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PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı

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PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Trabzon'un Of ilçesindeki mütevazı bir köyden başlayıp Türkiye'nin en etkili dini şahsiyetlerinden biri haline gelen Mahmut Efendi, hafızlık, medrese eğitimi, İsmailağa Camii'ndeki 42 yıllık görevi ve yetiştirdiği binlerce talebeyle hafızalara kazındı.

İsmailağa Cemaati lideri, büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri, 93 yaşında ebediyete irtihal etti. Ömrünü İslam'ın tebliğine, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesine ve on binlerce talebe yetiştirilmesine adayan Mahmut Efendi, vefatıyla tüm İslam alemini yasa boğdu.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN VEFATININ 4. YILI!

"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir" düsturuyla bir asra yakın ömür süren müstesna şahsiyet, dualarla ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İşte Türkiye'nin manevi mimarlarından Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İslam'a adanmış o vakur hayat hikayesi...

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 1

MİÇO KÖYÜNDEN İLİM DERYASINA: İLK EĞİTİM BABASINDAN

Mahmut Efendi'nin hayat yolculuğu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Miço köyünde başladı. Çiftçilikle uğraşan köy imamı Ali Efendi ve Fatma Hanım'ın evladı olan Mahmut Efendi, ilk dini eğitimini bizzat babasından aldı. Henüz 6 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık tacını giyen Mahmut Ustaosmanoğlu, küçük yaşlardan itibaren namazlarını cemaatle kılmaya büyük özen gösterirdi. İlmini artırmak için Kayseri'ye giderek Tesbihçizade Ahmet Efendi'nin talebesi olan Mahmut Efendi, burada sarf, nahiv ve Farsça eğitimi alarak ilim basamaklarını hızla tırmandı.

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 2

BİR DÖNÜM NOKTASI: ASKERDE MÜRŞİDİ İLE TANIŞTI

Kayseri'de bir yıl kaldıktan sonra memleketi Of'a dönen Mahmut Efendi, çok genç yaşta kelam, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde icazet aldı. Hayatının seyrini değiştirecek o büyük tevafuk ise askerlik vazifesi için gittiği Balıkesir Bandırma'da gerçekleşti. Mahmut Efendi, Osmanlı ulemasından ve padişahların huzur hocalarından olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanışarak ona tabi oldu. Bu tanışma, sadece onun hayatını değil, Türkiye'nin manevi iklimini de derinden etkileyecek bir yolun başlangıcı oldu.

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 3

İSMAİLAĞA'DA 42 YIL SÜREN MUKADDES VAZİFE

Askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul Fatih'teki İsmailağa Camii'ne imam olarak atanan Mahmut Ustaosmanoğlu, bu görevi tam 42 yıl boyunca kesintisiz sürdürdü. Cami cemaatine ve talebelerine verdiği vaazlarla ilim halkasını her geçen gün genişleten Mahmut Efendi, Osmanlı'dan tevarüs eden medrese usulünü titizlikle takip etti. İstanbul'da pek çok imam, vaiz ve müftüye dersler veren Mahmut Efendi, "Kur'an öğrenilecek, yanında hadis öğrenilecek, bunların yanında Kur'an ve hadisten çıkarılan ilmi kelam, yani inancımıza ait ilimler öğrenilecek" sözleriyle eğitimin önemini her fırsatta dile getirdi.

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 4

ZOR GÜNLERİN VAKUR DURUŞU: 28 ŞUBAT VE 15 TEMMUZ

Mahmut Efendi, Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde dahi sükunetini koruyarak topluma rehberlik etti. 28 Şubat'ın karanlık günlerinde İsmailağa Cemaati hedef alınmasına rağmen, devletine en ufak bir zarar gelmemesi için cemaatine "Tahriklere kapılmayın" talimatını verdi. Aynı vakur duruşu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da sergileyen Mahmut Efendi, vatan savunmasında en ön safta yer alarak, "Vatan bizim canımız, medresemiz, evimiz, her şeyimizdir" düsturuyla ihanet hareketine karşı bir siper oldu.

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 5

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON VAZİFE: "BU ÜMMETİN MANEVİ MİMARIYDI"

Gündelik siyasetin uzağında kalmasına rağmen devletin zirvesi tarafından sık sık ziyaret edilen Mahmut Efendi'nin cenaze töreni, mahşeri bir kalabalığa sahne oldu.

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 6

Fatih Camii'ndeki törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hocaefendi ile olan tanışıklığını, "Ben Hocaefendi Hazretlerini 65-66 yıllarında Fatih İmam Hatip'te öğrenciyken tanıdım. Cuma namazlarında İsmailağa Camii'ne gelir kendisini dinlerdik. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hocaefendi Hazretlerinin şöhreti şarktan garba uzanan bir mücadeleydi" sözleriyle aktardı. Başkan Erdoğan, cenaze namazının ardından Mahmut Efendi'nin tabutuna omuz vererek ona son vazifesini yerine getirdi.

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 7

İLME VE EDEBE ADANMIŞ BİR MİRAS

93 yaşında Hakk'a yürüyen Mahmut Ustaosmanoğlu, mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Ardında on binlerce hoca, yüz binlerce seveni ve İslamiyet'in doğru anlaşılması için kaleme alınmış onlarca eser bıraktı. 2010 yılında düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda "İslam'a Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen Mahmut Efendi, "Medresede okuyan adam Sahabe-i Kiram gibidir" sözleriyle ilim talebelerine verdiği kıymeti ebedi bir miras olarak bıraktı.

PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı - 8
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