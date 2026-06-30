Ankara'da taksi şoförlerine 'NATO' imajı! Gri pantolon ve beyaz gömlek zorunluluğu

Tarihi NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek devlet ve hükümet başkanlarının en üst düzeyde ağırlanması için güvenlikten ulaşıma kadar birçok alanda son düzenlemeler yapılırken, yabancı konuklara hizmet verecek şoförler de tek tip kıyafet uygulamasına geçti. Zirve öncesindeki son hazırlıkları A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı.

Başkent Ankara, tarihi NATO Liderler Zirvesi için son hazırlıklarını tamamlıyor.

32 ülkeden devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirve öncesinde güvenlikten ulaşıma kadar tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, yabancı delegasyonu taşıyacak taksiciler de özel hazırlıklardan geçti.

Tek tip kıyafet uygulamasına geçen sürücüler, İngilizce eğitimleri, özel araç giydirmeleri ve Türk kültürünü yansıtan ikramlarla dünya liderlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Zirve öncesindeki son gelişmeleri yerinden aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. 32 ülkeden devlet başkanı Ankara'da olacak. Devlet başkanları Ankara Havalimanı'nı kullanacak ancak diğer delegasyon ve yabancı misafirler Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak. Yabancı misafirlerin Ankara şehir merkezine olan transferleri oldukça önemli. Bu noktada da taksicilere oldukça büyük bir görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Esenboğa'da yürütülen hummalı hazırlıkları anlatan Esenboğa Taksiciler Odası Kooperatif Başkanı Serkan Erdoğan, "Hazırlığımızı yaptık. Gelen misafirlerimize ikramlık olarak Türk kültürünü tanıtmak adına Türk lokumumuz, kolonyamız, soğuk suyumuz ve şoförlerimizi en iyi şekilde hazırladık. Tek tip kıyafetle; beyaz gömlek, gri pantolon, ütülü gömlek, yaka kartları ve bilgi kartları ile gelen misafirlerimizi ülkemiz adına düzgün bir şekilde karşılamak için hazırlandık." sözleriyle çalışmaları aktardı.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ VE HİTABET DERSLERİ ALINDI

Yabancı konuklarla kurulacak iletişim için özel eğitimlerden geçtiklerini belirten Taksi Şoförü Burhan Bekar, "NATO zirvesi için son safhalara gelindi artık. Bütün arkadaşlarla beraber insanlara Türkiye'nin vizyonunu daha iyi gösterebilmek için, ilk izlenim adına daha iyi hazırlandık. İngilizce eğitimlerimizi aldık, insanlara hitabet eğitimlerimizi aldık. Sağ olsun başkanlarımız da bu konu hakkında bizlere yardımcı oldular. Biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına öğrendikleri ilk cümlelerle devam eden Bekar, "'Welcome to Türkiye' demeyi öğrendik ilk etapta. Daha sonrasında nereye gideceklerini sormayı öğrendik. Bu şekilde zaten turistlerle diyalog halinde olduğumuz için acemilik çekmiyorduk, şimdi daha da geliştirdik kendimizi." dedi.

ARAÇLARDA "WELCOME TO ANKARA" MESAJI

Zirveye özel olarak hazırlanan araçlardaki detaylara dikkat çeken Burhan Bekar, "Bütün araçlarda bu sticker'larımız var. 'Welcome to Ankara', NATO ve Türk bayraklarını beraber görüyoruz. Günlük araçlarımızın temizlikleri rutin şekilde olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor." sözlerini kaydetti.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ SAHADA OLACAK

Havalimanındaki son durumu özetleyen A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "NATO Liderler Zirvesi için taksiciler da son hazırlıklarını tamamladılar. Araçlar burada, şoförler beyaz gömlek, gri pantolonları ve ellerindeki ikramlarıyla birlikte Türk misafirperverliğini yabancı delegasyona göstermek için hazırlar." ifadeleriyle hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.