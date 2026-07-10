İran eski lider Hamaney'e veda etti! Meşhed'de on binler cenaze namazında buluştu

CENAZE NAMAZINI EN BÜYÜK OĞLU MUSTAFA HAMANEY KILDIRDI İran basınında daha önce yer alan haberlere göre Hamaney'in cenaze namazını 101 yaşındaki İranlı din adamı Hüseyin Nuri Hamedani'nin kıldırması bekleniyordu ancak, namazı Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Cenaze törenine birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Hamedani'nin neden cenaze namazına imamlık yapmadığına yönelik ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, cenaze törenine katılıp katılmayacağı büyük merak konusu olan Hamaney'in oğlu ve yeni İran dini lideri Mücteba Hamaney de etkinlik sırasında görülmedi. HAMANEY'İN VURULDUĞU O ANLAR İLK KEZ ANLATILDI Hamaney'in naaşının daha sonra aile üyelerinin katıldığı sınırlı bir törenle türbe kompleksindeki bölümlerden birine defnedildi.

NECEF VE KERBELA'DA DA TÖRENLER DÜZENLENMİŞTİ Hamaney için Irak'ta da geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlenmişti. Önce Necef kentine getirilen ve Hazreti Ali Türbesi'nde cenaze namazı kılınan Hamaney'in naaşı daha sonra askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya götürülmüştü. Hamaney için Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde de dini törenler gerçekleştirilmişti.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başta olmak üzere çok sayıda İranlı ve Iraklı üst düzey yetkilinin de yer aldığı cenaze törenlerinde birçok kişi Necef ve Kerbela'da Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamıştı.

İşte İran eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreninden kareler...