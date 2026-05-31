Dijital Tepegöz’ün küresel kuşatması: CIA destekli Palantir ve Türkiye’nin stratejik milli kalkanı
Dünya, teknoloji maskesi altında yürütülen tarihin en büyük gözetleme operasyonuna tanıklık ediyor. Savaş meydanlarından sivil araçların kabinlerine, akıllı saatlerden sosyal medya mecralarına kadar her alan birer dijital veri madenine dönüştürülürken; CIA destekli Palantir gibi dev yapıların kirli manifestoları insanlığı tehdit ediyor. Küresel teknoloji tekellerinin 'güvenlik' vaadiyle kurduğu bu dijital hapishaneye karşı Türkiye, Aselsan ve Türk Telekom iş birliğiyle milli veri egemenliğini koruyacak tarihi bir savunma hattı kuruyor.
Küresel veri trafiğinin kalbinde yer alan ve karanlık bağlantılarıyla bilinen teknoloji devi Palantir'in kuruluş hikayesi, dijital kuşatmanın boyutlarını gözler önüne seriyor.
Palantir Kurucusu, "Savaş koşullarında bile üstün performans gösteren ürünler üretiyoruz" diyerek geliştirdikleri sistemlerin aslında birer dijital silah olduğunu itiraf etti.
Şirketin sadece bir teknoloji firması değil, bizzat CIA tarafından fonlanan ve kurgulanan bir yapay zeka yapısı olduğu gerçeği, "Palantir aslında CIA tarafından kurulan bir yapı ama Amerika bunu büyük bir teknoloji şirketi olarak lansman etti" sözleriyle aktarıldı.
Her geçen gün büyüyen bu devasa yapının, arama motorlarından ve sosyal medya platformlarından topladığı verileri birer profil haline getirdiği belirtilirken; bu verilerin bir süre sonra yönlendirilebilir ve yönetilebilir birer 'dijital ayak izi' silahına dönüştüğü vurgulandı.
OTONOM ARAÇLARDAKİ DEHŞET: DUYGULARINIZ BİLE KONTROL ALTINDA!
Teknolojik ilerlemenin en popüler unsuru olan otonom sürüş sistemleri, aslında insan iradesini devre dışı bırakan bir kontrol mekanizmasına dönüşmüş durumda.