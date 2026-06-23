Milli takım üzerinden algı operasyonu: Yapay zeka ile küfürlü akım skandalı
Dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde hazırlanan alçakça videolar, Türkiye’nin milli değerlerini ve gururumuz olan sporcuları hedef alıyor! Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan hakaret içeren içerikler, sosyal medya platformlarında adeta bir virüs gibi yayılırken; bu kirli tezgahın arkasındaki terör bağlantıları ve bot hesaplar olduğu gün yüzüne çıkıyor. Bilişim Uzmanı Ali Keskin A Haber'de söz konusu videoların gençleri hedef aldığını belirtirken bir tık ile suça ortak olunabileceğine dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.
A Milli Futbol Takımımız, ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında 1-0 yenilgiye uğramasının ardından terör bağlantılı hesaplar tarafından alçakça hedef alınıyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımızın görüntüleri, yapay zeka yönetimiyle hazırlanan hakaret içeren videolar ile adeta itibar suikastı uygulanıyor.
Yapay zeka destekli hakaret videolarının sosyal medyada hızla yayılması, milli takım futbolcularını ve Türkiye'nin ortak değerlerini hedef alan yeni bir dijital tehdit olarak gündeme geldi. A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı'na konuk olan Bilişim Uzmanı Ali Keskin, bu içeriklerin arkasında terör bağlantılı anonim hesapların bulunduğunu ve paylaşımların bir tıkla suç ortaklığına dönüşebileceğini belirtti. Özellikle Telegram ve TikTok gibi platformlarda gençlerin hedef alındığını belirten Keskin, aileleri dijital denetim konusunda uyardı.
YAPAY ZEKA İLE ŞAHSİYET SUİKASTI: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KİRLİ OYUNU
Son dönemde sosyal medya platformlarında futbolculara ve sanatçılara yönelik ağır hakaret içerikli videoların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Yapay zeka ile yapılan videoların perde arkasını aralayan Bilişim Uzmanı Ali Keskin, "Bu videoları oluşturan anonim hesapların çoğu tespit edilebilir durumdadır. İlk yayılımı gerçekleştiren bu hesapların geçmiş paylaşımlarına bakıldığında, belirli terör örgütleriyle açık bağları olduğu net bir şekilde görülüyor." ifadelerini kullandı.
Keskin, yapay zeka ile üretilen bu içeriklerin dijital algoritmalarda nasıl ön plana çıkarıldığını ise, "Algoritmalar yeni ve farklı içeriklere öncelik vererek popülaritesini artırıyor. İnsanlar bunu komik bir video sanıp gülerek paylaşıyor ancak bu hem yasal bir suç hem de milli değerlerimize yakışmayacak bir harekettir." sözleriyle aktardı.
AY-YILDIZLI FORMADA KÜFÜR REZALETİ
Milli takım oyuncularının şahsi itibarlarına yönelik yapılan saldırıların vahametine dikkat çeken Ali Keskin, "Üzerinde ay-yıldız olan bir formaya küfürler giydirerek paylaşım yapmak, ülkemize ve milli takımımıza yönelen bir itibar suikastıdır. Milli futbol kulübümüz 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile karşı karşıya gelirken Amerika'da büyük emekler verdi, her zaman kazanmak zorunda değiliz; sporun içinde kaybetmek de var. Ancak Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi Türk bayrağını temsil eden isimlerin ailelerine ve onurlarına yönelik bu içerikler kabul edilemez." şeklinde konuştu. Ali Keskin, bu videoların kaynağına ulaşılabileceğini belirterek, "Devletimizin kolluk kuvvetleri araştırma süreçlerine başladı. Ancak acı olan şu ki; bu anonim hesapların çoğu yurt dışı kaynaklıdır." bilgisini paylaştı.
DİJİTAL ATEŞ HATTI: TELEGRAM VE TIKTOK TEHLİKESİ!
Özellikle çocukların ve gençlerin kullandığı platformlardaki denetimsizliğe vurgu yapan Ali Keskin, "Telegram ve TikTok bu konuda en riskli mecraların başında geliyor. TikTok'ta 18 yaş altı çocukların para kazanma hırsıyla fiziksel özelliklerini sergilemesi ve bu küfürlü içeriklerin içinde yer alması gençliğimizi zehirliyor." dedi.
Keskin, bu mecraların sadece hakaret değil, daha büyük suçlara da kapı araladığını belirterek ebeveynlerin çocuklarının girdiği siteleri mutlaka kontrol etmesi gerektiğini, aksi takdirde çocukların dünyadan kopuk birer "dijital bağımlı" haline geleceğini vurguladı.