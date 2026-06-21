Uluslararası uyuşturucu şebekelerine darbe: 12 saatte 3 dev operasyon | Bebek yüzlü Nikita yakalandı
İstanbul Narkotik Polisi, zehir tacirlerine yönelik düzenlediği nefes kesen operasyonlarla uluslararası uyuşturucu ağlarına ağır bir darbe indirdi. Sadece 12 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 dev operasyonda, yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği belirlenen 6 milyar liralık devasa bir mal varlığına el konuldu. Operasyonlar kapsamında 'bebek yüzlü kurye'den 'barkodlu imalatçı'ya kadar uyuşturucu dünyasının kritik isimleri kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.
İstanbul Narkotik Polisi, uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik 12 saat içinde düzenlediği 3 büyük operasyonda yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 milyar liralık mal varlığına el koydu. Operasyonlarda, "bebek yüzlü kurye" ve "barkodlu imalatçı" olarak bilinen şüpheliler de yakalandı.
Operasyonun detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.
BEBEK YÜZLÜ "NİKİTA" PAKETLENDİ
Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri, uluslararası uyuşturucu kuryeliği yapan ve 'Nikita' lakabıyla bilinen Ukrayna asıllı zanlının yakalanması oldu. Mehmet Karataş, "Kanarya Adaları'ndan İspanya'ya, oradan da Türkiye'ye uyuşturucu getiren bu kişi, uçağının kalkmasına dakikalar kala İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Bebek yüzlü olması sebebiyle bu lakabı alan kurye, alıcıyla satıcının asla yüz yüze gelmediği bir ağın parçasıydı" ifadelerini kullandı. Karataş, zanlının uyuşturucuyu bir taksiye bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığını ancak polisin teknik takibiyle bu planın bozulduğunu sözleriyle aktardı.
6 MİLYAR LİRALIK DEV MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Uyuşturucu şebekelerinin sadece zehir trafiği değil, finanse ettikleri mal varlıkları da hedef alındı. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şebekenin ekonomik gücü yerle bir edildi. Mehmet Karataş, "Bu operasyonla suçun can damarı kesildi. 6 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulurken; içerisinde 87 motorlu araç, 340 gayrimenkul ve 25 şirketin bulunduğu devasa bir servet kamuya kazandırıldı" bilgisini paylaştı.
BARKODLU İMALATÇI VE ZEHİR BARONLARI DEŞİFRE EDİLDİ
Operasyonun ikinci aşamasında ise uyuşturucu dünyasının baronları tek tek deşifre edildi. Şebekenin lojistik mimarı Halis Murat Dolgun, kırmızı bültenle aranan Avrupa dağıtıcısı Cüneyt Özcan ve 'Halo Dayı' lakaplı barkodlu imalatçı Cahit Bilicier gözaltına alındı. Mehmet Karataş, "Cahit Bilicier'in kendine has bir özelliği var; ürettiği uyuşturucuların üzerine kendine ait bir barkod numarası yapıştırıyor. Bu, uyuşturucu camiasında kendi farkını ve imzasını ortaya koyma yöntemi olarak biliniyor" açıklamasında bulundu.
İRAN'DAN İSTANBUL'A UZANAN ZEHİR HATTI ÇÖKERTİLDİ
Operasyonun son ayağında ise İran üzerinden Türkiye'ye sokulan ve İstanbul sokaklarına dağıtılması planlanan 134 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Tekirdağ'da bir tırın dorsesine yapılan baskını anlatan Karataş, "Tırın dorse kısmında, çekici bölümüne özel olarak yapılmış gizli bölmelerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin tecrübesi ve hassas takibi olmasaydı bu zehrin yakalanması neredeyse imkansızdı" sözlerini kullandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız, hem yurt içinde hem yurt dışında bu ağlara asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.