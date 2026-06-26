KAAN'da düğüm çözülüyor! ABD'de Türkiye'ye jet motoru satışı kongrede
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ticareti kapsamında önemli bir süreci resmen başlattı. Trump, Türkiye’ye yönelik 700 milyon dolar değerindeki jet motoru tedarik sürecine ilişkin resmi bildirimi Kongre’ye sundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaların hemen ardından, Washington-Ankara hattında yeni bir hamle geldi.
700 MİLYON DOLARLIK JET MOTORU SATIŞINI KONGREYE BİLDİRDİ
Trump'ın, "Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım" cümlesi gerçeğe dönüştü. Reuters'ın haberine göre; Trump yönetimi, Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolar değerindeki dev savaş uçağı jet motoru satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye sundu.
İngiliz haber ajansı Reuters, dün ABD yönetiminin Ankara'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planladığını öne sürmüştü.
MOTORLAR KAAN'DA KULLANILACAK
ABD merkezli General Electric şirketi tarafından üretilen söz konusu motorların, Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olan ilk yerli savaş uçağı KAAN için kullanılmasının planladığı belirtildi.
Konuyla ilgili dört kaynağa dayandırılan haberde, ABD Başkan Donald Trump yönetiminin ABD Kongresi'ndeki itirazlara rağmen Türkiye'ye yüz milyonlarca dolar değerindeki motor satışının onay sürecini ilerletmeye hazırlandığı iddia edilmişti.
Satışın gelecek günlerde tamamlanmasının beklendiği öne sürülürken, kaynaklardan biri paketin değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağını iddia etmişti.
ABD, TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARTMIŞTI
Trump döneminde ABD-Türkiye arasındaki ilişkiler iyi olarak değerlendirilse de Washington yönetiminin Türkiye'yi F-35 tipi beşinci nesil hayalet savaş uçağı programından çıkarması ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırımlar uygulaması iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi yükseltmişti.
ABD'li yetkililer, S-400'lerin güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor.
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinde, ittifak içindeki savunma harcamaları, yük paylaşımı ve ABD'nin, İran ile yaşanan savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasında müttefiklerin rolüne ilişkin şikayetlerinin ele alınması bekleniyor.