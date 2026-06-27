Karneler alındı! Peki çocuklar yaz tatilini nasıl geçirmeli?

Uzun tatillerin akademik beceriler üzerindeki olumsuz etkisinden bahseden Karaköse, "Araştırmalar gösteriyor ki uzun tatiller okuma, öğrenme ve matematik becerilerinde gerilemeye sebep oluyor. Bu yüzden mutlaka öğrenmenin şeklini değiştirerek süreci zenginleştirmeliyiz" sözleriyle uyarılarda bulundu.

Tatil döneminin tamamen derslerden kopmak anlamına gelmediğini vurgulayan Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, "Tatil tabii ki dinlenmek, oyun oynamak ve kuralların biraz esnemesi demek ama bu öğrenmeye tamamen paydos verdiğimiz anlamına gelmiyor. Okuldaki gibi olmasa da öğrenme devam etmeli; beraber mutfakta kurabiye yapmak veya bir tamir işiyle uğraşmak bile bir yaşam deneyimidir" ifadelerini kullandı.

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için yaklaşık 2,5 aylık uzun bir yaz tatili süreci resmen başladı. Çocukların bu dönemi sadece dinlenerek değil, aynı zamanda gelişimlerini sürdürerek nasıl verimli geçirebilecekleri merak konusu olurken, Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse A Haber ekranlarında tatil planlamasına dair hayati ipuçlarını paylaştı. Uzmanlar, tatilin bir "boş boş oturma" dönemi değil, öğrenmenin şekil değiştirdiği bir süreç olması gerektiğine dikkat çekiyor.

foto:ahaber.com.tr

ÖZGÜRLÜK VE SINIR DENGESİNE DİKKAT

Ebeveynlerin en çok zorlandığı konulardan biri olan disiplin ve özgürlük dengesine değinen Dr. Karaköse, "Özgürlük çocuğun bireyselliği, sınırlar ise güvenlik duygusu için şarttır. Yazın uyku saatleri veya ekran süreleri yaşa uygun şekilde bir tık artırılabilir ancak bu sınırsız bir özgürlük olmamalıdır. Sınırsız bir hayat başta mutlu etse de sonra kaygıyı tetikler; çocuğun ebeveynin koyduğu güvenli sınırlara her zaman ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.

VERİMLİ BİR TATİL İÇİN "ALTIN REÇETE" Tatilin sonuna gelindiğinde "verimli bir dönem geçirdik" diyebilmek için yapılması gerekenleri sıralayan Dr. Rukiye Karaköse, "Her gün minik de olsa kitap okuma saatleri yapılmalı. Burada çocuğa sadece 'oku' demek yetmez, ebeveynin de model olması gerekir. Ayrıca çocukların dijital dünyadan ziyade sokakta, düşe kalka, sosyal mesafeyi ve yenilmeyi öğrenerek oynamalarını tercih ediyoruz" dedi.

Doğayı keşfetmenin önemine de değinen uzman, en yakın parktaki ağaçların türlerini konuşmanın bile çocuk için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.