CANLI | ABD vurdu, İran karşılık verdi! Bölgede kritik saatler

Pakistan ve İran, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmeleri devam ederken yaşanan yeni saldırıların ardından, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan'ın bölgesel ve uluslararası barışın ilerletilmesinde yapıcı rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Arakçi ise Pakistan'ın barış sürecine verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca İslamabad yönetimine, İranlı mürettebat ve balıkçıların güvenli ve sorunsuz şekilde ülkelerine dönmelerine sağladığı katkı nedeniyle de minnettarlığını ifade etti.

İki bakan, diplomatik temasların sürdürülmesi konusunda yakın iletişim halinde kalma konusunda mutabık kaldı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ KRİTİK SALDIRILARIN ARDINDAN GELDİ

Telefon görüşmesi, ABD'nin cuma gecesi İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye yönelik saldırının sorumlusu olmakla suçlamasının ardından, İran'a ait füze, insansız hava aracı (İHA) ve radar noktalarını vurduğunu açıklamasından sonra gerçekleşti.

Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), deniz kuvvetlerinin ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık olarak bölgedeki Amerikan askeri noktalarını hedef aldığını duyurdu ve gerilimin sürmesi halinde sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

14 MADDELİK ANLAŞMA MASADA

Bu ayın başlarında İran ile ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda 14 maddelik bir mutabakata varmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanan anlaşma, 18 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

Söz konusu mutabakat; Lübnan da dahil olmak üzere farklı cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve İran'a yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor. Taraflar, daha kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşabilmek amacıyla 60 gün sürecek müzakerelerini de sürdürüyor.