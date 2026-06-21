Küba'da dengeleri değiştirecek süreç! A Haber’de dikkat çeken analiz: Devrimin son kalesi yıkılıyor mu?

Bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendiren Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu , "Küba'da ekonomi, tıpkı Venezuela ve İran örneklerinde gördüğümüz gibi Küba versiyonuyla generallerin elinde. Bütün işletmeler, vergilendirme ve stratejik varlıklar Kübalı generallerin kontrolünde bulunuyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı'nın bir Havana ziyareti gerçekleştirmesi tesadüf değil. Burada çok büyük bir pazarlık söz konusu. Yumuşak bir geçiş senaryosu için Kübalı yetkililerle, generallerle ve bölgedeki sermaye gruplarıyla doğrudan temas kuruldu" sözleriyle kirli pazarlığın perde arkasını araladı. Sohtaoğlu, Küba'daki halkın sefaletine karşın yönetici elitlerin Miami'deki lüks yaşamına dikkat çekerek, "Maaşların 1 dolar seviyesinde bile olmadığı ülkede, Kübalı generallerin çocukları ve akrabaları Florida'da, Miami'de okyanusa bakan milyon dolarlık evlerde, lüks arabalarla keyif çatıyor. Halk artık bu yükü taşıyamayacak noktada" ifadelerini kullandı.

Küba, derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk ve halkın büyüyen tepkileri nedeniyle son yılların en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. ABD ile Havana arasında yürütüldüğü öne sürülen temaslar, ada ülkesinin geleceğine ilişkin yeni senaryoları da beraberinde getirirken, bölgedeki jeopolitik dengeler yeniden tartışılmaya başlandı. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ile Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez konuya ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Küba, derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk ve halkın büyüyen tepkileri nedeniyle son yılların en kritik dönemlerinden birini yaşıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

FLORIDA HATTINDA İRAN VE RUSYA TEHDİDİ: KAMİKAZE İHA'LAR ATEŞ HATTINDA

Küba'nın askeri kapasitesinin ABD için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "ABD'nin göçmen politikasının kalbi olan Florida'da Key West sadece 160 kilometre, Miami ise 360 kilometre uzaklıkta. Burası Küba'nın ABD'yi doğrudan tehdit edebildiği ana stratejik noktalar. Küba, Rusya veya İran'dan tedarik edilen ve 'Geran-2' olarak bilinen Şahit 136 tipi yaklaşık 300-400 tane kamikaze insansız hava aracıyla bu bölgeleri vurabileceği tehdidinde bulunuyor. Bu İHA'ların 1500 ila 2500 kilometre menzili var ve bölgedeki donanma üsleri, elektrik şebekeleri ile petrol rafinerileri doğrudan ateş hattında yer alıyor" dedi.

TRUMP'IN BÜYÜK DOKTRİNİ: MEKSİKA'DAN GRÖNLAND'A TASFİYE OPERASYONU

Bölgedeki büyük satranç oyununun sadece Küba ile sınırlı olmadığını belirten Sohtaoğlu, "Trump döneminde temelleri atılan ve Meksika'dan başlayıp Karayipler üzerinden Grönland'a kadar uzanan bir 'Büyük Kuzey Amerika Doktrini' uygulanıyor. Bu plan çerçevesinde Kolombiya, Küba ve Nikaragua'nın yeniden hizalandırılması hedefleniyor. Meksika ise uyuşturucu kartelleri ve göç sorunuyla adeta terbiye edilerek yeni Amerika'nın üretim merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Venezuela'nın 'kafasının kesilmesi' ile Küba'ya giden petrol ve silah sevkiyatı durduruldu. Karanlığa gömülen Küba'da artık rejim değişikliği için şartlar olgunlaştı" şeklinde konuştu.