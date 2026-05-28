Kirli ittifak deşifre oldu: Algoritma oyunuyla milli hesaplara dijital ambargo
Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna yönelik hazırlanan şok rapor, Türkiye'nin egemenliğini hedef alan dijital operasyonu gözler önüne serdi. FETÖ ve CIA'in bot hesaplar üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarıyla, Türkiye'nin milli çıkarlarını savunan hesapların baskı altına alındığı ve "gölge ban" yöntemiyle görünmez kılındığı tespit edildi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, algoritma desteğiyle muhalif içeriklerin nasıl pompalandığını ve Türkiye'ye karşı yürütülen sosyal mühendislik faaliyetlerinin perde arkasını anlattı.
TÜRKİYE ÇIKARLARINA KARŞI SİNSİ PLAN
Hazırlanan rapor, sosyal medya platformunun öneri sisteminin Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik hesapları sistematik bir şekilde hedef aldığını ortaya koydu. Konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu mecralar hiçbir zaman Türkiye çıkarı için çalışmaz; Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve vatandaşların tabiri caizse birbirine girmesini sağlamak amacıyla çalışır" ifadelerini kullandı.
FETÖ, CIA VE MOSSAD BU PLATFORMDA CİRİT ATIYOR
Dijital bilgi ağının hedef tahtasına oturtulduğu bu süreçte, algoritmanın gerçek manada kullanıcıları manipüle edecek şekilde dizayn edildiği vurgulandı. Prof. Dr. Kırık, "Toplumu karıştırmak isteyen anonim hesaplar, bot hesaplar, sahte hesaplar ya da suni gündem oluşturmak isteyen teröristler; kimi zaman CIA, kimi zaman MOSSAD, kimi zaman da FETÖ gibi terör örgütleri buralarda çok rahat bir şekilde cirit atıyorlar. X doğası gereği anonim bir yapıya sahip olduğu için karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorsunuz; yapay zekadan bir fotoğraf yaparak toplumu çok rahat manipüle edebiliyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
"GÖLGE BAN" İLE TOPLUMSAL DİZAYN VE ETKİ AJANLIĞI
Raporda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri ise Cumhur İttifakı'na yakın hesapların görünmez hale getirilmesi oldu. X platformu üzerinden bir sosyal mühendislik yürütüldüğünü belirten Kırık, "X platformu üzerinden toplum dizayn ediliyor, sosyal mühendislik gerçekleştiriliyor ve aynı zamanda bir etki ajanlığı meydana getiriliyor. Algoritma bu içerikleri ön plana çıkarırken diğer içerikleri geri plana atıyor. 'Shadow banning' dediğimiz gölgeleme tekniği burada devreye giriyor. Algoritma, 'Sana Özel' diyerek aslına bakarsanız size kendi istediği içerikleri sunuyor. Toplumu kutuplaştırmaya müsaade eden içeriklerin öne çıkmasında FETÖ, CIA ve MOSSAD'ın parmağının olduğunu gördük" açıklamasında bulundu.
DİJİTAL OKURYAZARLIK VE SIKI YASA ÇAĞRISI
Yeni oluşturulan hesaplarda bile hiçbir siyasi tercih belirtilmemesine rağmen kullanıcıların önüne sürekli muhalif içeriklerin çıkarıldığına vurgu yapan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, devletin ve vatandaşın bu dijital kuşatmaya karşı uyanık olması gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devletine büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Dijital okuryazarlık bu noktada önemli, yasaların daha sıkılaştırılması çok mühimdir. Özellikle biz vatandaşların gördüğü bir içeriği her zaman sorgulaması; kıyas, mukayese ve teyit ederek devletin resmi kurumlarından doğrusunu öğrenmesi gerekir" ifadeleriyle uyardı.