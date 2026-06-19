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Açı Okulları'nda 'cinsiyet değiştiren öğretmen' skandalı! Aileler isyanda: Bu rezalet neden normalleştirilmeye çalışılıyor?

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Açı Okulları'nda 'cinsiyet değiştiren öğretmen' skandalı! Aileler isyanda: Bu rezalet neden normalleştirilmeye çalışılıyor?

İstanbul Sarıyer'deki bir özel okulda görev yapan İngilizce öğretmeninin cinsiyet değiştirerek ders vermeye devam etmesi ve velilere yönelik izinsiz "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri düzenlenmesi büyük tartışma yarattı. Velilerin şikayetleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerken, öğretmen ve okul yönetimi hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu'nda patlak veren skandallar zinciri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" ismini alması ve derslere bu şekilde girmeye devam etmesi velileri ayağa kaldırdı. Okul yönetiminin tepkileri dindirmek amacıyla velilere yönelik düzenlediği izinsiz "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri ise bardağı taşıran son damla oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, hem öğretmen hem de pedagojik esaslara aykırı bulunan izinsiz seminerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖZEL OKULDA 'CİNSİYET DEĞİŞTİREN ÖĞRETMEN' SKANDALI

ERKEK ÖĞRETMEN "KADINIM" DEDİ, OKUL SAHİPLENDİ

İstanbul Özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü., İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini hukuk yoluyla kadına çevirdi. İsmini "Zoe Lila" olarak değiştiren öğretmen, aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini de sürdürerek derslere girmeye devam etti. Öğretmenin yeni hali, giysileri ve kullandığı aksesuarlar öğrenciler arasında kafa karışıklığına ve rahatsızlığa neden olurken, durumu öğrenen veliler okul yönetimine tepki gösterdi.

Açı Okulları yönetiminin ʺCinsel Kimlik Gelişimiʺ semineri duyurusuAçı Okulları yönetiminin ʺCinsel Kimlik Gelişimiʺ semineri duyurusu

OKUL YÖNETİMİNDEN TEPKİ ÇEKEN 'KORSAN' SEMİNER

Velilerin isyanı üzerine geri adım atmayan okul yönetimi, skandalı normalleştirmek adına "korsan" bir seminer organize etti. Prof. Dr. Özgür Öner tarafından verilen ve resmi makamlardan izin alınmadan gerçekleştirilen seminerde "Cinsel Kimlik Gelişimi" anlatıldı. Okulun bu tutumu, "cinsiyet değişimini özendirme" ve "aile değerlerini hiçe sayma" olarak yorumlanırken, veliler şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar taşıdı.

A Haber ekranlarında skandalı değerlendiren Psikolog Mehmet Büyükçorak ve ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk A Haber ekranlarında skandalı değerlendiren Psikolog Mehmet Büyükçorak ve ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk

"ÇOCUKLAR TAŞIYABİLECEĞİNDEN FAZLA YÜKE MARUZ BIRAKILDI"

A Haber ekranlarında skandalı değerlendiren Psikolog Mehmet Büyükçorak, "Bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren bir durum olarak değerlendirmek lazım. 12-13-14 yaş grubundaki bir öğrenci grubuna siz 'cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle devam edecek' dediğiniz zaman kültürel değerler ile kişisel tercihleri çatıştırmaya başlarsınız. Kurumun sorumluluğu öğrenciyi fiziksel tehditlerden koruduğu kadar psikolojik ve zihinsel tehditlerden de korumaktır. Eğer siz çocuklara taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Çocuklar kendi cinsel yönelimleriyle ilgili çözemeyeceği birtakım sorularla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

Sarıyer Açı OkullarıSarıyer Açı Okulları

DÜNYA ÇOCUK AİLE KORUMA PLATFORMU: "BU BİR KÜRESEL PROJEDİR"

Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk ise olayın sadece bir öğretmen tercihi olmadığını belirterek, "Yedi senedir bas bas bağırıyoruz; bu aslında bir küresel projedir. Cinsiyet sosyal bir öğrenmedir, genetik değildir. Hele ki bir öğretmeni, cinsiyet ameliyatı gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız, bunun yankıları çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal boyutta çok farklı olur. Siz bunu hem normalleştiriyorsunuz hem de yaygınlaştırıyorsunuz. Cinsiyet iki evrede gelişir; biri 3-6 yaş arası, diğeri ise ergenlik döneminde oturur. Tam cinsiyetin oturacağı dönemde böyle bir ortam sağlamak, çocuklara 'siz de buna yönelebilirsiniz' kapısını açmaktır. Bu kişilerin tercihi bu olabilir ama bir öğretmense çocukların önüne bu şekilde çıkmamalıdır" sözleriyle durumu eleştirdi.

MEB'in soruşturma yazısıMEB'in soruşturma yazısı

MEB'DEN JET SORUŞTURMA: PEDAGOJİK ESASLAR İNCELENİYOR

Skandalın büyümesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü harekete geçti. Genel Müdür Fethullah Güner imzasıyla yayımlanan yazıda, konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatı ve pedagojik esaslar bakımından incelenmesi için talimat verildi. MEB'in açıklamasında, "Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta, kurum tarafından 'Öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir' ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Konunun pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim" denilerek soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

MEB'in soruşturma yazısıMEB'in soruşturma yazısı

SORUŞTURMALARIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de izinsiz seminerle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında okul yönetiminin ve ilgili kişilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu skandalın ardından, eğitim kurumlarındaki "cinsel kimlik" dayatmalarına karşı denetimlerin artırılması bekleniyor.

Açı Okulları'nda 'cinsiyet değiştiren öğretmen' skandalı! Aileler isyanda: Bu rezalet neden normalleştirilmeye çalışılıyor? - 1
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