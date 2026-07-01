İstanbul'da kiralar yüzde 40 arttı: Ortalama kira 45 bin liraya dayandı

İstanbul'da kiralık konut piyasasında yaşanan fahiş artışlar durdurulamıyor. Son bir yılda kiralarda yüzde 40'lık bir yükseliş yaşanırken, megakentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 45 bin liraya ulaştı. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak piyasadaki son durumu, bina yaşının fiyatlara etkisini ve kentsel dönüşümün yarattığı arz-talep dengesizliğini çarpıcı verilerle değerlendirdi.

İSTANBUL'DA KİRALAR EL YAKIYOR

Kiralık konut piyasasındaki güncel rakamları paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, "İstanbul özelinde kiralık konut fiyatları 25 bin lira ile 90 bin lira arasında değişiyor. 100 metrekarelik bir dairenin ortalaması ise 45 bin liraya geliyor." ifadelerini kullandı. Megakentte metrekare fiyat ortalamasının 420 TL olduğunu belirten Selvi, kira artışlarının son bir yılda yüzde 40 seviyelerine ulaştığını vurguladı.