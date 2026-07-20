CANLI YAYIN

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı!

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneğine yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında para transferleri, bazı hesap hareketleri ve bir döviz bürosuyla bağlantılı olduğu öne sürülen işlemlere ilişkin yeni iddialar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtildi.

6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nde yaklaşık 7 milyar lira bağış toplandığı ifade edilse de, bu paraların yönetimi şeffaflıktan uzak kaldı. MASAK raporları, derneğin mal varlığının bilinçli bir şekilde eksiltildiğini ortaya koydu. Millet "su" beklerken, Ahbap'ın binlerce tır gönderdik iddiasına rağmen bölgeden "su gelmedi" feryatları yükseldi; AFAD 300 binden fazla çadır dağıtırken, milyarlarca lira toplayan Ahbap'ın sadece 185 çadır dağıtabildiği belgelendi. Ayrıca, öğrencilere vaat edilen bursların ödenmediği ve derneğin bağışlardan elde ettiği 24 milyon liralık faiz gelirinin akıbetinin belirsiz olduğu saptandı. Levent'in suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak için CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la aynı dövizciyi kullandığı ortaya çıktı.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 1

AKPOLAT'IN DÖVİZCİSİYDİ

CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye başkanlığı döneminde suçtan elde ettiği gelirleri, eşi ve eşinin ailesi üzerinden akladı. Bu kapsamda Aralık 2024'te Beykoz'da bulunan Acarkent'te aldıkları milyonluk villayı, bacanağı Burak Kangal'ın üzerine satın aldığı ve bu villanın boş tutulduğu tespit edilmişti. Söz konusu villa için 25 milyon liranın satıcının hesabına gönderildiğini belirleyen ekipler, paranın izini sürdü. Bu paranın Kartal'da bulunan bir döviz bürosunda Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal tarafından döviz bozdurularak Burak Kangal'ın hesabına gönderildiği saptanmıştı.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 2

AİLESİYLE AKLAMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma birimleri, Acarkent'te bulunan söz konusu dubleks villanın 25 milyon liraya ya da iki katına bile alınmasının mümkün olmadığını saptadı. Akpolat'ın arkadaş ve hısımları olan kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazanç ile aldığı taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığını aklamaya çalıştığı belirlendi.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 3

KARDEŞİNİN VE ASİSTANININ HESAPLARI ORTAYA ÇIKARDI

Ahbap soruşturmasında da aynı taktiğin uygulandığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi, CHP'li Şile Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in hesabına çok yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu, sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 97,3 milyon TL nakit yatırma işlemi yapıldığı saptandı.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 4

Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te 1,5 milyon USD (yaklaşık 51 milyon TL) para yatırma işlemi yapılarak paranın ertesi gün Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına aktarıldığı, belediye hak edişlerinin Berk Ulu, Mert Ulu ve farklı kişi ve şirketler üzerinden tekrar onun hesaplarına döndüğü belirlendi.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 5

İFADESİ ALINACAK

Berkant Acil'in Haluk Levent ile çok ciddi bir işlem hacminin bulunduğu, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulduğu, Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yerine ciddi hacimlerde para transferleri yapıldığı veya alındığı şeklinde tespitler yapıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında döviz bürosunun sahibinin de ifadesinin alınması bekleniyor.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 6

AHBAP'TAN İFADE: BENİ KAPALIÇARŞI'DAKİ DÖVİZCİYE GÖNDERİYORDU

Ahbap Derneği kurucularından, "Nitelikli hırsızlık", "dolandırıcılık", "bedelsiz senet kullanma" ve "yasa dışı bahis" suçlarından sabıkası bulunan ve tutuklanan Alper Çelik de ifadesinde Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunu işaret etmişti. Hesabında 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen Levent'in 20 yıllık dostu Çelik, Haluk Levent'e borç verdiğini, kendisinin de alacaklı olduğunu belirttiği ifadesinde, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana birkaç isim söylüyordu, ben de bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum." demişti.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 7

O DÖVİZ BÜROSU TAÇ DÖVİZ Mİ?

Sabah'ın haberine göre; Söz konusu bu döviz bürosunun, CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetin aklanmasında kullandığı Kapalıçarşı'daki Taç Döviz olup olmadığı mercek altına alındı. İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlenmişti. Sahibi Durmaz'ın tutuklandığı Taç Döviz'in kasalarında 5 milyar liraya yakın para bulunmuştu.

Yardım paraları dövizde mi aklandı? Ahbap soruşturmasında şok Rıza Akpolat detayı! - 8

AHBAP SORUŞTURMASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ahbap soruşturmasında hangi iddialar inceleniyor?

Soruşturma dosyasında para transferleri, hesap hareketleri ve bazı finansal işlemlere ilişkin çeşitli iddiaların incelendiği belirtiliyor.

Döviz bürosu neden soruşturmada geçiyor?

Haberde, belirli para transferlerinin bir döviz bürosu üzerinden gerçekleştirildiği iddiasına yer veriliyor. Bu konu soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Soruşturma tamamlandı mı?

Hayır. Haberde aktarılan bilgilere göre soruşturma süreci devam ediyor ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Oğuzhan Uğurun ifadesi ortaya çıktıOğuzhan Uğurun ifadesi ortaya çıktı OĞUZHAN UĞUR'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ahbapta çek skandalıAhbapta çek skandalı AHBAP'TA ÇEK SKANDALI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın