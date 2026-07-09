CANLI ABD'den İran'a peş peşe hava saldırıları! Trump: 20 katıyla karşılık verdik
ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'da yaklaşık 170 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Tahran ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve İHA'larla hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama güvenmiyorum." dedi.
CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılarda hava savunma sistemleri, füze ve İHA depoları, kıyı gözetleme unsurları, deniz kuvvetlerine ait hedefler ve askeri lojistik altyapısı vuruldu. ABD, operasyonların İran'ın ateşkesi ihlal etmesinin ardından gerçekleştirildiğini savunurken, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlemeye hazır oldukları mesajını verdi.
İran ise ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan askeri varlığını hedef alarak karşılık verdi. Bahreyn ve Kuveyt'te alarm durumuna geçilirken, Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn yönetimi de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'den dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile yeniden anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. Trump, "Bize her vurduklarında 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık. Askeri açıdan kazandık." ifadelerini kullanırken, Tahran yönetiminin olası bir anlaşmaya sadık kalacağı konusunda ciddi şüpheleri olduğunu dile getirdi.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN'DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI
İran Sağlık Bakanlığı: Çarşamba ve perşembe günleri ABD'nin İran'ın 5 vilayetine düzenlediği saldırılarında 14 kişi öldü 78 kişi yaralandı.
İRAN'DA TREN SEFERLERİ DURDU
Resmi yayın kuruluşu IRIB, ABD ve İsrail'in sabahın erken saatlerinde düzenlediği saldırılar nedeniyle İran'ın Tahran-Meşhed arasındaki demiryolu seferlerini durdurduğunu duyurdu.
ABD İRAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRILARININ DETAYLARINI PAYLAŞTI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaştı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği saldırılarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.
Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.
Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
CENTCOM, 7 Temmuz'da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.
Açıklamada, operasyonların İran'ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran'a "ağır bedel ödetmenin" amaçlandığı ifade edildi.
CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede "tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır" olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.