"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."

Fotoğraf-A Haber



ABD KONGRESİ'NDEKİ SİYASİ DENGELER VE SATIŞ SÜRECİ

Satış süreçlerinin ABD iç siyasetindeki yansımalarını değerlendiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "Amerika Birleşik Devletleri'nde öncelikle bu satışı bir Kongre'ye, siyaseten de Kongre'ye sunmak zorunda. Kongre'yi bypass edemez. Bu açıdan ama şu ana kadar en azından baktığımız zaman Cumhuriyetçilerin 435 sandalyede 223'e 217, 100 sandalyede de 53'e 47 gibi bir fark var. 5 sayı ama geçtiğimiz haftalar içerisinde hatırlayacak olursanız yapılan bir Kongre'de savaş yetkileri yasası geçirilmek istenince, İsrail yanlısı 4 Cumhuriyetçi Demokratların yanında yer almıştı. Ama şu andaki hava en azından Amerika'daki hava bir sorun olmayacak gibi görünüyor ama bunun için tabii ki Donald Trump'ın ciddi bir mücadele vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

F-35 DOSYASI VE S-400 ENGELİ

F-35 programı ve motor tedariki arasındaki farka dikkat çeken İrfan Sapmaz, "F-35 dosyası tamamıyla ayrı bir dosya, henüz satış onayı yok. Buradaki en kritik nokta şu; F-110 motor satışı F-35'e dönüş anlamına gelmiyor diye bir genel yorum var. Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarıldı bilindiği gibi ve Kongre Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenleme yapmıştı. Şu an için Kongreye bildirim yapıldığına dair net bir sonuç yok F-35 ile ilgili. Özellikle Kongre'de iki partili bir grup var bildiğimiz gibi; Trump'a mektup göndererek Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmıştı" sözleriyle hukuki süreci aktardı.

Fotoğraf-A Haber

F-35 İLE İLGİLİ BİR SÜRPRİZ OLABİLİR Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki stratejik bağın önemini vurgulayan İrfan Sapmaz, "Donald Trump'ın açıklamalarından zaten görüyoruz Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na olan övgüsünden, ilgisinden, alakasından ki Ankara'ya gelişi de tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu sevgiden ve saygıdan kaynaklandığını söyledi. O açıdan ben çok fazla hemen bir heyecana kapılmak gerektiğini düşünmüyorum çünkü Amerika Birleşik Devletleri burası. Donald Trump gerçekten bu anlamda bir mücadeleye girdi, F-35 ile ilgili de bir sürpriz olur mu şu anda kestirmek çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ KRİTİK BAŞLIKLAR: F-16 VE F-110 MOTOR TEDARİKİ

Savunma alanındaki iş birliği kalemlerini listeleyen Emekli Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, "ABD ile savunma alanındaki ilişkilerimizde birçok alan var. Bunların başında F-35 geliyor, malumunuz 2019 yılında programdan çıkarıldık. İkinci olarak F-16 Viper 40 adet uçağın tedariki var. Üçüncü konu bu Milli Muharip Uçak KAAN için gerekli olan F-110 motorlarının tedariki, diğer alandaki çeşitli teknoloji transferine veya ihracatı kısıtlayan çeşitli ABD yaptırımları var" ifadelerini kullandı.