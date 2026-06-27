Sarıyer Açı Okulları'nda LGBT'li öğretmen ve müdürün işine son verildi
İstanbul Sarıyer’de bulunan Özel Açı Ortaokulu’nda patlak veren "cinsiyet değiştirme" skandalında sıcak gelişme yaşandı.Erkek öğretmenin kadın kimliğiyle derslere girmesi ve yönetimin ailelerden habersiz "Cinsel Kimlik" semineri düzenlemesiyle başlayan krizde, MEB soruşturması tamamlandı. Skandalın odağındaki öğretmen ile okul müdürünün işine derhal son verildi.
İstanbul Sarıyer'de bulunan özel bir okulda, İngilizce öğretmeninin cinsiyet değiştirerek derslere girmeye devam etmesi ve okul yönetiminin velilerden izinsiz düzenlediği "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri büyük bir infiale yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) başlattığı geniş çaplı soruşturma neticesinde, hem skandalın odağındaki öğretmenin hem de okul müdürünün iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi.
VELİLERİ AYAĞA KALDIRAN DEĞİŞİM
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu'nda patlak veren skandallar zinciri eğitim dünyasında bomba etkisi yarattı. İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" ismini alması ve bu şekilde 6. sınıf derslerine girmeye devam etmesi velileri ayağa kaldırdı.
Çocuklarının pedagojik gelişiminden endişe eden ailelerin şikayetleri üzerine okul yönetimi, tepkileri dindirmek amacıyla velilere yönelik bir seminer düzenledi. Ancak "Cinsel Kimlik Gelişimi" adı altında verilen bu seminerin Bakanlık onayı olmadan gerçekleştirilmesi bardağı taşıran son damla oldu.
BAKANLIK SORUŞTURMASI SONUÇLANDI
Yaşanan rezaletin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, hem öğretmen hem de pedagojik esaslara aykırı bulunan izinsiz seminerle ilgili derhal soruşturma başlattı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan bir özel okulda skandal görüntüler ve bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Özellikle A Haber ekranlarından biz bu konuya dair sık sık paylaşımlar yapmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı." ifadelerini kullandı. Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, okulun izlediği tutumun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.
OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMEN KOVULDU
Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte skandalda adı geçen isimler hakkında radikal kararlar alındı. Kamuoyunda oluşan büyük tepki ve Bakanlık müfettişlerinin raporu doğrultusunda okul yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.
Muhabir Meral Dağlılar, "Soruşturmanın neticesinde birtakım gelişmeler var. Hem okul müdürünün iş akdinin feshedilmesine yönelik hem de bahsi geçen öğretmenle alakalı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin bir çalışma yapıldı. Şu an için en azından hem okul müdürünün hem de bahsi geçen öğretmenin iş akdinin sona erdiğini söylemek mümkün." sözleriyle son gelişmeleri aktardı.
EĞİTİMDE LGBT DAYATMASINA GEÇİT YOK
Özellikle çocuk yaştaki öğrencilerin hedef alındığı bu tür uygulamalara karşı velilerin kararlı duruşu sonuç verirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdahalesiyle okul içindeki LGBT lobisi faaliyetlerinin önüne geçilmiş oldu.
A Haber'in gündeme getirdiği bu skandal sonrası, uzmanlar özel okullardaki denetimlerin sıkılaştırılması ve müfredat dışı seminerlerin pedagoglar eşliğinde incelenmesi gerektiği noktasında uyarılarda bulundu. Dağlılar, "Kamuoyu nezdinde önemli bir olaydı ve oldukça da tepki çekmişti." diyerek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.