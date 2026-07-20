AHBAP'TAN İFADE: BENİ KAPALIÇARŞI'DAKİ DÖVİZCİYE GÖNDERİYORDU

Ahbap Derneği kurucularından, "Nitelikli hırsızlık", "dolandırıcılık", "bedelsiz senet kullanma" ve "yasa dışı bahis" suçlarından sabıkası bulunan ve tutuklanan Alper Çelik de ifadesinde Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunu işaret etmişti. Hesabında 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen Levent'in 20 yıllık dostu Çelik, Haluk Levent'e borç verdiğini, kendisinin de alacaklı olduğunu belirttiği ifadesinde, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana birkaç isim söylüyordu, ben de bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum." demişti.