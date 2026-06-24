Sarıyer Açı Okulları'nda LGBT rezaleti! Vatandaşın sabrı taştı: "Evlatlarımızı kimlere emanet ediyoruz?"

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren Özel Açı Ortaokulu, eğitimden ziyade bir skandallar zinciriyle gündeme geldi. İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirme süreci sonrası "Zoe Lila" ismini alarak derslere bu şekilde girmesi, çocuklarının geleceğinden endişe eden velileri isyan ettirdi. Okul yönetiminin, tepkileri dindirmek yerine velileri pedagojik esaslara tamamen aykırı olan ve izinsiz düzenlenen bir "Cinsel Kimlik Gelişimi" seminerine davet etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Özel Açı Ortaokulu'nda görev yapan bir öğretmenin cinsiyet değiştirerek derslere girmeye devam etmesi ve okul yönetiminin velilere yönelik "Cinsel Kimlik Gelişimi" adı altında izinsiz seminer düzenlemesi büyük bir infiale yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geniş çaplı soruşturma başlattığı skandal olaya vatandaşlar ve veliler sert tepki gösterirken, söz konusu durumun çocukların pedagojik gelişimi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi.

Bir başka vatandaş ise çocukların her şeyi örnek aldığına dikkat çekerek, "Bir eğitmen olarak çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın güzel örnekler almasını isterim, bu durumun çocukları olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum" sözleriyle endişesini dile getirdi.

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, çocukların gelişim çağında böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmasına sert tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Açıkçası istemem, ben kendi çocuklarıma elimden geldiği kadar daha iyi bir gelecek sağlayarak, daha örnek olacak şeyleri göstermeye çalışıyorum. O yüzden böyle bir durumu kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr

"BİZİM DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMIYOR"

Özellikle çocukların 0-6 yaş ve okul dönemindeki gelişim süreçlerine vurgu yapan bir başka vatandaş, "Öğretmen cinsiyetle ilgili kendisi de rol model olmalı. Kesinlikle o öğretmenin o okulda görev yapmasını istemem. Öğretmen çocuk için her şeydir, onu örnek alır ve bu durum çocukları tetikler" şeklinde konuştu.