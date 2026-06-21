İstanbul Narkotik Polisi, uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik 12 saat içinde düzenlediği 3 büyük operasyonda yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 milyar liralık mal varlığına el koydu. Operasyonlarda, "bebek yüzlü kurye" ve "barkodlu imalatçı" olarak bilinen şüpheliler de yakalandı.

BEBEK YÜZLÜ "NİKİTA" PAKETLENDİ

Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri, uluslararası uyuşturucu kuryeliği yapan ve 'Nikita' lakabıyla bilinen Ukrayna asıllı zanlının yakalanması oldu. Mehmet Karataş, "Kanarya Adaları'ndan İspanya'ya, oradan da Türkiye'ye uyuşturucu getiren bu kişi, uçağının kalkmasına dakikalar kala İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Bebek yüzlü olması sebebiyle bu lakabı alan kurye, alıcıyla satıcının asla yüz yüze gelmediği bir ağın parçasıydı" ifadelerini kullandı. Karataş, zanlının uyuşturucuyu bir taksiye bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığını ancak polisin teknik takibiyle bu planın bozulduğunu sözleriyle aktardı.

6 MİLYAR LİRALIK DEV MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Uyuşturucu şebekelerinin sadece zehir trafiği değil, finanse ettikleri mal varlıkları da hedef alındı. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şebekenin ekonomik gücü yerle bir edildi. Mehmet Karataş, "Bu operasyonla suçun can damarı kesildi. 6 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulurken; içerisinde 87 motorlu araç, 340 gayrimenkul ve 25 şirketin bulunduğu devasa bir servet kamuya kazandırıldı" bilgisini paylaştı.