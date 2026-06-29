Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "İşgal sona ermeden, İsrail'in gaspı bitmeden bölgede barış sağlanamaz. İsrail'in provokasyonlarına izin verilmemeli." diyerek NATO'daki muhataplarına net bir mesaj verdi.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. NATO caydırıcı olamalıdıır ve tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir." dedi.

Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemeğe katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapacağımız zirve öncesi bu toplantıyı ayrı bir önemde görüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İttifakımızın doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmememiz gerektiğini gösteriyor.

"NATO CAYDIRICI OLMALIDIR"

İstikrar yerine gerilimin olduğu bir dönemdeyiz. Siyaseti tanımlayan ölçüler bugünün dünyasında anlamlarını yitirmiştir. Gazze başta olmak üzere yaşanan katliamlar insanlığın yüreğinde yaralar açmıştır. Eski kavramlarla yeni durumu açıklamak mümkün değil.

NATO'nun tahkimi daha kritik hala geldi. Mevcut durum NATO'nun önemini arttırmıştır. Türkiye güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayisi ile 70 yıldan fazla NATO'nun güvenliğine katkı sağlamaktadır. NATO caydırıcı olmalıdır. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü noktası olacaktır.

SAVUNMA SANAYİ ÇAĞRISI

Halklarımızın bizden talebi gelecek nesillerin barış ve huzur için yaşamanı sağlamaktır. Birlik ruhunu güçlendirecek adımlar atmalıyız. Uzun yıllar terörle mücadele etmiş ve artık terörü bitirmek noktasına gelmiş bir ülkenin lideri olarak beklentimiz adil bir şekilde hareket edilmesidir. Savunma sanayi konusunda engeller ortadan kaldırılmalıdır. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz.

"AMASIZ FAKATSIZ SAVUNMA AĞI KURULMALIDIR"

Biz müttefik olarak gereken adımları atıyoruz. İttifakın Avrupa sütunun gelişiminde söz sahibi ülke olarak tüm savunma gelişim iradelerine sahibiz. Bu konuda siz parlamenterlerden gereken desteği bekliyoruz. Bu noktada ittifak çapında Teksas'dan Ankara'ya ulaşan amasız ve fakatsız bir savunma ağı oluşturulmalıyız.

Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi anlamında kısa sürede elde ettiği gelişimi görecekler. İran, Ukrayna, Körfez gibi konular başta olmak üzere küresel konuları ele alacağız. İran ve ABD arasındaki mutabakatın tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekenleri yapacağız.

"KALICI BARIŞIN YOLU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Lübnan'a saldıran ve mutabakatı bozmaya çalışan soykırım şebekesine karşı sizlerin desteğini bekliyoruz. Filistin'de toprak gasbı bitmeden kalıcı barış olamaz. Kalıcı barışın yolu iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarını kapsayan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır.

Biz potansiyelimizi dünya ve bölge barışı için kullanmaya azami özen gösteriyoruz. Ukrayna-Rusya barışında netice almamız gerekir. Her iki tarafla konuşan ve onların güvenini kazanmış müttefik olarak barışa katkı vermeyi sürdüreceğiz.

Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İstişarelerinizi ve aldığınız kararların ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.