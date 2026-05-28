Kirli ittifak deşifre oldu: Algoritma oyunuyla milli hesaplara dijital ambargo

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna yönelik hazırlanan şok rapor, Türkiye'nin egemenliğini hedef alan dijital operasyonu gözler önüne serdi. FETÖ ve CIA'in bot hesaplar üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarıyla, Türkiye'nin milli çıkarlarını savunan hesapların baskı altına alındığı ve "gölge ban" yöntemiyle görünmez kılındığı tespit edildi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, algoritma desteğiyle muhalif içeriklerin nasıl pompalandığını ve Türkiye'ye karşı yürütülen sosyal mühendislik faaliyetlerinin perde arkasını anlattı.

TÜRKİYE ÇIKARLARINA KARŞI SİNSİ PLAN

Hazırlanan rapor, sosyal medya platformunun öneri sisteminin Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik hesapları sistematik bir şekilde hedef aldığını ortaya koydu. Konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu mecralar hiçbir zaman Türkiye çıkarı için çalışmaz; Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve vatandaşların tabiri caizse birbirine girmesini sağlamak amacıyla çalışır" ifadelerini kullandı.

FETÖ, CIA VE MOSSAD BU PLATFORMDA CİRİT ATIYOR

Dijital bilgi ağının hedef tahtasına oturtulduğu bu süreçte, algoritmanın gerçek manada kullanıcıları manipüle edecek şekilde dizayn edildiği vurgulandı. Prof. Dr. Kırık, "Toplumu karıştırmak isteyen anonim hesaplar, bot hesaplar, sahte hesaplar ya da suni gündem oluşturmak isteyen teröristler; kimi zaman CIA, kimi zaman MOSSAD, kimi zaman da FETÖ gibi terör örgütleri buralarda çok rahat bir şekilde cirit atıyorlar. X doğası gereği anonim bir yapıya sahip olduğu için karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorsunuz; yapay zekadan bir fotoğraf yaparak toplumu çok rahat manipüle edebiliyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.