Trump'tan Netanyahu'yu "pasifize etme" planı! Savunma devleriyle kritik toplantı: Hedef İran pazarı

ABD-İran arasında mutabakat görüşmeleri sürerken İsrail'in Lübnan'a saldırmasıyla Trump-Netanyahu cephesinde büyük bir kriz yaşanıyor. Netanyahu Lübnan'da operasyonlarını sürdüreceğini belirtirken, İran yönetimi saldırıların durmaması halinde savaşın devam edeceğini vurguluyor. Masada anlaşma sahada çatışmanın olması Trump'ı köşeye sıkıştırırken Washington'da yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Sapmaz; Trump'ın çarşamba günü İsrail lobisini destekleyen savunma sanayi şirketlerinin CEO'ları ile Beyaz Saray'da kritik bir toplantının yapılacağını, bu görüşmeyle İran pazarında ticareti hareketlendirerek Netanyahu'yu köşeye sıkıştırmayı amaçladığını belirtti.

ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasına rağmen gerilim sürerken, terör devleti İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesiyle tansiyon giderek artıyor. İran tarafı müzakere görüşmelerinde Trump'ın tehditlerinin ardından masayı terk ederek Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel dengeleri altüst ederken, Netanyahu'nun süreci sabote etme girişimleri ise barış sürecini baltalanıyor. TRUMP'TAN İRAN HAMLESİYLE NETANYAHU'YU BASKI ALTINA ALMA PLANI Masada 60 günlük kritik anlaşma, diğer taraftan sahadaki çatışmaların sürmesi Orta Doğu'daki çıkmazı derinleştirirken, Donald Trump- Binyamin Netanyahu cephesinde de gerilime neden oldu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yaşanan gelişmeler masaya yatırılırken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington D.C.'deki son durumu ve Trump'ın Beyaz Saray'da savunma sanayi şirketlerinin yetkilileri ile yapacağı kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları paylaştı. BEYAZ SARAY'DA SAVUNMA DEVLERİYLE KRİTİK TOPLANTISI Donald Trump'ın, İran ile yapılan mutabakatları yürütebilmek adına attığı stratejik adımlar dünya kamuoyunda şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Çarşamba günü Beyaz Saray'da gerçekleşecek kritik görüşmeye dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Donald Trump, ABD'nin en büyük beş savunma sanayi şirketinin CEO'larını Beyaz Saray'da kabul edecek. Daha önce 250 milyar dolarlık faturaya imza atmıştı, şimdi ise aynı taktiği uyguluyor. İsrail'in sesini, ABD'deki askeri-endüstriyel kompleks üzerinden faturaları imzalatarak kesmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Sapmaz, bu görüşmenin Netanyahu'nun elini kolunu bağlamak için yapılmış büyük bir operasyon olduğunu vurguladı.

ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Trump ve Netanyahu cephesinde kriz yaşanıyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) NETANYAHU'YU PASİFİZE ETME PLANI: 250 MİLYAR DOLARLIK YENİ FATURA Trump'ın savunma sanayi şirketlerini birer enstrüman olarak kullandığını belirten İrfan Sapmaz, "Çarşamba günü Beyaz Saray'a çağrılan 5 dev şirketin her birinin önüne 50'şer milyar dolardan toplam 250 milyar dolarlık bir pazar açılacak. Trump onlara 'İran'dan elinizi çekin' mesajı verebilir. Bu toplantı, Netanyahu'nun bölgedeki kontrolsüz hareketlerini dizginlemek ve Amerikan askerlerini Orta Doğu'dan çekmek için bir zemin hazırlığıdır" şeklinde konuştu.