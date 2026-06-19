NATO'nun kalbi Ankara'da atacak! Donald Trump Başkan Erdoğan için zirveye katılacak

Dünyanın gözü Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği önem nedeniyle katılacağını duyurması uluslararası diplomasi çevresinde geniş yankı buldu. Londra merkezli Middle East Eye'ın haberine göre Trump, Başkan Erdoğan'a "Sen olmasan zirveye katılmazdım" dediği belirtildi.

NATO'nun geleceğine yön verecek kritik liderler buluşması için geri sayım sürüyor. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirvede, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı aynı masa etrafında toplanarak küresel güvenlik gündeminin en önemli başlıklarını değerlendirecek. Son olarak 2004 yılında İstanbul'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci toplantısı Ankara'da gerçekleşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda basın mensuplarının ʺNATO Zirvesi'ne katılacak mısınız?ʺ sorusuna evet yanıtını vermişti. (AA) TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN ANKARA'YA GELİYOR ABD Başkanı Donald Trump daha önce basına verdiği demeçte 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu. Londra merkezli Middle East Eye'ın haberine göre tarihi zirveye sayılı günler kala ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye sadece Başkan Recep Tayyip Erdoğan için katılacağını ifade ettiği ortaya çıktı.

Middle East Eye'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak ʺNATO Zirvesi'ne bizzat senin için katılacağımʺ dediği ortaya çıktı. (AA) "SENİN İÇİN NATO'YA KATILACAĞIM" Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haberde Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde NATO Liderler Zirvesi'ne "Yalnızca senin için katılacağım" dediği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamayı doğrulayarak "Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olmasının Başkan Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa Trump gelmeyecekti." ifadelerini kullanmıştı.