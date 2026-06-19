ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'ye gideceğim

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Trump ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde Çin'e yeniden gitmeyi planladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Çin'e bir kez daha gideceğini açıkladı.

Maryland'deki Joint Base Andrews Üssü'nde konuşan Trump, Katar tarafından hediye edilen Boeing 747 uçağını tanıttığı sırada yaklaşan yurt dışı ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çok sayıda seyahat gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye gideceğiz. Ayrıca yıl içerisinde bir noktada yeniden Çin'e gideceğiz" diyen Trump, diplomatik temaslarının yoğun şekilde süreceğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eylül ayında ABD'yi ziyaret edeceğini ifade eden Trump, "Başkan Xi eylülde buraya geliyor. Ancak biz de Çin'de düzenlenecek büyük bir konferans için yeniden Çin'e döneceğiz" dedi.

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