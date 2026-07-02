Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem! Tedavi amaçlı satış eczanelere geçti
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satışı yeni kurallara bağlandı. Tedavi amaçlı bitki çayları yalnızca eczanelerde satışa sunulacak, market ve aktarlarda ise sadece gıda amaçlı bitki çayları satılabilecek. Yeni uygulamayla birlikte ürünler, Sağlık Bakanlığı denetiminden geçerek vatandaşlarla buluşacak.
Sağlık alanında devrim niteliğinde bir adım atıldı. Tıbbi amaçla kullanılan bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satışı artık sıkı kurallara bağlandı. Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla raflardaki yerini alacak olan tıbbi bitki çayları bundan böyle sadece eczanelerde satılabilecek. Market ve aktarlarda ise yalnızca gıda amaçlı çayların satışı devam edecek.
İşte milyonları yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin tüm detayları...
SAĞLIKLI YAŞAMDA ECZANE DÖNEMİ BAŞLADI
A Haber muhabiri Erşan Karaca, tıbbi bitki çaylarında yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Tıbbi bitki çayları artık sadece eczanelerde satılacak. Diğer dükkanlardaki, marketlerdeki veya aktarlardaki bitki çayı satışları ise gıda amaçlı olduğu sürece devam edecek" ifadelerini kullandı. Karaca, vatandaşların bu çayları alırken artık uzman görüşüne çok daha kolay ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.
ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Sezgin, kararın yürürlüğe girdiğini ancak teknik sürecin devam ettiğini dile getirerek, "Uygulama bugün itibarıyla geçerli ancak altyapıyla ilgili henüz bazı eksiklikler var. Birtakım kılavuzların ve monografların yayınlanması gerekiyor. Firmaların onay süreçleri ve ürünlerin eczanelere geliş aşamaları tamamlandıktan sonra halkımız çok daha sağlıklı tıbbi çaylara ulaşmış olacak" şeklinde konuştu.
ETİKETLERDEKİ "TEDAVİ" İBARELERİNE SIKI DENETİM
Marketlerde satılan ürünlerin artık sadece gıda statüsünde değerlendirileceğini vurgulayan Simla Sezgin, "Marketlerdeki çayların üzerinde artık 'rahat hisset', 'soğuk algınlığına son' ya da 'zinde hisset' gibi sağlığa yönelik tedavi edici beyanlarda bulunulamayacak. Bunlar sadece damak zevkine hitap eden içecekler olarak kalacak. Eğer bir vatandaşımız tedavi amaçlı, örneğin balgam söktürücü etkisi olan bir bitki çayı kullanmak istiyorsa, adres artık marketler değil, eczaneler olacak" sözleriyle durumu aktardı.
PESTİSİT VE AĞIR METAL TEHLİKESİNE SON
Bitkisel ürünlerin uzman kontrolünde olmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Sezgin, "İnsan sağlığını ilgilendiren her şey doktor ve eczacı gibi sağlık çalışanlarının kontrolünde olmalı. Bu yeni düzenleme ile ürünlerin içindeki pestisit miktarı, aflatoksin oranı ve ağır metal miktarı gibi kritik unsurlar Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenecek. Tarım Bakanlığı onaylı '7 günde fit programı' gibi vaatlerle satılan ürünlerin yerini, bilimsel onaylı ve güvenilir tıbbi çaylar alacak" ifadelerini kullandı.