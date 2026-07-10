Peki 107 günlük ABD/İsrail-İran savaşı nereye evrilecek? İran'da yaşanan patlamaların kaynağı İsrail mi yoksa Körfez ülkelerinde mi geliyor? A Haber'de Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteciler Dr. Murat Özer, Mete Sohtaoğlu ve Abdulkadir Selvi bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da sular durulmazken, aralarında Umman'ın da bulunduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndan İran'ın saldırılarına yönelik ortak bir bildiri yayınlandı. İlk kez A Haber'de ekrana gelen ortak açıklamada Tahran'ın saldırılarının sürmesi halinde Körfez ülkeleri olarak karşılık verileceği belirtildi.

Körfez ülkelerinden gelen ve tüm dünyada yankı uyandıran ilk resmi muhtırayı aktaran Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Körfez'de ilk kez bir bildiri yayımlandı. İran saldırılarına karşı taviz gösterilmeyecek. İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Körfez tankerlerine yönelik İran saldırıları, seyir güvenliği ve emniyetine yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleri, bu saldırılara karşı artık tek cephede durarak karşılık verecektir. Herhangi bir Körfez ülkesine yönelik saldırı, tüm Körfez ülkelerine doğrudan bir saldırı sayılacaktır. İran, bu saldırıların sonuçlarından tamamen sorumludur. Hürmüz Boğazı konusunda tek taraflı mekanizmalara ve düzenlemelere sonuna kadar karşı çıkıyoruz mesajı verildi" sözleriyle aktardı.

Gazeteci Murat Özer, Umman'ın savaş sürecinde İran'ı desteklediğini belirterek saf değiştirmesinin kritik olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

UMMAN'DAN KRİTİK KARAR

Bildirideki en dikkat çekici detaylardan birinin Umman'ın tavrı olduğunu belirten Gazeteci Dr. Murat Özer, "Bu bildiride Suudi Arabistan ve Bahreyn'in yanında en önemlisi Umman da var. Umman bugüne kadar hep daha tarafsız, hatta İran'a daha yakın duran bir pozisyondaydı. Amerika ile müzakerelerin merkeziydi." dedi.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise Özer'in sözlerini destekleyerek; "Orta Doğu ülkeleri topyekün bir karar almışsa, artık bazı ülkelerin bunun dışında kalma şansı yok. Bu gece çok kritik bir gece, büyük bir krizin kapıda olduğunu söylemeliyiz." şeklinde konuştu.