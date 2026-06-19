Açı Okulları'nda 'cinsiyet değiştiren öğretmen' skandalı! Aileler isyanda: Bu rezalet neden normalleştirilmeye çalışılıyor?

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu'nda patlak veren skandallar zinciri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" ismini alması ve derslere bu şekilde girmeye devam etmesi velileri ayağa kaldırdı. Okul yönetiminin tepkileri dindirmek amacıyla velilere yönelik düzenlediği izinsiz "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri ise bardağı taşıran son damla oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, hem öğretmen hem de pedagojik esaslara aykırı bulunan izinsiz seminerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ERKEK ÖĞRETMEN "KADINIM" DEDİ, OKUL SAHİPLENDİ

İstanbul Özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü., İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini hukuk yoluyla kadına çevirdi. İsmini "Zoe Lila" olarak değiştiren öğretmen, aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de sürdürerek derslere girmeye devam etti. Öğretmenin yeni hali, giysileri ve kullandığı aksesuarlar öğrenciler arasında kafa karışıklığına ve rahatsızlığa neden olurken, durumu öğrenen veliler okul yönetimine tepki gösterdi.