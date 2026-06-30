Kritik NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den önemli adım! AB'ye 19 maddelik liste

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Mağnus Brunner bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlarla görüşecek. Türkiye'nin artan bölgesel önemiyle ilişkilerin revizesine yönelik kritik görüşmeler yapılacak.

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"TÜRKİYE'NİN ARTAN ÖNEMİNİN GÖSTERGESİ"

Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eş zamanlı olarak Türkiye'yi ziyaretlerini, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.