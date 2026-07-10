CANLI YAYIN

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Ali Hamaney için bugün Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı. Oğul Mustafa Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazına siyasi ve askeri isimlerin yanı sıra on binlerce İranlı katıldı.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 1

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşta suikast sonucu öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni kapsamında İran'ın Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı.

Yoğun katılımın sağlandığı cenaze namazını Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırırken, eski dini liderin daha sonra aile üyelerinin katıldığı sınırlı bir törenle İmam Rıza Türbesi'ndeki bölümlerden birine defnedildi.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 2

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinin son durağı olan Meşhed'deki merasime yoğun katılım oldu.

Cenaze töreninin Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen kısımlarının ardından Hamaney'in naaşı taşıyan uçak bugün Meşhed'deki Haşiminecad Havalimanı'na iniş yaptı.

Ahaber
İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 3

Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için toplanan yoğun kalabalık, eski dini lidere bağlılıklarını göstermek üzere bu sefer Meşhed sokaklarına akın etti.

Mücteba Hamaney babasının cenaze törenine katılacak mı? MÜCTEBA HAMANEY BABASININ CENAZE TÖRENİNE KATILACAK MI?
İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 4

"TRUMP'I ÖLDÜRECEĞİZ" YAZILI PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hamaney'in naaşı, kentteki merkezi İmam Rıza Caddesi'nden cenaze namazının kılınacağı İmam Rıza Türbesi'ne taşındı. Cenazeye katılan İran halkının yol boyunca açtığı, "İntikam" ve "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı sloganların yer aldığı afiş ve pankartlar da dikkat çekti.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 5

Yürüyüşteki grupların, "Müzakere istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdığı da görüldü. İlerleyen süreçte İmam Rıza Türbesi'nde de bir araya gelen kalabalık, Hamaney için kılınan cenaze namazına katıldı.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 6

CENAZE NAMAZINI EN BÜYÜK OĞLU MUSTAFA HAMANEY KILDIRDI

İran basınında daha önce yer alan haberlere göre Hamaney'in cenaze namazını 101 yaşındaki İranlı din adamı Hüseyin Nuri Hamedani'nin kıldırması bekleniyordu ancak, namazı Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.

Cenaze törenine birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Hamedani'nin neden cenaze namazına imamlık yapmadığına yönelik ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 7

Öte yandan, cenaze törenine katılıp katılmayacağı büyük merak konusu olan Hamaney'in oğlu ve yeni İran dini lideri Mücteba Hamaney de etkinlik sırasında görülmedi.

Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı HAMANEY'İN VURULDUĞU O ANLAR İLK KEZ ANLATILDI

Hamaney'in naaşının daha sonra aile üyelerinin katıldığı sınırlı bir törenle türbe kompleksindeki bölümlerden birine defnedildi.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 8

NECEF VE KERBELA'DA DA TÖRENLER DÜZENLENMİŞTİ

Hamaney için Irak'ta da geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlenmişti. Önce Necef kentine getirilen ve Hazreti Ali Türbesi'nde cenaze namazı kılınan Hamaney'in naaşı daha sonra askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya götürülmüştü.

Hamaney için Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde de dini törenler gerçekleştirilmişti.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 9

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başta olmak üzere çok sayıda İranlı ve Iraklı üst düzey yetkilinin de yer aldığı cenaze törenlerinde birçok kişi Necef ve Kerbela'da Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamıştı.

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 10

İşte İran eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreninden kareler...

İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu 11

İşte İran eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreninden kareler...

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin