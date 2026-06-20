Tel Aviv'de kabine savaşı mı? A Haber’de çarpıcı analiz | ABD çatlağı dünyaya duyurdu

Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek ilk perdede, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın masaya oturarak bir mutabakat zemini aradığı, ancak bu süreci bozmak isteyen en büyük unsurun İsrail olduğu gerçeği dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Uzun bir aradan sonra ilk kez kameralar önünde bu denli sertleşen Amerika-İsrail ilişkilerinde, Netanyahu hükümetindeki bakanların doğrudan Trump yönetimini hedef alması gerilimi zirveye taşıdı. Sunucu Merve Tepe, "Evet, burada bir etki var ama Amerika'daki Yahudilerin karıştırdıkları bazı çıkar çatışmaları var. Her zaman Amerika'yla İsrail'in çıkarları da pek çok noktada bir olmayabilir" sözleriyle Washington'daki derin rahatsızlığın altını çizdi.

Dünya Orta Doğu'da yaşanacak kritik diplomatik gelişmelere odaklanırken, Washington-Tel Aviv hattında dikkat çeken bir kriz patlak verdi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

JD VANCE'DEN NETANYAHU'NUN KABİNESİNE SERT UYARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları, müttefikler arasındaki "sahte nezaketin" sona erdiğini gösterdi. Axios haber sitesinde yer alan ve Netanyahu'nun öfkeden kudurduğuna dair iddiaları değerlendiren JD Vance, "Bu, benim kendisiyle yaptığım görüşmelerde edindiğim izlenimi yansıtmıyor. Ama belki bana söylemediği şeyleri başkalarına söylüyordur" ifadelerini kullandı. Vance, İsrail kabinesinden yükselen eleştiri seslerine karşı adeta bir muhtıra niteliğinde konuşarak, "Bibi'nin kabinesindeki bazı kişilerin çıkıp anlaşmayı eleştirdiğini, hatta bazı durumlarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na çok kişisel saldırılarda bulunduğunu gördünüz. Bu beni rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYADAKİ TEK DOSTUNUZA SALDIRMAYIN" UYARISI

Vance, İsrail hükümetine yönelik uyarılarını daha da sertleştirerek, Donald Trump'ın İsrail için önemine dikkat çekti. JD Vance, "Donald J. Trump şu anda dünyada İsrail devletine sempati duyan tek devlet lideridir. Üstelik dünyanın süper gücünün başında bulunan liderdir. Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım, elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmazdım" sözleriyle Tel Aviv'e stratejik bir ders verdi. Vance'e göre, Trump'a saldıran İsrail kabine üyeleri, ülkelerinin içinde bulunduğu "gerçek durumun" farkında değil.