Trump'tan Netanyahu'yu "pasifize etme" planı! Savunma devleriyle kritik toplantı: Hedef İran pazarı
ABD-İran arasında mutabakat görüşmeleri sürerken İsrail'in Lübnan'a saldırmasıyla Trump-Netanyahu cephesinde büyük bir kriz yaşanıyor. Netanyahu Lübnan'da operasyonlarını sürdüreceğini belirtirken, İran yönetimi saldırıların durmaması halinde savaşın devam edeceğini vurguluyor. Masada anlaşma sahada çatışmanın olması Trump'ı köşeye sıkıştırırken Washington'da yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Sapmaz; Trump'ın çarşamba günü İsrail lobisini destekleyen savunma sanayi şirketlerinin CEO'ları ile Beyaz Saray'da kritik bir toplantının yapılacağını, bu görüşmeyle İran pazarında ticareti hareketlendirerek Netanyahu'yu köşeye sıkıştırmayı amaçladığını belirtti.
ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasına rağmen gerilim sürerken, terör devleti İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesiyle tansiyon giderek artıyor. İran tarafı müzakere görüşmelerinde Trump'ın tehditlerinin ardından masayı terk ederek Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel dengeleri altüst ederken, Netanyahu'nun süreci sabote etme girişimleri ise barış sürecini baltalanıyor.
Masada 60 günlük kritik anlaşma, diğer taraftan sahadaki çatışmaların sürmesi Orta Doğu'daki çıkmazı derinleştirirken, Donald Trump- Binyamin Netanyahu cephesinde de gerilime neden oldu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaşanan gelişmeler masaya yatırılırken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington D.C.'deki son durumu ve Trump'ın Beyaz Saray'da savunma sanayi şirketlerinin yetkilileri ile yapacağı kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları paylaştı.
BEYAZ SARAY'DA SAVUNMA DEVLERİYLE KRİTİK TOPLANTISI
Donald Trump'ın, İran ile yapılan mutabakatları yürütebilmek adına attığı stratejik adımlar dünya kamuoyunda şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Çarşamba günü Beyaz Saray'da gerçekleşecek kritik görüşmeye dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Donald Trump, ABD'nin en büyük beş savunma sanayi şirketinin CEO'larını Beyaz Saray'da kabul edecek. Daha önce 250 milyar dolarlık faturaya imza atmıştı, şimdi ise aynı taktiği uyguluyor. İsrail'in sesini, ABD'deki askeri-endüstriyel kompleks üzerinden faturaları imzalatarak kesmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Sapmaz, bu görüşmenin Netanyahu'nun elini kolunu bağlamak için yapılmış büyük bir operasyon olduğunu vurguladı.
NETANYAHU'YU PASİFİZE ETME PLANI: 250 MİLYAR DOLARLIK YENİ FATURA
Trump'ın savunma sanayi şirketlerini birer enstrüman olarak kullandığını belirten İrfan Sapmaz, "Çarşamba günü Beyaz Saray'a çağrılan 5 dev şirketin her birinin önüne 50'şer milyar dolardan toplam 250 milyar dolarlık bir pazar açılacak. Trump onlara 'İran'dan elinizi çekin' mesajı verebilir. Bu toplantı, Netanyahu'nun bölgedeki kontrolsüz hareketlerini dizginlemek ve Amerikan askerlerini Orta Doğu'dan çekmek için bir zemin hazırlığıdır" şeklinde konuştu.
LOJİSTİK HAZIRLIĞI VE YAHUDİ LOBİSİNİN SAVUNMA GÜCÜ
Orta Doğu'daki gerilimin arka planındaki lojistik ve finansal hazırlıklara işaret eden İrfan Kaya Ülger, "İran-ABD savaşı esnasında Batı'nın mühimmat bakımından sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bu şirketlerle yapılan görüşmeleri, olası bir çatışmaya karşı hızlı bir lojistik takviye hazırlığı olarak okumak lazım. Ayrıca Yahudi sermayesi sadece bankacılık ve medyada değil, savunma sanayinde de çok güçlüdür. Trump, Netanyahu'yu sıkıştırırken aslında İsrail'in çıkarlarını büyük bir yalnızlıktan kurtarma çabası içinde olduğunu da hissettiriyor" sözleriyle sıcak bölgedeki güç dengelerini analiz etti.
"ABD'Lİ ŞİRKETLER İRAN PAZARINA GİREREK SİSTEMİ FİNANSE EDECEK"
Trump'ın İran stratejisinin temelinde yatan ekonomik boyutu deşifre eden İrfan Sapmaz, "ABD'de İsrail lobisine çalışan iki cephe var. Trump iki cepheyi de bu şekilde kontrol altına almaya çalışıyor. İsrail lobisi denildiğinde hepsi Netanyahu'nun yanında demek değil. Bunların birinci derecede çıkarları para üzerine. BlackRock, State Street ve Vanguard gibi dev şirketleri Çin ve Suudi Arabistan'da yanına götürmüştü. Bunların anladığı tek şey para." ifadelerini kullandı.
Sapmaz, "Trump, Amerikan hazinesinden 1 dolar bile vermeyeceğini söylüyor ve haklı. Çünkü BlackRock, State Street ve Vanguard gibi 66 trilyon doları yöneten dev şirketleri İran pazarına sokarak sistemi finanse edecek. İran'ın Boeing alımlarından limanlarına, alt yapısından üst yapısına kadar tüm alanları bu sektöre açarak Netanyahu'yu pasifize etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA YENİ PERDE: NETANYAHU SONRASI SENARYOLAR
Trump'ın Orta Doğu'daki nihai hedefinin barış mı yoksa pazar kontrolü mü olduğu tartışılırken, İrfan Sapmaz dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Sapmaz, "Trump, kendi görev süresi boyunca Netanyahu'yu etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Belki de Netanyahu sonrası kurulacak daha ılımlı bir kabine ile İran'ı aynı masaya oturtma planı var. Trump, Orta Doğu silah pazarını açık tutarken bir yandan da İran petrolünü sisteme dahil ederek ABD'nin muazzam bir kazanç elde etmesini hedefliyor" ifadelerini kullandı.
STRATEJİK HEDEFLER TÜKENDİ Mİ?
Savaşın siyasi hedeflerinin tıkandığına vurgulayan Askeri Stratejist Cüneyt Küsmez, "Savaşın siyasi hedefleri tükendi. Rejimi devireceğim dediler, balistik kapasiteyi bitireceğim dediler ama yeni bir hedef çıkmıyor." dedi.