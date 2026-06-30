Gazzeli genç kız katliamın boyutunu A Haber'de anlattı: Ateşkes koca bir yalan

Yaşanan büyük yıkımı dile getiren Gazzeli genç kız Tagrid Ebu Zayid , "Benim ailemden de şehit düşen oldu, benim ablam da şehit oldu" sözleriyle yaşadığı kişisel acının tüm Gazze'nin ortak kaderi olduğunu hatırlattı.

GAZZE BİR MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ

İsrail Gazze'yi enkaz kente çevirdi. Her bir metrekare şu an mezarlığa dönüşmüş durumda. Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı 73 bini geçti.

2025 Ekim'inde sözde ateşkes ilan edildi ancak saldırılar daha da arttı. İşgalci İsrail her fırsatta Gazze'ye acımasızca saldırıyor.