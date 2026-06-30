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Kritik NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den önemli adım! AB'ye 19 maddelik liste

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kritik NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den önemli adım! AB'ye 19 maddelik liste

Avrupa ülkeleri yükselen Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye gayret ediyor. Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Kallas ile göç ve genişlemeden sorumlu başkanları bugün Ankara'da olacak. Görüşmelerde Avrupa Birliği temsilcilerine Türkiye'nin 19 başlıktaki talepleri iletilecek.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Mağnus Brunner bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlarla görüşecek. Türkiye'nin artan bölgesel önemiyle ilişkilerin revizesine yönelik kritik görüşmeler yapılacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"TÜRKİYE'NİN ARTAN ÖNEMİNİN GÖSTERGESİ"

Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eş zamanlı olarak Türkiye'yi ziyaretlerini, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB heyetine şu mesajları vermesi bekleniyor:

1- AB'ye tam üyelik temel stratejik hedeflerimizden.
2- Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ortak çıkarlar temelinde ilerletilmeli.
3- AB genişleme süreci adil ve liyakatle sürdürülmeli.
4- Türkiye, AB'nin küresel rekabet gücünü artıracaktır.
5- Türkiye tüm süreçlere diğer aday ülkelerle eşit dahil edilmeli.
6- Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması önemli.
7- Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler hayata geçirilmeli.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

8- Siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarında Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kısa sürede düzenlenmeli.
9- İlişkiler sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmalı
10- Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakereler başlatılmalı.
11- Türkiye menşeli ürünlerin "AB menşeli" olarak değerlendirilmesi önemli.
12- Türkiye "Tek Avrupa Ödeme Alanı"na katılımla ilgili.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

13- Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşü önemli.
14- Bağlantısallığın Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Türkiye ile AB arasında ikili ve bölgesel işbirliği ilerletilmeli.
15- Göç alanındaki işbirliği, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde yeniden şekillendirilmeli.

Kritik NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den önemli adım! AB'ye 19 maddelik liste - 1


16- Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi istikrar ve refaha katkıda bulunma potansiyeli yüksek.
17- Akdeniz ve Karadeniz Stratejileri bağlamında Türkiye ve AB'nin işbirliği önemli.
18- Bölge ve ötesinde barış ve istikrar için AB ile atılacak adımlar ele alınmalı.
19- Teknik düzeyde bölgesel istişarelerin yeniden başlatılmasından memnunuz.

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