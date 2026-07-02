YouTube Kids masum mu? Ebeveynlere dijital tehlike uyarısı

Dijital içeriklerin her evin ve her yaş grubunun vazgeçilmez bir gerçeği haline geldiği günümüzde, ebeveynlerin "güvenli" olarak gördüğü YouTube Kids platformu mercek altına alındı. Özellikle tatil dönemlerinde çocukların dijital mecralarda geçirdiği sürenin artmasıyla birlikte, bu içeriklerin çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri tartışılmaya başlandı. Klinik Psikolog Dr. Metin Aksu, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde, ebeveynleri uyararak dijital dünyadaki görünmez tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"KİDS" İBARESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Dijital platformlardaki çocuk içeriklerinin her zaman masum olmadığını belirten Dr. Metin Aksu, "Kids yazan hiçbir şey tabii ki çok masummuş gibi tek başına düşünülemez. Burada ebeveynlerin, anne ve babanın ya da çocukla ilgilenen kişinin kontrolü altında olması gerekiyor. Kontrol altında olmadığı ve sadece çocuğa bırakıldığı zaman, çocuk bunun kendisi için uygun olup olmadığını tek başına ayırt edemeyebilir." ifadelerini kullandı.