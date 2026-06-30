NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Araştırmaları Merkezi'nin (USSC) analizine göre, ittifakın çok kutuplu güvenlik ortamına uyum sürecinde kritik bir dönüm noktası olacak. Analizde, Türkiye'nin jeostratejik konumu, savunma sanayisindeki yükselen kapasitesi ve izlediği stratejik özerklik politikasıyla NATO içinde dengeleyici ve vazgeçilmez bir aktör haline geldiği vurgulandı.
Analize göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, İttifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olmaya aday. Analizde, zirvenin Avrupa-Atlantik güvenlik düzeninin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirileceği ve NATO'nun gelecekteki stratejik yönüne ilişkin kritik kararların masaya yatırılacağı belirtildi.
USSC analizine göre Rusya'nın Ukrayna savaşıyla sınırlı kalmayan Batı ile süregelen çatışması, Çin ile derinleşen stratejik rekabet, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki uzun vadeli rolüne ilişkin belirsizlik, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamını şekillendiriyor. Sabah Gazetesi'nin aktardığı analizde, savunma harcamalarının artmasına ve kolektif savunmaya yeniden odaklanılmasına rağmen Atlantik İttifakı'nın stratejik yön konusunda bölünmüş ve belirsiz bir görüntü verdiği ifade edildi.
JEOPOLİTİK KONUMA VURGU
Amerika Birleşik Devletleri Araştırmaları Merkezi'nin analizine göre, NATO üyeleri arasında Türkiye kadar kritik jeopolitik konuma sahip az sayıda ülke bulunuyor. Türkiye'nin Boğazlar ve Çanakkale Boğazı üzerinden Karadeniz'e erişimi kontrol ettiği, Suriye, Irak ve Güney Kafkasya gibi çatışma bölgeleriyle komşu olduğu ve ittifakın en büyük silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğu vurgulandı.
Analizde, birçok NATO üyesinin dış ve güvenlik politikalarını Washington ve Brüksel ile uyumlu yürüttüğü, buna karşın Ankara'nın Avrupa Birliği içindeki benzer tartışmalardan farklı olarak kendi "stratejik özerklik" anlayışını benimsediği kaydedildi.
Türkiye'nin önceliğinin NATO içinde ABD'den daha fazla kurumsal bağımsızlık talep etmekten ziyade, hem NATO içinde hem de NATO dışında ulusal hareket serbestisini en üst düzeye çıkarmak olduğu belirtilen analizde, Ankara'nın çok kutuplu uluslararası sistemde rakip güç merkezleriyle aynı anda ilişkilerini sürdürerek etki alanını genişletmeyi hedeflediği ifade edildi. Analize göre Ankara artık NATO'nun kenarında yer alan bir ülke değil, aksine İttifak içinde hem dengeleyici hem de kilit bir aktör konumunda bulunuyor.