Dijital Tepegöz’ün küresel kuşatması: CIA destekli Palantir ve Türkiye’nin stratejik milli kalkanı

Araç içindeki kameraların ve sensörlerin sadece yolu değil, sürücünün biyolojik tepkilerini de anbean takip ettiği bir sistemin dehşet verici senaryoları paylaşıldı.

Acil bir durumda araca binen bir babanın, "Araçtaki kameralar gözlerimin büyüdüğünü, yoğun bir duygu patlaması ve panik olduğunu algıladığı için vitese geçmeme izin vermiyor" şeklindeki ifadeleri, sistemin insan hayatı üzerindeki mutlak otoritesini kanıtladı.

Ford gibi devlerin bu teknoloji için patent başvurusu yaptığı hatırlatılırken, "Eşiniz hamile ya da çocuğunuzu hastaneye yetiştirmek istiyorsunuz ama araç sizin stresli olduğunuzu düşünüp çalışmayı durduruyor" örneğiyle, otonom sistemlerin aslında birer 'otokontrol' hapishanesi olduğu dile getirildi.

MODERN ÇAĞIN TEPEGÖZÜ: DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEN DİJİTAL DÜNYAYA

Küresel teknoloji tekellerinin takındığı tavır, tarihin derinliklerinden gelen karanlık bir karaktere benzetiliyor. Dijital ayak izlerimizin bize karşı bir silah olarak kullanıldığını belirten uzmanlar, bu durumu Dede Korkut hikayelerindeki Tepegöz figürüyle bağdaştırdı.