Ankara'da NATO Zirvesi öncesi sıkı denetim

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da tedbirler ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol ederken, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücüler hakkında trafik ekiplerince idari işlem uygulandı.

Başkentte, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Denetimlerde kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde kontroller yapıldı. Uygulamalara Özel Harekat polisleri de eşlik ederek güvenlik tedbirlerine destek verdi.

Ekipler, sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol ederken, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücüler hakkında trafik ekiplerince idari işlem uygulandı.

Ailecek dede ziyaretinden döndüklerini dile getiren bir vatandaş, "Yüksek dereceli insanların gelmesi nedeniyle önlemlerin artırılmasını normal karşılıyorum. Zaten İletişim Başkanlığının da belirlediği yönergeler, yol izlenimleri var. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Umarım her şey yolunda gider" dedi.

Kırıkkale'den arkadaşlarını görmek için geldiğini söyleyen ve araç muayenesinin olduğunu belirten Mehmet Sümbül, "7-8 Temmuzda trafik durgun olacaktır diye düşünüyorum. Güzel önlemler alındığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NATO zirvesinin iyi geçeceğini düşünen ve uygulama noktasında denetime giren Mevlüt Aydemir, "Çok güzel, her zaman olsun böyle. Önlemler biraz daha artırılsın, daha iyi. Ankara'mız da güzelleşti bu ara, dikkat ediyorlar. Trafik tabii biraz sıkıntılı. Böyle önlemlerin artırılması daha iyi" diye konuştu.

Polis ekiplerinin, NATO Liderler Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.