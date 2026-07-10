İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu
ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Ali Hamaney için bugün Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı. Oğul Mustafa Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazına siyasi ve askeri isimlerin yanı sıra on binlerce İranlı katıldı.
ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşta suikast sonucu öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni kapsamında İran'ın Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı.
Yoğun katılımın sağlandığı cenaze namazını Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırırken, eski dini liderin daha sonra aile üyelerinin katıldığı sınırlı bir törenle İmam Rıza Türbesi'ndeki bölümlerden birine defnedildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinin son durağı olan Meşhed'deki merasime yoğun katılım oldu.
Cenaze töreninin Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen kısımlarının ardından Hamaney'in naaşı taşıyan uçak bugün Meşhed'deki Haşiminecad Havalimanı'na iniş yaptı.
Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için toplanan yoğun kalabalık, eski dini lidere bağlılıklarını göstermek üzere bu sefer Meşhed sokaklarına akın etti.
"TRUMP'I ÖLDÜRECEĞİZ" YAZILI PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ
Hamaney'in naaşı, kentteki merkezi İmam Rıza Caddesi'nden cenaze namazının kılınacağı İmam Rıza Türbesi'ne taşındı. Cenazeye katılan İran halkının yol boyunca açtığı, "İntikam" ve "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı sloganların yer aldığı afiş ve pankartlar da dikkat çekti.
Yürüyüşteki grupların, "Müzakere istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdığı da görüldü. İlerleyen süreçte İmam Rıza Türbesi'nde de bir araya gelen kalabalık, Hamaney için kılınan cenaze namazına katıldı.