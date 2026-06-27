Sarıyer Açı Okulları'nda LGBT'li öğretmen ve müdürün işine son verildi

İstanbul Sarıyer'de bulunan özel bir okulda, İngilizce öğretmeninin cinsiyet değiştirerek derslere girmeye devam etmesi ve okul yönetiminin velilerden izinsiz düzenlediği "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri büyük bir infiale yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) başlattığı geniş çaplı soruşturma neticesinde, hem skandalın odağındaki öğretmenin hem de okul müdürünün iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi.

VELİLERİ AYAĞA KALDIRAN DEĞİŞİM

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu'nda patlak veren skandallar zinciri eğitim dünyasında bomba etkisi yarattı. İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" ismini alması ve bu şekilde 6. sınıf derslerine girmeye devam etmesi velileri ayağa kaldırdı.