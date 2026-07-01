İstanbul'da kiralar yüzde 40 arttı: Ortalama kira 45 bin liraya dayandı
İstanbul'da kiralık konut piyasasında yükseliş hız kesmiyor. Son bir yılda kiralar yüzde 40 artarken, 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 45 bin liraya ulaştı. Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, A Haber canlı yayınında artışın nedenlerini, bina yaşının fiyatlara etkisini ve kentsel dönüşümün piyasada oluşturduğu arz-talep dengesini değerlendirdi. 2027 yılı için ise dikkat çeken bir öngörü paylaştı.
İstanbul'da kiralık konut piyasasında yaşanan fahiş artışlar durdurulamıyor. Son bir yılda kiralarda yüzde 40'lık bir yükseliş yaşanırken, megakentte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 45 bin liraya ulaştı. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak piyasadaki son durumu, bina yaşının fiyatlara etkisini ve kentsel dönüşümün yarattığı arz-talep dengesizliğini çarpıcı verilerle değerlendirdi.
İSTANBUL'DA KİRALAR EL YAKIYOR
Kiralık konut piyasasındaki güncel rakamları paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, "İstanbul özelinde kiralık konut fiyatları 25 bin lira ile 90 bin lira arasında değişiyor. 100 metrekarelik bir dairenin ortalaması ise 45 bin liraya geliyor." ifadelerini kullandı. Megakentte metrekare fiyat ortalamasının 420 TL olduğunu belirten Selvi, kira artışlarının son bir yılda yüzde 40 seviyelerine ulaştığını vurguladı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PİYASAYI TETİKLİYOR
Fiyatlardaki yükselişin temel nedenlerinden birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Olcay Selvi, "Şu anda halihazırda dönüşümü devam eden bağımsız bölüm sayısı 250 bine yaklaşmış durumda, 150 bin civarında da ruhsatta bekleyen var. Vatandaşın özellikle kentsel dönüşümde 10 daire için bile anlaşması çok zor koşullarda yapılıyor ama sağlıklı binalara kavuşmak için bir süre bu zahmeti çekeceğiz." sözleriyle kentsel dönüşümün piyasa üzerindeki baskısını aktardı.
FIRSATÇILAR TALEBİ KULLANIYOR
Piyasadaki fırsatçılık eğilimine dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Kentsel dönüşümden çıkan vatandaş mecburen bir yerde barınacak. Dolayısıyla bir talep oluşuyor; bu talebi gören fırsatçı da fiyatı yüksek tutuyor." şeklinde konuştu. A Haber spikeri Cansın Helvacı ise kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu ancak "balon fiyatlar" ve emlak ilanları üzerinden yapılan manipülasyonlarla bakanlıkların kararlı bir şekilde mücadele ettiğini hatırlattı.