NATO Zirvesi öncesi kritik karar! O illerde 10 günlük eylem yasağı

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında Adana ve Bolu Valilikleri, 1 Temmuz'dan itibaren 10 gün süreyle kent genelindeki eylem, etkinlik, basın açıklaması ve protesto yürüyüşlerini yasakladı. Ankara'ya uzanan geçiş güzergahlarında da güvenlik ve denetimler artırıldı.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve kapsamında başta Ankara olmak üzere birçok ilde tedbirler artırılırken, valilikler peş peşe yeni kararlar aldı.

NATO ZİRVESİ İÇİN ADANA'DA SIKI TEDBİRLER

Adana Valiliği, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri eylem ile etkinliklerin 10 Temmuz'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi veya dolaylı olarak aynı amaçla gerçekleştirilebilecek eylem ve etkinliklere karşı tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde park ve bahçeler, genel yollar, kamu binalarıyla sivil toplum kuruluşlarının önleri, açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama gibi tüm faaliyetlerin yasaklandığı kaydedildi.

Yasağın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamında alındığı aktarıldı.

Kararın, 1 Temmuz saat 08.00'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.

BOLU'DA EYLEM VE GÖSTERİLERE 10 GÜNLÜK YASAK

Bolu Valiliği, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz ile 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kentte her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesi nedeniyle Bolu'da polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Bolu Valiliği tarafından il genelinde yapılacak eylem ve basın açıklamalarının 10 gün boyunca yasaklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara ilinde düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanı, uluslararası kuruluş temsilcisi, diplomatik heyet ve üst düzey kamu görevlisi Ankara'da bulunacağından ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması istenilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili olarak ilimiz genelinde (Polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amaçlı açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, broşür dağıtma, imza kampanyası, meşale yakma, ,eylem ve etkinliklerin ve bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların, şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince 01 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."