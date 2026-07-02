YouTube Kids masum mu? Ebeveynlere dijital tehlike uyarısı
Çocukların dijital platformlarda geçirdiği sürenin artmasıyla birlikte YouTube Kids içerikleri yeniden tartışma konusu oldu. Klinik Psikolog Dr. Metin Aksu, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "Kids" ibaresinin tek başına güvenli anlamına gelmediğini belirterek ebeveyn denetiminin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, özellikle hızlı tempolu ve yüksek sesli videoların çocukların davranışlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
Dijital içeriklerin her evin ve her yaş grubunun vazgeçilmez bir gerçeği haline geldiği günümüzde, ebeveynlerin "güvenli" olarak gördüğü YouTube Kids platformu mercek altına alındı. Özellikle tatil dönemlerinde çocukların dijital mecralarda geçirdiği sürenin artmasıyla birlikte, bu içeriklerin çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri tartışılmaya başlandı. Klinik Psikolog Dr. Metin Aksu, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde, ebeveynleri uyararak dijital dünyadaki görünmez tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
"KİDS" İBARESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Dijital platformlardaki çocuk içeriklerinin her zaman masum olmadığını belirten Dr. Metin Aksu, "Kids yazan hiçbir şey tabii ki çok masummuş gibi tek başına düşünülemez. Burada ebeveynlerin, anne ve babanın ya da çocukla ilgilenen kişinin kontrolü altında olması gerekiyor. Kontrol altında olmadığı ve sadece çocuğa bırakıldığı zaman, çocuk bunun kendisi için uygun olup olmadığını tek başına ayırt edemeyebilir." ifadelerini kullandı.
Ebeveynlerin içerik denetimi konusundaki sorumluluğunun altını çizen Aksu, çocukların izlediği içeriklerin mutlaka bir yetişkin gözetiminde seçilmesi gerektiğini belirtti.
DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ SİNYAL VERİYOR OLABİLİR
Çocuğun izlediği içeriklerden olumsuz etkilenip etkilenmediğini anlamanın yollarını anlatan Aksu, "En iyi kriter, çocukların bu içerikleri izledikten sonra davranışlarında bir değişiklik olup olmadığıdır. Uyku bozuklukları, iştah değişiklikleri ya da normal rutininden farklı olumsuz davranışlar görülüyorsa, müdahale edilmesi gereken şey izledikleri içeriklerin kontrol edilmesidir." sözleriyle aktardı.
Olumsuz gidişat fark edildiğinde, izletilen içeriklerin çocuğun yaşına ve ruhsal gelişimine uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
HIZLI VE YÜKSEK SESLİ VİDEOLARA DİKKAT!
İçerik seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıralayan Dr. Metin Aksu, "Çocukların olumlu davranışlarını teşvik edecek, çözüm üretmeyi, paylaşmayı ve arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmayı öğreten içerikler izlenmelidir. Ancak çok hızlı, çok hareketli videolar çocukların algısını karıştırabiliyor. Sürekli oyuncak paketi açılan, olumsuz davranışların sergilendiği, öfke ve bağırmanın yoğun olduğu içeriklerden kaçınılmalıdır." şeklinde konuştu. Aksu, bu tür içeriklerin çocuklarda hiperaktivite ve algı bozukluklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
EKRAN SÜRESİNDE KRİTİK SINIRLAR
Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini hatırlatan ve ekran süreleri hakkında kesin rakamlar veren Aksu, "5 yaş altındaki çocuklar için ekran süresi ebeveyn kontrolünde günde maksimum 1-1,5 saatle sınırlı kalmalıdır. 5 yaş üstü çocuklar için de bu süre günde 2 saati geçmemelidir. Çocukların asıl ihtiyacı olan şey hareketlilik, oyun ve sosyal iletişimdir. Evde anne ve babayla kurulan iletişim, en sağlıklı öğrenme yöntemidir." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Uzmanlar, ekran başında geçirilen sürenin çocukları hareketten ve sosyallikten mahrum bırakmaması gerektiğinin altını çiziyor.
AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlara göre çocukların dijital içerik tüketiminde şu noktalara dikkat edilmeli:
- İçerikler ebeveyn gözetiminde seçilmeli.
- Yaşa uygun videolar tercih edilmeli.
- Hızlı kurgu ve yüksek sesli içeriklerden kaçınılmalı.
- Günlük ekran süresi sınırlandırılmalı.
- Çocukların oyun, hareket ve sosyal etkileşim süreleri artırılmalı.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: YouTube Kids tamamen güvenli mi?
Cevap: Uzmanlara göre hayır. "Kids" ibaresi tek başına güvenli içerik garantisi vermiyor. Ebeveyn denetimi büyük önem taşıyor.
Soru: Çocuğun içeriklerden olumsuz etkilendiği nasıl anlaşılır?
Cevap: Uyku bozukluğu, iştah değişikliği, dikkat dağınıklığı, öfke artışı ve rutin davranışlarda değişiklik önemli belirtiler arasında yer alıyor.
Soru: Çocuklar günde kaç saat ekran karşısında kalmalı?
Cevap: Uzmanların aktardığı önerilere göre 5 yaş altındaki çocuklarda ekran süresi günde en fazla 1-1,5 saat, 5 yaş üstünde ise 2 saati geçmemeli.