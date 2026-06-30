NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör

ANKARA ZİRVESİ TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİYLE ŞEKİLLENEBİLİR USSC analizinde, her NATO Zirvesi'nin gündeminin ev sahibi ülkenin önceliklerinden etkilendiği, ancak Ankara Zirvesi'nin özellikle Türkiye'nin güvenlik vizyonunu öne çıkarabileceği değerlendirildi. Analize göre Ankara'nın, NATO ile Körfez ülkeleri arasındaki güvenlik ve savunma sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla İstanbul İş birliği Girişimi'nin (İİG) derinleştirilmesini savunması bekleniyor.

Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişimde yer aldığı, Umman ile Suudi Arabistan'ın ise seçilmiş faaliyetlere katıldığı hatırlatılan analizde, savunma planlaması, savunma bütçelemesi, terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve sivil hazırlığın iş birliği alanları arasında bulunduğu aktarıldı. Orta Doğu'da artan istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'nin bu girişimi NATO'nun güney kanadını güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken, Hint-Pasifik'teki NATO+ ortaklarının da bu çerçevenin genişletilmesinden fayda sağlayabileceği ifade edildi.

Analize göre, Türk liderliğinin zirvede ülkenin savunma sanayisindeki yükselen kapasitesini de ön plana çıkarması bekleniyor. Baykar, TUSAŞ ve Roketsan gibi şirketlerin modern askeri teknolojiler alanında önemli oyuncular haline geldiği, Avrupa'daki NATO üyeleriyle gelişen iş birlikleri sayesinde NATO'nun endüstriyel ve teknolojik dayanıklılığına katkı sunduğu belirtildi. Türkiye'nin sahip olduğu askeri ve endüstriyel kapasiteyi kullanarak NATO içinde vazgeçilmez ortak konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediği değerlendirmesi yapıldı.

"ANKARA ARTIK İTTİFAKIN KENARINDA DEĞİL" USSC analizinde, Türk yönetiminin uzun süredir güney sınırlarından kaynaklanan tehditleri Doğu Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik riskleri kadar önemli gördüğüne dikkat çekildi. Bu nedenle Ankara Zirvesi'nin Türkiye'nin güvenlik önceliklerini NATO gündemine daha güçlü şekilde taşıması açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Analizde, Ankara'nın artık NATO'nun çevresinde yer alan bir ülke değil, ittifak içinde hem dengeleyici hem de kilit bir devlet haline geldiği vurgulandı.