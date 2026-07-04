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Savunma sanayisinde Türkiye rüzgarı! Haluk Görgün'den NATO Zirvesi öncesi A Haber'e özel kritik açıklamalar: "Dünya pazarının yüzde 65'i bizden sorulur"

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Savunma sanayisinde Türkiye rüzgarı! Haluk Görgün'den NATO Zirvesi öncesi A Haber'e özel kritik açıklamalar: "Dünya pazarının yüzde 65'i bizden sorulur"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Görgün; KAAN'ın son durumu, Çelik Kubbe projesi, 185 ülkeye ulaşan savunma ihracatı, yeni sözleşmeler ve deprem bölgesindeki yatırımlara ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği devasa noktayı ve müttefiklerle yürütülen projeleri değerlendiren Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin dünyada nasıl hayranlık uyandırdığını anlattı. 185 ülkeye ihracat yapan dev bir ekosistemi yönettiklerini belirten Görgün; KAAN, Çelik Kubbe ve savunma sanayiinin deprem bölgesindeki tarihi yatırımlarına dair son gelişmeleri ilk kez paylaştı.

HALUK GÖRGÜN: "PAZARIN %65'İ BİZİM ELİMİZDE!"

NATO ZİRVESİNDE TÜRKİYE DAMGASI

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi'nin en kritik ayaklarından biri olan Savunma Sanayii Forumu için geri sayım başladı. ATO Congresium'da gerçekleşecek etkinlik öncesi değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İlk defa Ankara'da Savunma Sanayi Forumu ana forum olarak, bir yan etkinlik değil ana etkinlik olarak merkezde yer alıyor. İçerik olarak dolu dolu, inovasyondan tedarik zincirine kadar farklı konuların tartışılacağı, hem sektörün hem karar vericilerin yer aldığı panellerle başlayacak" ifadelerini kullandı.

Zirvenin Türkiye'nin savunma alanındaki vizyonunu dünya müttefiklerine göstermek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Görgün, "Zirvede Sayın Genel Sekreter ve yardımcıları ile birlikte lansmanlar ve imza törenleri gerçekleştirilecek" sözleriyle sürecin önemine dikkat çekti.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

185 ÜLKEYE İHRACAT: TÜRKİYE DÜNYA LİGİNDE

Türkiye'nin savunma sanayiinde sadece kendi kendine yeten değil, dünya pazarını domine eden bir aktör haline geldiğini vurgulayan Haluk Görgün, "Türkiye şu anda savunma ihracatı yapan ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 56'sını NATO üyesi ülkelere gerçekleştirdik. İspanya ile Hürjet anlaşmamız, Portekiz ile olan anlaşmalar, Avrupa'nın birçok ülkesine yaptığımız SİHA satışları ve Polonya örneği bizim için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğunu hatırlatan Görgün, "Dünya pazarının yüzde 65'inin Türkiye'den sağlandığı, dünyada ilklerin başarıldığı bir ülke konumuna geldik" dedi.

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foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

5. NESİL GURURUMUZ KAAN İÇİN YENİ DÖNEM

Milli Muharip Uçak KAAN projesindeki son durumu merak edenlere müjdeli haberler veren Haluk Görgün, "KAAN önemli bir kabiliyet ve bir mühendislik harikası. Test uçuşlarından elde edilen tecrübelerle süreç sağlıklı bir şekilde yürüyor. Seri üretim öncesi test prototiplerinin üretimlerine başlandı. Şu anda 6 tane prototipimiz var ve bunların bir kısmı yer testlerinde, bir kısmı uçuş testlerinde kullanılacak" ifadelerini kullandı. Görgün, bu yıl içinde KAAN'ın hem havada hem de karada yeni test uçuşlarının ve denemelerinin hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

RUTTE: "TSK SON DERECE İYİ DONANIMLI VE EĞİTİMLİ"

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNE HAYRAN KALDI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretindeki izlenimlerine değinen Görgün, "Sayın Rutte, TUSAŞ ziyareti sırasında üretim kabiliyetlerimizi, platformlarımızı ve özellikle genç mühendislerimizi görünce çok etkilendi. Kendisine savunma sanayimizi uzun uzun anlatma fırsatı buldum. O günden sonra birçok konuşmasında Türk savunma sanayiinin yeteneklerini anlatmaya başladı. Aselsan ziyaretinde de oradaki teknolojik altyapıdan ve genç yaş ortalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi" sözleriyle uluslararası alandaki takdiri ifade etti.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Savunma sanayiinin ekonomik büyüklüğüne dair çarpıcı rakamlar paylaşan Görgün, "2022 yılında 4.4 milyar dolar olan ihracatımız, geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. Ancak daha önemlisi, teslim ettiğimiz ürünlerin yanında 17.8 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladık. Bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise yüzde 20'nin üzerinde, yüzde 30'lara yaklaşan bir büyüme ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz seneki rekor rakamları bu yıl aşacağımızı değerlendiriyorum" açıklamasında bulundu.

Görgün ayrıca savunma sektöründe kadın çalışan oranında Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında açık ara birinci sırada olduğunu vurguladı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

ÇELİK KUBBE VE YENİ SÖZLEŞMELER

Türkiye'nin hava savunma kalkanı "Çelik Kubbe" projesinde teslimatların sürdüğünü belirten Haluk Görgün, "Çelik Kubbe bütüncül bir yaklaşım ve ülkemizin tüm sınırlarını koruyacak bir yapı. Bu konsept sürekli gelişen bir süreç. Daha çok yeni bir bilgiyi ilk kez paylaşayım; Çelik Kubbe'nin önemli unsurlarından olan HİSAR A ve HİSAR O sistemleri ile bunların çoklu sayıdaki füzelerinin tedariki ile ilgili ASELSAN ve ROKETSAN ile yeni bir sözleşme imzaladık" ifadeleriyle savunma hattının daha da güçleneceğini duyurdu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

ANADOLU'YA SAVUNMA YATIRIMI VE DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

Savunma sanayiinin istihdam ve yerel kalkınma ayağına da değinen Görgün, özellikle deprem bölgesindeki yatırımların hayati önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın verdiği vazife ile sadece iskan değil, istihdamı da oluşturacak yatırımlara başladık. Malatya'da ASELSAN'ın elektronik kart üretim tesisi faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak yapısalları üzerine yaptığı tesis dünyaca ünlü uçak parçaları üretir hale geldi. Hatay'da ise ROKETSAN'ın mühimmat üretim tesisi inşaatı tamamlanıyor" sözleriyle savunma sanayiinin Anadolu'nun gücüne güç kattığını dile getirdi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

7 TEMMUZ'DA TUSAŞ'TA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

Zirve kapsamında 7 Temmuz akşamı TUSAŞ'ta gerçekleştirilecek dev organizasyona dair ipuçları veren Görgün, "Bunu bir gövde gösterisi değil, bir yetenek paylaşımı olarak planlıyoruz. NATO temsilcileri ve savunma bakanlarının katılacağı akşamda hem TUSAŞ hem de Baykar'ın platformları ile bir uçuş gösterisi yapacağız. Teknolojilerimizle katılımcıları selamlayacağız" diyerek tüm dünyanın gözünün TUSAŞ tesislerinde olacağını sözlerine ekledi.

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