Kritik NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den önemli adım! AB'ye 19 maddelik liste
Avrupa ülkeleri yükselen Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye gayret ediyor. Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Kallas ile göç ve genişlemeden sorumlu başkanları bugün Ankara'da olacak. Görüşmelerde Avrupa Birliği temsilcilerine Türkiye'nin 19 başlıktaki talepleri iletilecek.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Mağnus Brunner bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlarla görüşecek. Türkiye'nin artan bölgesel önemiyle ilişkilerin revizesine yönelik kritik görüşmeler yapılacak.
"TÜRKİYE'NİN ARTAN ÖNEMİNİN GÖSTERGESİ"
Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eş zamanlı olarak Türkiye'yi ziyaretlerini, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB heyetine şu mesajları vermesi bekleniyor:
1- AB'ye tam üyelik temel stratejik hedeflerimizden.
2- Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ortak çıkarlar temelinde ilerletilmeli.
3- AB genişleme süreci adil ve liyakatle sürdürülmeli.
4- Türkiye, AB'nin küresel rekabet gücünü artıracaktır.
5- Türkiye tüm süreçlere diğer aday ülkelerle eşit dahil edilmeli.
6- Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması önemli.
7- Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler hayata geçirilmeli.