunda Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal tarafından döviz bozdurularak Burak Kangal'ın hesabına gönderildiği saptanmıştı.
AİLESİYLE AKLAMAYA ÇALIŞTI
Soruşturma birimleri, Acarkent'te bulunan söz konusu dubleks villanın 25 milyon liraya ya da iki katına bile alınmasının mümkün olmadığını saptadı. Akpolat'ın arkadaş ve hısımları olan kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazanç ile aldığı taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığını aklamaya çalıştığı belirlendi.