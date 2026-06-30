Pasaportuna el konulan Sanchez'in eşi Ankara'daki NATO Zirvesi için mahkemeye dilekçe verdi

İspanya'da hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında pasaportuna geçici olarak el konulan Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde eşine eşlik edebilmek için mahkemeye başvurdu. Gomez, aynı izin kapsamında kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılmayı da istedi.

İspanya'da hakkında dört ayrı suçlamayla soruşturma yürütülen ve pasaportuna geçici olarak el konulan Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Sanchez'e eşlik edebilmek için mahkemeden özel izin talep etti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Begona Gomez, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek amacıyla 7-10 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yurt dışına çıkış izni istedi. Haberlerde, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin eşlerinin de resmi olarak davetli olduğu hatırlatıldı.

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİNE KATILMAK İSTİYOR Başvuru dilekçesinde, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak lider eşlerinin resmi olarak davetli olduğu vurgulandı. Gomez, hem Başbakan Pedro Sanchez'e zirve kapsamında eşlik edebilmek hem de hemen ardından kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak geçici yurt dışına çıkış izni verilmesini talep etti.

Hukuki süreç başlamadan önce resmi heyetlerle yurt dışı ziyaretlerine katılabilen Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Pedro Sanchez'e Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette eşlik etmişti.