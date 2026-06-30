Depozito iade sistemi başlıyor: Her şişe için 1 TL, çevreye ve ekonomiye 30 milyar liralık katkı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Depozito İade Sistemi 1 Temmuz'da başlıyor. Sisteme dahil ambalajları iade eden vatandaşlar her işlem için 1 TL kazanacak. Uygulama 81 ilde yaygınlaşırken, geri dönüşümle çevrenin korunması ve ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesinde dev bir adım daha atılıyor. Yarın itibarıyla devreye girecek olan Depozito İade Sistemi ile hem çevre korunacak hem de vatandaşın cebine katkı sağlanacak. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulacak depozito iade makineleri ile atıklar ekonomiye kazandırılırken, yıllık yaklaşık 30 milyar liralık bir katkı hedefleniyor.
DEPOZİTO İADE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?
Sistemin işleyişine dair detayları yerinden aktaran A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Öncelikle telefonunuza 'Doğa' uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Uygulamanın ekranı gayet kullanışlı ve basit bir şekilde dizayn edilmiş. Geri dönüştüreceğiniz ürünleri alıp ekrana dokunuyorsunuz, ardından telefonunuzdaki QR kodu okutuyorsunuz ve cihaz çalışmaya başlıyor" sözleriyle sistemin kullanımını tarif etti.
Dağlılar, ambalajların üzerindeki logoya dikkat çekerek, "Ürünlerdeki dönüştürülebilir logoyu gördüğünüz anda bu sistemi kullanabileceksiniz. Her işlem başına cüzdanınıza 1 TL yüklenecek" ifadelerini kullandı.
HER ATIK BİR KAZANÇ KAPISI OLACAK
Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşların bu makinelere kolayca ulaşabileceğini belirten Meral Dağlılar, "81 ilde kurulacak olan bu cihazlar; özellikle zincir marketler, spor kompleksleri ve meydanlar gibi vatandaşların sık uğradığı noktalarda yer alacak" dedi. Projenin ekonomik boyutuna da değinen Dağlılar, "Yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. Kullanım arttıkça bu miktar daha da yükselecek" şeklinde konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaş artık bu ambalajları çöp olarak görmeyecek ve geri dönüştürebilecek" ifadelerini kullanarak yeni dönemin şifrelerini verdi.
SIFIR ATIK İLE EKONOMİYE VE DOĞAYA DEV KATKI
Türkiye'nin çevreci vizyonu "Sıfır Atık" projesiyle bugüne kadar devasa kazanımlar elde edildi. Uygulama sayesinde 90 milyon ton atık geri dönüştürülürken, bu süreç ülke ekonomisine tam 365 milyar TL kazandırdı. Doğal kaynakların korunması noktasında da kritik bir rol oynayan proje ile 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Yarın başlayacak olan Depozito İade Sistemi ile bu rakamların çok daha yukarı taşınması ve çevre bilincinin tabana yayılması bekleniyor.