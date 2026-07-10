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Körfez ülkelerinden İran'a karşı ortak cephe! Bildiri ilk kez A Haber'de | Tahran ABD-İsrail'in oyununa gelmemeli

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Körfez ülkelerinden İran'a karşı ortak cephe! Bildiri ilk kez A Haber'de | Tahran ABD-İsrail'in oyununa gelmemeli

ABD-İran arasında yeniden karşılıklı çatışmalar sürerken, Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndan Tahran'ın saldırılarına yönelik yapılan ortak bildiride "Saldırılar sürerse İran'a karşılık veririz" açıklaması Orta Doğu'daki savaş gerilimini en üst seviyeye çıkardı. İlk kez A Haber'de ekrana gelen bildirinin ardından gözler savaşın genişleme ihtimaline çevrilirken, uzman isimler çok büyük riskin kapıda olduğunu ve İran'ın acilen Körfez ülkelerine saldırıları sonlandırarak ABD-İsrail'in oyununa gelmemesi çağrısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a başlattığı saldırının ardından, Tahran yönetiminin Bahreyn, Katar ve Kuveyt'i hedef alması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

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Orta Doğu'da sular durulmazken, aralarında Umman'ın da bulunduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndan İran'ın saldırılarına yönelik ortak bir bildiri yayınlandı. İlk kez A Haber'de ekrana gelen ortak açıklamada Tahran'ın saldırılarının sürmesi halinde Körfez ülkeleri olarak karşılık verileceği belirtildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN İRAN'IN SALDIRILARINA KARŞI ORTAK BİLDİRİ: KARŞILIK VERİRİZ

Peki 107 günlük ABD/İsrail-İran savaşı nereye evrilecek? İran'da yaşanan patlamaların kaynağı İsrail mi yoksa Körfez ülkelerinde mi geliyor? A Haber'de Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteciler Dr. Murat Özer, Mete Sohtaoğlu ve Abdulkadir Selvi bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber ekranlarından ilk kez Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın İran'a yönelik saldırı bildirisini aktardı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber ekranlarından ilk kez Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın İran'a yönelik saldırı bildirisini aktardı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)


KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: İRAN'A KARŞILIK VERİRİZ

Körfez ülkelerinden gelen ve tüm dünyada yankı uyandıran ilk resmi muhtırayı aktaran Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Körfez'de ilk kez bir bildiri yayımlandı. İran saldırılarına karşı taviz gösterilmeyecek. İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Körfez tankerlerine yönelik İran saldırıları, seyir güvenliği ve emniyetine yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleri, bu saldırılara karşı artık tek cephede durarak karşılık verecektir. Herhangi bir Körfez ülkesine yönelik saldırı, tüm Körfez ülkelerine doğrudan bir saldırı sayılacaktır. İran, bu saldırıların sonuçlarından tamamen sorumludur. Hürmüz Boğazı konusunda tek taraflı mekanizmalara ve düzenlemelere sonuna kadar karşı çıkıyoruz mesajı verildi" sözleriyle aktardı.

Gazeteci Murat Özer, Umman'ın savaş sürecinde İran'ı desteklediğini belirterek saf değiştirmesinin kritik olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Gazeteci Murat Özer, Umman'ın savaş sürecinde İran'ı desteklediğini belirterek saf değiştirmesinin kritik olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

UMMAN'DAN KRİTİK KARAR

Bildirideki en dikkat çekici detaylardan birinin Umman'ın tavrı olduğunu belirten Gazeteci Dr. Murat Özer, "Bu bildiride Suudi Arabistan ve Bahreyn'in yanında en önemlisi Umman da var. Umman bugüne kadar hep daha tarafsız, hatta İran'a daha yakın duran bir pozisyondaydı. Amerika ile müzakerelerin merkeziydi." dedi.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise Özer'in sözlerini destekleyerek; "Orta Doğu ülkeleri topyekün bir karar almışsa, artık bazı ülkelerin bunun dışında kalma şansı yok. Bu gece çok kritik bir gece, büyük bir krizin kapıda olduğunu söylemeliyiz." şeklinde konuştu.

Eray Güçlüer ise İran'ın ABD ve İsrail'in oyununa gelmemesi çağrısını yaparak Körfez ülkelerine düzenlenen saldırıları sonlandırması uyarısında bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Eray Güçlüer ise İran'ın ABD ve İsrail'in oyununa gelmemesi çağrısını yaparak Körfez ülkelerine düzenlenen saldırıları sonlandırması uyarısında bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İŞGAL GİRİŞİMLERİ VE ASİMETRİK SAVAŞ TEHLİKESİ

Savaşın coğrafi olarak genişleme riski bulunduğuna dikkat çeken Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Savaş genişleyebilir. Yıpratma savaşlarından bahsetmiştim, işte o noktada İran'ın bazı yerlere işgal girişimleri dahi olabilir. İleriden güvenlik sağlama bahanesiyle Irak'a ya da Kuveyt'e girme gibi birtakım denemeleri olabilir" uyarısında bulundu.


"HÜRMÜZ BOĞAZI ASKERİ GÜÇLE AÇILACAK"

Bölgenin can damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın diplomasiyle çözülemeyeceğini vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "Hürmüz Boğazı artık zorla açılacak, bu durum belli oldu. Askeri olarak müdahale edilmesi muhtemel görünüyor" dedi.

Murat Özer ise bu durumun yaratacağı domino etkisine dikkat çekerek, "Bir Arap-Acem savaşına dönüşmesi halinde buna ne Mısır, ne Suriye ne de Lübnan bigane kalabilir. Lübnan zaten Arap Birliği toplantısında açıkça İran destekli Hizbullah'a karşı Lübnan hükümetinin yanında olduklarını deklare etti. Bu iş bir mezhep savaşına evrilirse büyük bir felaket olur ve bunu durdurabilecek tek güç Türkiye'dir" sözleriyle bölgedeki tarihi sorumluluğa işaret etti.

Abdulkadir Selvi, eski dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran rejiminin kendisini yenileme sürecine girdiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Abdulkadir Selvi, eski dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran rejiminin kendisini yenileme sürecine girdiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)


HAMANEY SONRASI REJİMİN YENİDEN FORMATLANMASI

İran rejiminin Hamaney'in ölümü üzerinden yeni bir süreç yürütüldüğünü belirten Gazeteci Abdulkadir Selvi "İran rejimi, Hamaney'in ölümü üzerinden kendini yeniden formatladı. 'Bu savaşı kazandık, kontrol bizde' diyerek iç bölünmeleri gidermeye çalıştılar. Hamaney'in cenazesini şehir şehir gezdirerek halkı motive ettiler. Humeyni'ye yapmadıklarını Hamaney'e yaparak rejimi bir 10-20 yıl daha rahat ettirmeyi planlıyorlar." ifadelerini kullandı.


"İRAN ORTA DOĞU ÜLKELERİYLE KARŞI KARŞIYA GELMEMELİ"

Tek bir kıvılcıma bakıldığını ve bu kıvılcımın İsrail tarafından başlatılacağını belirterek "İran devlet aklı bir an önce bütün siyasi ve bürokratik kanallarını harekete geçirip bir an önce buradaki Orta Doğu ülkeleri aramalı. İran artık bu noktada Amerika ve İsrail'in oyununa gelmemelidir. İran her türlü diplomatik adımı belirtecek bir süreci başlatarak Orta Doğu ülkeleri ile karşı karşıya gelmemelidir." dedi.

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