Milli takım üzerinden algı operasyonu: Yapay zeka ile küfürlü akım skandalı

A Milli Futbol Takımımız, ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında 1-0 yenilgiye uğramasının ardından terör bağlantılı hesaplar tarafından alçakça hedef alınıyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımızın görüntüleri, yapay zeka yönetimiyle hazırlanan hakaret içeren videolar ile adeta itibar suikastı uygulanıyor.

Yapay zeka destekli hakaret videolarının sosyal medyada hızla yayılması, milli takım futbolcularını ve Türkiye'nin ortak değerlerini hedef alan yeni bir dijital tehdit olarak gündeme geldi. A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı'na konuk olan Bilişim Uzmanı Ali Keskin, bu içeriklerin arkasında terör bağlantılı anonim hesapların bulunduğunu ve paylaşımların bir tıkla suç ortaklığına dönüşebileceğini belirtti. Özellikle Telegram ve TikTok gibi platformlarda gençlerin hedef alındığını belirten Keskin, aileleri dijital denetim konusunda uyardı.

YAPAY ZEKA İLE ŞAHSİYET SUİKASTI: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KİRLİ OYUNU

Son dönemde sosyal medya platformlarında futbolculara ve sanatçılara yönelik ağır hakaret içerikli videoların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Yapay zeka ile yapılan videoların perde arkasını aralayan Bilişim Uzmanı Ali Keskin, "Bu videoları oluşturan anonim hesapların çoğu tespit edilebilir durumdadır. İlk yayılımı gerçekleştiren bu hesapların geçmiş paylaşımlarına bakıldığında, belirli terör örgütleriyle açık bağları olduğu net bir şekilde görülüyor." ifadelerini kullandı.

Keskin, yapay zeka ile üretilen bu içeriklerin dijital algoritmalarda nasıl ön plana çıkarıldığını ise, "Algoritmalar yeni ve farklı içeriklere öncelik vererek popülaritesini artırıyor. İnsanlar bunu komik bir video sanıp gülerek paylaşıyor ancak bu hem yasal bir suç hem de milli değerlerimize yakışmayacak bir harekettir." sözleriyle aktardı.