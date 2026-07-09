CANLI YAYIN

CANLI ABD'den İran'a peş peşe hava saldırıları! Trump: 20 katıyla karşılık verdik

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CANLI ABD'den İran'a peş peşe hava saldırıları! Trump: 20 katıyla karşılık verdik

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'da yaklaşık 170 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Tahran ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve İHA'larla hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama güvenmiyorum." dedi.

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılarda hava savunma sistemleri, füze ve İHA depoları, kıyı gözetleme unsurları, deniz kuvvetlerine ait hedefler ve askeri lojistik altyapısı vuruldu. ABD, operasyonların İran'ın ateşkesi ihlal etmesinin ardından gerçekleştirildiğini savunurken, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlemeye hazır oldukları mesajını verdi.

İran ise ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan askeri varlığını hedef alarak karşılık verdi. Bahreyn ve Kuveyt'te alarm durumuna geçilirken, Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn yönetimi de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'den dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile yeniden anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. Trump, "Bize her vurduklarında 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık. Askeri açıdan kazandık." ifadelerini kullanırken, Tahran yönetiminin olası bir anlaşmaya sadık kalacağı konusunda ciddi şüpheleri olduğunu dile getirdi.

İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

09:01

İRAN'DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

İran Sağlık Bakanlığı: Çarşamba ve perşembe günleri  ABD'nin İran'ın 5 vilayetine düzenlediği  saldırılarında 14 kişi öldü 78 kişi yaralandı.

08:57

İRAN'DA TREN SEFERLERİ DURDU

 Resmi yayın kuruluşu IRIB, ABD ve İsrail'in sabahın erken saatlerinde düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'ın Tahran-Meşhed arasındaki demiryolu seferlerini durdurduğunu duyurdu.

 

08:45

ABD İRAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRILARININ DETAYLARINI PAYLAŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaştı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği saldırılarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.

 

CANLI ABD'den İran'a peş peşe hava saldırıları! Trump: 20 katıyla karşılık verdik - 1

Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.

Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

CENTCOM, 7 Temmuz'da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.

Açıklamada, operasyonların İran'ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran'a "ağır bedel ödetmenin" amaçlandığı ifade edildi.

CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede "tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır" olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.

Ahaber
08:36

İRAN: ABD SALDIRILARINDA 8 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

İran, ABD'nin ülkenin güney bölgelerine yönelik saldırılarında 8 İranlı askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran basını, ABD'nin İran'ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

08:31

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI "KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME SALDIRILARI DÜZENLEDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin hedef alındığını duyurarak, "Saldırganlığın devam etmesi halinde, ezici yanıtımız bölgedeki diğer Amerikan üslerini de kapsayacak şekilde genişleyecektir" açıklamasında bulundu.

Kuveyt ve Bahreyn'in yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını duyurmasının ardından, İran'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki Arifjan ve Ali Al Salem üsleri ile Bahreyn'deki Juffair ve Şeyh İsa üslerinin füze ve İHA'lar ile hedef alındığını duyurdu. Söz konusu üslerin ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, "Saldırganlığın devam etmesi halinde, ezici yanıtımız bölgedeki diğer Amerikan üslerini de kapsayacak şekilde genişleyecektir" ifadelerine yer verildi.

KUVEYT VE BAHREYN YENİ SALDIRILARA HEDEF OLMUŞTU

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını duyurmasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olmuştu. ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bu ülkelere yönelik saldırılar, İran misillemesi şüphesine yol açmıştı.

08:10

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİTLERLE DEĞİL, YALNIZCA İRAN'IN DÜZENLEMELERİYLE AÇILIR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD zorbalık ve verilen sözleri tutmamanın karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemedi. Açıkça söylemek gerekirse saldırırsanız, karşılık görürsünüz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin çırpındıkça daha çok batacağını belirten Kalibaf, "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır" değerlendirmesinde bulundu.

08:00

ABD BAŞKANI TRUMP: "İRAN BİR ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." dedi.

Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık." dedi.

İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu belirten Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." diye konuştu.

İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar." yanıtını verdi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın