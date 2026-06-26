KAAN'da düğüm çözülüyor! ABD'de Türkiye'ye jet motoru satışı kongrede

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaların hemen ardından, Washington-Ankara hattında yeni bir hamle geldi.

700 MİLYON DOLARLIK JET MOTORU SATIŞINI KONGREYE BİLDİRDİ

Trump'ın, "Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım" cümlesi gerçeğe dönüştü. Reuters'ın haberine göre; Trump yönetimi, Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolar değerindeki dev savaş uçağı jet motoru satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye sundu.