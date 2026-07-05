Katil İsrail Suriye'ye mi yerleşiyor? Tampon bölge değil işgal planı: "Hedef kalıcı ilhak ve nüfus aktarımı"

Katil İsrail'in Suriye'deki askeri hareketliliği ve işgal politikası yeniden gündemde. A Haber canlı yayınına konuk olan uzmanlar, katil İsrail'in geçmişten bugüne Suriye'de izlediği işgal stratejisini tarihsel süreciyle değerlendirirken, son gelişmelerin işgali genişletmeye yönelik yeni bir adım olup olmadığını tüm yönleriyle ele aldı.

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İsrail'in Golan Tepeleri'nde 1967'den bu yana sürdürdüğü işgalin son dönemde yeni bölgeleri kapsayacak şekilde genişlediğini söyledi.

Bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler güçlerinin sahadaki gelişmeleri engelleyemediğini belirten Olçar, "Şu bölgede bir BM askeri var. Kuvvet azaltma ve kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması gereği bir Birleşmiş Milletler yapısı bulunuyor ancak hiçbir işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

"19'A YAKIN KÖY İŞGAL ALTINDA"

İsrail'in Doğu Cebel Şeyh'ten başlayarak Beyt Cin, Kuneytire ve Secere hattına kadar uzanan bölgelerde kontrol sağladığını dile getiren Olçar, "Golan Tepeleri işgalinin üzerine yeni işgaller eklendi. 19 köye yakın yerleşim işgal altında. Bu bölgelerde garnizonlar kuruldu ve tamamı Golan Tugayı'na bağlı şekilde faaliyet gösteriyor." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

"HEDEF KALICI İLHAK VE NÜFUS AKTARIMI"

İsrail'in askeri varlığını sivil yerleşimlerle kalıcı hale getirmeyi amaçladığını savunan Olçar, "İsrail kuzeyden güneye çekilmiş yaklaşık 90 bin kişilik nüfusun bir bölümünü bu bölgelere yerleştirmeyi planlıyor. Ayrıca Golan Tepeleri'ndeki Dürzi nüfusun da bu alanlara kaydırılması hedefleniyor. Tarım alanları ve yeni yerleşimler oluşturularak işgal kalıcı ilhak sürecine dönüştürülmek isteniyor." ifadelerini kullandı.