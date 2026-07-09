CANLI ABD'den İran'a peş peşe hava saldırıları! Trump: 20 katıyla karşılık verdik

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." dedi.



Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.



Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık." dedi.



İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu belirten Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." ifadelerini kullandı.



Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." diye konuştu.



İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar." yanıtını verdi.