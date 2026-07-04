Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği devasa noktayı ve müttefiklerle yürütülen projeleri değerlendiren Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin dünyada nasıl hayranlık uyandırdığını anlattı. 185 ülkeye ihracat yapan dev bir ekosistemi yönettiklerini belirten Görgün; KAAN, Çelik Kubbe ve savunma sanayiinin deprem bölgesindeki tarihi yatırımlarına dair son gelişmeleri ilk kez paylaştı.

NATO ZİRVESİNDE TÜRKİYE DAMGASI

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi'nin en kritik ayaklarından biri olan Savunma Sanayii Forumu için geri sayım başladı. ATO Congresium'da gerçekleşecek etkinlik öncesi değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İlk defa Ankara'da Savunma Sanayi Forumu ana forum olarak, bir yan etkinlik değil ana etkinlik olarak merkezde yer alıyor. İçerik olarak dolu dolu, inovasyondan tedarik zincirine kadar farklı konuların tartışılacağı, hem sektörün hem karar vericilerin yer aldığı panellerle başlayacak" ifadelerini kullandı.