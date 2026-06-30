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NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Araştırmaları Merkezi'nin (USSC) analizine göre, ittifakın çok kutuplu güvenlik ortamına uyum sürecinde kritik bir dönüm noktası olacak. Analizde, Türkiye'nin jeostratejik konumu, savunma sanayisindeki yükselen kapasitesi ve izlediği stratejik özerklik politikasıyla NATO içinde dengeleyici ve vazgeçilmez bir aktör haline geldiği vurgulandı.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 1

Analize göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, İttifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olmaya aday. Analizde, zirvenin Avrupa-Atlantik güvenlik düzeninin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirileceği ve NATO'nun gelecekteki stratejik yönüne ilişkin kritik kararların masaya yatırılacağı belirtildi.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 2

USSC analizine göre Rusya'nın Ukrayna savaşıyla sınırlı kalmayan Batı ile süregelen çatışması, Çin ile derinleşen stratejik rekabet, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki uzun vadeli rolüne ilişkin belirsizlik, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamını şekillendiriyor. Sabah Gazetesi'nin aktardığı analizde, savunma harcamalarının artmasına ve kolektif savunmaya yeniden odaklanılmasına rağmen Atlantik İttifakı'nın stratejik yön konusunda bölünmüş ve belirsiz bir görüntü verdiği ifade edildi.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 3

JEOPOLİTİK KONUMA VURGU

Amerika Birleşik Devletleri Araştırmaları Merkezi'nin analizine göre, NATO üyeleri arasında Türkiye kadar kritik jeopolitik konuma sahip az sayıda ülke bulunuyor. Türkiye'nin Boğazlar ve Çanakkale Boğazı üzerinden Karadeniz'e erişimi kontrol ettiği, Suriye, Irak ve Güney Kafkasya gibi çatışma bölgeleriyle komşu olduğu ve ittifakın en büyük silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğu vurgulandı.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 4

Analizde, birçok NATO üyesinin dış ve güvenlik politikalarını Washington ve Brüksel ile uyumlu yürüttüğü, buna karşın Ankara'nın Avrupa Birliği içindeki benzer tartışmalardan farklı olarak kendi "stratejik özerklik" anlayışını benimsediği kaydedildi.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 5

Türkiye'nin önceliğinin NATO içinde ABD'den daha fazla kurumsal bağımsızlık talep etmekten ziyade, hem NATO içinde hem de NATO dışında ulusal hareket serbestisini en üst düzeye çıkarmak olduğu belirtilen analizde, Ankara'nın çok kutuplu uluslararası sistemde rakip güç merkezleriyle aynı anda ilişkilerini sürdürerek etki alanını genişletmeyi hedeflediği ifade edildi. Analize göre Ankara artık NATO'nun kenarında yer alan bir ülke değil, aksine İttifak içinde hem dengeleyici hem de kilit bir aktör konumunda bulunuyor.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 6

ANKARA ZİRVESİ TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİYLE ŞEKİLLENEBİLİR

USSC analizinde, her NATO Zirvesi'nin gündeminin ev sahibi ülkenin önceliklerinden etkilendiği, ancak Ankara Zirvesi'nin özellikle Türkiye'nin güvenlik vizyonunu öne çıkarabileceği değerlendirildi. Analize göre Ankara'nın, NATO ile Körfez ülkeleri arasındaki güvenlik ve savunma sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla İstanbul İş birliği Girişimi'nin (İİG) derinleştirilmesini savunması bekleniyor.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 7

Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişimde yer aldığı, Umman ile Suudi Arabistan'ın ise seçilmiş faaliyetlere katıldığı hatırlatılan analizde, savunma planlaması, savunma bütçelemesi, terörle mücadele, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve sivil hazırlığın iş birliği alanları arasında bulunduğu aktarıldı. Orta Doğu'da artan istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'nin bu girişimi NATO'nun güney kanadını güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken, Hint-Pasifik'teki NATO+ ortaklarının da bu çerçevenin genişletilmesinden fayda sağlayabileceği ifade edildi.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 8

Analize göre, Türk liderliğinin zirvede ülkenin savunma sanayisindeki yükselen kapasitesini de ön plana çıkarması bekleniyor. Baykar, TUSAŞ ve Roketsan gibi şirketlerin modern askeri teknolojiler alanında önemli oyuncular haline geldiği, Avrupa'daki NATO üyeleriyle gelişen iş birlikleri sayesinde NATO'nun endüstriyel ve teknolojik dayanıklılığına katkı sunduğu belirtildi. Türkiye'nin sahip olduğu askeri ve endüstriyel kapasiteyi kullanarak NATO içinde vazgeçilmez ortak konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediği değerlendirmesi yapıldı.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 9

"ANKARA ARTIK İTTİFAKIN KENARINDA DEĞİL"

USSC analizinde, Türk yönetiminin uzun süredir güney sınırlarından kaynaklanan tehditleri Doğu Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik riskleri kadar önemli gördüğüne dikkat çekildi. Bu nedenle Ankara Zirvesi'nin Türkiye'nin güvenlik önceliklerini NATO gündemine daha güçlü şekilde taşıması açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 10

Analizde, Ankara'nın artık NATO'nun çevresinde yer alan bir ülke değil, ittifak içinde hem dengeleyici hem de kilit bir devlet haline geldiği vurgulandı.

NATO'ya Türkiye damgası! Dikkat çeken analiz: Ankara vazgeçilmez aktör 11

Ankara Zirvesi'nin NATO'nun stratejik bakış açısını yalnızca doğu kanadıyla sınırlı tutmayıp daha geniş ve çok kutuplu bir güvenlik perspektifine taşıyan tarihi bir dönüm noktası olarak anılabileceği belirtilen analizde, Türkiye'nin zirvede kendisini yalnızca ev sahibi ülke olarak değil, aynı zamanda NATO'nun çok kutuplu dünyaya stratejik uyum sürecine bağımsız katkı sunabilen şekillendirici bir orta güç olarak konumlandırmayı amaçladığı kaydedildi.

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