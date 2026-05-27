Küba iddiası ortalığı karıştırdı! Gonzalez açıkladı: “ABD saldıracak!”

Gonzalez, ABD'nin son dönemdeki askeri hamlelerine dikkat çekerek, Porto Riko topraklarının 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede kullanıldığını ileri sürdü. Ardından çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD ile Küba arasında yeni bir gerilim iddiası gündeme bomba gibi düştü. Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, yerel basına yaptığı açıklamada ABD ordusunun Küba'ya yönelik bir saldırı hazırlığında olduğunu savundu.

"YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"

Açıklamalarında ABD'nin küresel politikalarını da hedef alan Gonzalez, Washington'un Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü öne sürdü.

Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak" diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KÜBA'DAN SERT TEPKİ: "SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK TARİHE GEÇERLER"

İddiaların ardından Küba cephesinden de sert mesajlar geldi. Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'nin attığı adımların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Parrilla, olası bir askeri saldırı emri verilmesi halinde sorumluların "savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini" söyledi.

Kübalı Bakan, açıklamalarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada dile getirirken, BM Şartı'nın temel ilkelerinin korunması çağrısında bulundu.