Depozito iade sistemi başlıyor: Her şişe için 1 TL, çevreye ve ekonomiye 30 milyar liralık katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesinde dev bir adım daha atılıyor. Yarın itibarıyla devreye girecek olan Depozito İade Sistemi ile hem çevre korunacak hem de vatandaşın cebine katkı sağlanacak. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulacak depozito iade makineleri ile atıklar ekonomiye kazandırılırken, yıllık yaklaşık 30 milyar liralık bir katkı hedefleniyor.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Sistemin işleyişine dair detayları yerinden aktaran A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Öncelikle telefonunuza 'Doğa' uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Uygulamanın ekranı gayet kullanışlı ve basit bir şekilde dizayn edilmiş. Geri dönüştüreceğiniz ürünleri alıp ekrana dokunuyorsunuz, ardından telefonunuzdaki QR kodu okutuyorsunuz ve cihaz çalışmaya başlıyor" sözleriyle sistemin kullanımını tarif etti.