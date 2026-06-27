CANLI | ABD vurdu, İran karşılık verdi! Bölgede kritik saatler
ABD'nin İran'a ait füze, İHA ve radar noktalarını vurmasının ardından İran'dan misilleme geldi. Tahran yönetimi Washington'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, Pakistan ve İran diplomatik temaslarını sürdürerek bölgesel barış mesajı verdi.
ABD, cuma günü İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye yönelik saldırının sorumlusu olmakla suçlayarak İran'ın güneyindeki füze, insansız hava aracı (İHA) ve radar tesislerine hava saldırıları düzenledi.
İran Devrim Muhafızları ise buna karşılık bölgedeki ABD askeri noktalarını hedef aldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Washington'ın müzakereler sırasında saldırı düzenleyerek diplomasiye bağlı olmadığını savunurken, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefon görüşmesinde bölgesel barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.
Taraflar arasında 18 Haziran'da yürürlüğe giren 14 maddelik mutabakat kapsamında müzakereler sürerken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
CENTCOM: TİCARİ GEMİYE SALDIRIYA YANIT OLARAK İRAN'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına yanıt olarak İran'daki füze, İHA ve radar tesislerinin vurulduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD uçaklarının İran'a ait füze ve İHA depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğu bildirildi. Harekatın, 25 Haziran'da Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı 'M/V Ever Lovely' adlı kargo gemisine yönelik kamikaze İHA saldırısına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayan geminin olay sırasında Umman kıyıları boyunca boğazdan çıkış yaptığı aktarıldı.
İran güçlerinin ticari gemilere yönelik eyleminin ateşkesin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun hayati önem taşıyan uluslararası ticaret koridorunda seyrüsefer özgürlüğünü baltaladığı ifade edildi.
CENTCOM güçlerinin boğazdan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamaya devam edeceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun İran ile yapılan anlaşmanın tüm şartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla bölgedeki varlığını ve teyakkuz halini sürdürdüğü bildirildi.
İRAN: ABD'NİN ÜLKENİN GÜNEY SAHİLLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRI MUTABAKATIN İHLALİ
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İran, terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır. İran'ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir."
Açıklamada ayrıca, İran'ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.
PAKİSTAN VE İRAN, YENİ SALDIRILARIN ARDINDAN BÖLGESEL BARIŞA BAĞLILIKLARINI YİNELEDİ
Pakistan ve İran, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmeleri devam ederken yaşanan yeni saldırıların ardından, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın bölgesel ve uluslararası barışın ilerletilmesinde yapıcı rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.
Arakçi ise Pakistan'ın barış sürecine verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca İslamabad yönetimine, İranlı mürettebat ve balıkçıların güvenli ve sorunsuz şekilde ülkelerine dönmelerine sağladığı katkı nedeniyle de minnettarlığını ifade etti.
İki bakan, diplomatik temasların sürdürülmesi konusunda yakın iletişim halinde kalma konusunda mutabık kaldı.
TELEFON GÖRÜŞMESİ KRİTİK SALDIRILARIN ARDINDAN GELDİ
Telefon görüşmesi, ABD'nin cuma gecesi İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye yönelik saldırının sorumlusu olmakla suçlamasının ardından, İran'a ait füze, insansız hava aracı (İHA) ve radar noktalarını vurduğunu açıklamasından sonra gerçekleşti.
Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), deniz kuvvetlerinin ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık olarak bölgedeki Amerikan askeri noktalarını hedef aldığını duyurdu ve gerilimin sürmesi halinde sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.
14 MADDELİK ANLAŞMA MASADA
Bu ayın başlarında İran ile ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda 14 maddelik bir mutabakata varmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanan anlaşma, 18 Haziran'da yürürlüğe girmişti.
Söz konusu mutabakat; Lübnan da dahil olmak üzere farklı cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve İran'a yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Taraflar, daha kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşabilmek amacıyla 60 gün sürecek müzakerelerini de sürdürüyor.
İRANLI MİLLETVEKİLİ: ABD'NİN MÜZAKERELER SIRASINDA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR 'GERİ ÇEKİLME VE PİŞMANLIKLA SONUÇLANACAK'
İranlı üst düzey bir milletvekili, ABD'nin İran ile yürütülen müzakereler sırasında düzenlediği saldırıların, Washington'ın diplomasiye ve ateşkes mutabakatına bağlı olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin "bir kez daha müzakereler devam ederken İran'a saldırdığını" belirtti.
Azizi, "Başarısız ABD Başkanı, müzakere ilkelerine ve ateşkese hiçbir bağlılığı olmadığını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.
ABD'nin ateşkesi "pervasızca ihlal ettiğini" savunan Azizi, bu adımın "her zamanki gibi ABD için geri çekilme ve pişmanlıkla sonuçlanacağını" söyledi.
"Suçu başkasına atma dönemi artık sona erdi." diyen Azizi, Washington'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.
Azizi'nin açıklamaları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) birkaç saat önce yaptığı açıklamanın ardından geldi. DMO, ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık olarak deniz kuvvetlerinin bölgedeki Amerikan askeri noktalarını hedef aldığını duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise cuma gecesi yaptığı açıklamada, Tahran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye yönelik saldırının arkasında olmakla suçladıktan sonra İran'a ait füze, insansız hava aracı (İHA) ve radar noktalarını vurduğunu bildirmişti.