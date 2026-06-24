NATO Zirvesi öncesi Trump'tan dikkat çeken karar: Türkiye'ye jet motoru satışı yapılacak

Reuters'a göre ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yüzlerce milyon dolarlık jet motoru satışını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Reuters'ın dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, General Electric tarafından üretilecek motorlar Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak.

Kaynaklardan biri, satış paketinin değerinin 700 milyon doların üzerinde olduğunu belirtirken, satışın önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmi bildirimde bulunmasının beklendiği ifade edildi.

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