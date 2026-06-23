PORTRE | Başkan Erdoğan tabutuna omuz vermişti: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının 4. yılı

Mahmut Efendi'nin hayat yolculuğu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Miço köyünde başladı. Çiftçilikle uğraşan köy imamı Ali Efendi ve Fatma Hanım'ın evladı olan Mahmut Efendi, ilk dini eğitimini bizzat babasından aldı. Henüz 6 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık tacını giyen Mahmut Ustaosmanoğlu, küçük yaşlardan itibaren namazlarını cemaatle kılmaya büyük özen gösterirdi. İlmini artırmak için Kayseri'ye giderek Tesbihçizade Ahmet Efendi'nin talebesi olan Mahmut Efendi, burada sarf, nahiv ve Farsça eğitimi alarak ilim basamaklarını hızla tırmandı.

BİR DÖNÜM NOKTASI: ASKERDE MÜRŞİDİ İLE TANIŞTI

Kayseri'de bir yıl kaldıktan sonra memleketi Of'a dönen Mahmut Efendi, çok genç yaşta kelam, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde icazet aldı. Hayatının seyrini değiştirecek o büyük tevafuk ise askerlik vazifesi için gittiği Balıkesir Bandırma'da gerçekleşti. Mahmut Efendi, Osmanlı ulemasından ve padişahların huzur hocalarından olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanışarak ona tabi oldu. Bu tanışma, sadece onun hayatını değil, Türkiye'nin manevi iklimini de derinden etkileyecek bir yolun başlangıcı oldu.