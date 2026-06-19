Açı Okulları'nda 'cinsiyet değiştiren öğretmen' skandalı! Aileler isyanda: Bu rezalet neden normalleştirilmeye çalışılıyor?
İstanbul Sarıyer'deki bir özel okulda görev yapan İngilizce öğretmeninin cinsiyet değiştirerek ders vermeye devam etmesi ve velilere yönelik izinsiz "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri düzenlenmesi büyük tartışma yarattı. Velilerin şikayetleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerken, öğretmen ve okul yönetimi hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu'nda patlak veren skandallar zinciri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" ismini alması ve derslere bu şekilde girmeye devam etmesi velileri ayağa kaldırdı. Okul yönetiminin tepkileri dindirmek amacıyla velilere yönelik düzenlediği izinsiz "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri ise bardağı taşıran son damla oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, hem öğretmen hem de pedagojik esaslara aykırı bulunan izinsiz seminerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
ERKEK ÖĞRETMEN "KADINIM" DEDİ, OKUL SAHİPLENDİ
İstanbul Özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü., İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini hukuk yoluyla kadına çevirdi. İsmini "Zoe Lila" olarak değiştiren öğretmen, aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de sürdürerek derslere girmeye devam etti. Öğretmenin yeni hali, giysileri ve kullandığı aksesuarlar öğrenciler arasında kafa karışıklığına ve rahatsızlığa neden olurken, durumu öğrenen veliler okul yönetimine tepki gösterdi.
OKUL YÖNETİMİNDEN TEPKİ ÇEKEN 'KORSAN' SEMİNER
Velilerin isyanı üzerine geri adım atmayan okul yönetimi, skandalı normalleştirmek adına "korsan" bir seminer organize etti. Prof. Dr. Özgür Öner tarafından verilen ve resmi makamlardan izin alınmadan gerçekleştirilen seminerde "Cinsel Kimlik Gelişimi" anlatıldı. Okulun bu tutumu, "cinsiyet değişimini özendirme" ve "aile değerlerini hiçe sayma" olarak yorumlanırken, veliler şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar taşıdı.
"ÇOCUKLAR TAŞIYABİLECEĞİNDEN FAZLA YÜKE MARUZ BIRAKILDI"
A Haber ekranlarında skandalı değerlendiren Psikolog Mehmet Büyükçorak, "Bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren bir durum olarak değerlendirmek lazım. 12-13-14 yaş grubundaki bir öğrenci grubuna siz 'cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle devam edecek' dediğiniz zaman kültürel değerler ile kişisel tercihleri çatıştırmaya başlarsınız. Kurumun sorumluluğu öğrenciyi fiziksel tehditlerden koruduğu kadar psikolojik ve zihinsel tehditlerden de korumaktır. Eğer siz çocuklara taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Çocuklar kendi cinsel yönelimleriyle ilgili çözemeyeceği birtakım sorularla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.