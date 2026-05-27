Küba iddiası ortalığı karıştırdı! Gonzalez açıkladı: “ABD saldıracak!”
Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, ABD'nin gelecek hafta Küba'ya yönelik bir askeri saldırı planladığını öne sürdü. Gonzalez'in yerel basına yaptığı açıklamalar uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Küba cephesinden de sert tepki geldi. Washington yönetiminden ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD ile Küba arasında yeni bir gerilim iddiası gündeme bomba gibi düştü. Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, yerel basına yaptığı açıklamada ABD ordusunun Küba'ya yönelik bir saldırı hazırlığında olduğunu savundu.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KÜBA'YA KARŞI BİR SALDIRI PLANLANIYOR"
Gonzalez, ABD'nin son dönemdeki askeri hamlelerine dikkat çekerek, Porto Riko topraklarının 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede kullanıldığını ileri sürdü. Ardından çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.
Gonzalez, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor" ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"
Açıklamalarında ABD'nin küresel politikalarını da hedef alan Gonzalez, Washington'un Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü öne sürdü.
Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak" diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
KÜBA'DAN SERT TEPKİ: "SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK TARİHE GEÇERLER"
İddiaların ardından Küba cephesinden de sert mesajlar geldi. Bruno Rodriguez Parrilla, ABD'nin attığı adımların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.
Parrilla, olası bir askeri saldırı emri verilmesi halinde sorumluların "savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini" söyledi.
Kübalı Bakan, açıklamalarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada dile getirirken, BM Şartı'nın temel ilkelerinin korunması çağrısında bulundu.
GÖZLER WASHINGTON'DA
Porto Riko Valisi'nin gündeme taşıdığı saldırı iddiası uluslararası arenada yeni bir tartışma başlatırken, ABD yönetiminden konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. İddiaların doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş değil. Ancak açıklamalar, ABD-Küba hattındaki gerilimi yeniden dünya gündeminin üst sıralarına taşıdı.