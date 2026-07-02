Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem! Tedavi amaçlı satış eczanelere geçti

Sağlık alanında devrim niteliğinde bir adım atıldı. Tıbbi amaçla kullanılan bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satışı artık sıkı kurallara bağlandı. Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla raflardaki yerini alacak olan tıbbi bitki çayları bundan böyle sadece eczanelerde satılabilecek. Market ve aktarlarda ise yalnızca gıda amaçlı çayların satışı devam edecek.

İşte milyonları yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin tüm detayları...

SAĞLIKLI YAŞAMDA ECZANE DÖNEMİ BAŞLADI

A Haber muhabiri Erşan Karaca, tıbbi bitki çaylarında yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Tıbbi bitki çayları artık sadece eczanelerde satılacak. Diğer dükkanlardaki, marketlerdeki veya aktarlardaki bitki çayı satışları ise gıda amaçlı olduğu sürece devam edecek" ifadelerini kullandı. Karaca, vatandaşların bu çayları alırken artık uzman görüşüne çok daha kolay ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Sezgin, kararın yürürlüğe girdiğini ancak teknik sürecin devam ettiğini dile getirerek, "Uygulama bugün itibarıyla geçerli ancak altyapıyla ilgili henüz bazı eksiklikler var. Birtakım kılavuzların ve monografların yayınlanması gerekiyor. Firmaların onay süreçleri ve ürünlerin eczanelere geliş aşamaları tamamlandıktan sonra halkımız çok daha sağlıklı tıbbi çaylara ulaşmış olacak" şeklinde konuştu.