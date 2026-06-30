Gazzeli genç kız katliamın boyutunu A Haber'de anlattı: Ateşkes koca bir yalan
Gazze’de insanlık dramı her geçen gün derinleşirken, bölgedeki son durumu Gazzeli genç kız Tagrid Ebu Zayid A Haber ekranlarına taşıdı. İsrail'in "ateşkes" iddialarının asılsız olduğunu ve saldırıların daha da vahşileştiğini vurgulayan Ebu Zayid, Gazze'nin adeta bir mezarlığa ve çöle dönüştüğünü ifade etti. Katledilenlerin sayısının on binleri aştığı bölgede, hayatta kalanlar ise açlık, susuzluk ve barınma kriziyle yırtık çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Yaşanan büyük yıkımı dile getiren Gazzeli genç kız Tagrid Ebu Zayid , "Benim ailemden de şehit düşen oldu, benim ablam da şehit oldu" sözleriyle yaşadığı kişisel acının tüm Gazze'nin ortak kaderi olduğunu hatırlattı.
GAZZE BİR MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ
İsrail Gazze'yi enkaz kente çevirdi. Her bir metrekare şu an mezarlığa dönüşmüş durumda. Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı 73 bini geçti.
2025 Ekim'inde sözde ateşkes ilan edildi ancak saldırılar daha da arttı. İşgalci İsrail her fırsatta Gazze'ye acımasızca saldırıyor.
SÖZDE ATEŞKES DÜNYAYI KANDIRMA ÇABASI
Bölgedeki son durumu doğrudan sahadan aktaran Tagrid Ebu Zayid, "Hala saldırıyorlar, hala roket atılıyor, hala insanlar şehit düşüyor. O yüzden maalesef öyle bir umudumuz yok. Yani söyleyebiliriz ki ateşkes ilanı koca bir yalan, sadece yurt dışındaki insanları susturabilmek amaçlı bir ilan edilme oldu" ifadelerini kullanarak uluslararası topluma tepki gösterdi.
Saldırıların dozunun arttığına dikkat çeken Ebu Zayid, "Saldırıların şiddetleri azalmadı, tam tersi daha da vahşileşti. Şu an savaşın öncesinde en azından bir savaşta olduğumuzu biliyorduk ama şu an bir ateşkesin sürecinde olduğumuzu bile bile insanlar hala şehit düşüyor" sözleriyle sahadaki gerçeği haykırdı.
YIRTIK ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ
Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İsrail'in saldırılarından kurtulanlar ise açlık, susuzluk ve barınma sorunuyla daha da büyük bir krizin içinde. Milyonlarca masum yırtık çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.