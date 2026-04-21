Trump bir sonraki "hedefi" olarak açıklamıştı: ABD ve Küba Havana'da masaya oturdu

Küba, ABD’li yetkililerle Havana’da yakın zamanda görüşmeler gerçekleştirildiğini doğruladı. Açıklama, ada ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın baskı politikası nedeniyle derin bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Küba Dışişleri Bakanlığı'nda ABD ile ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı Alejandro Garcia, Komünist Parti gazetesi Granma'ya yaptığı açıklamada, "Küba ve ABD heyetleri arasında yakın zamanda burada bir görüşme yapıldığını doğrulayabilirim" dedi.

Garcia, görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yardımcı sekreterler ile Küba'dan dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde yetkililerin katıldığını belirtti.

ABD BASININDAKİ İDDİALAR YALANLANDI

ABD merkezli Axios haber sitesi, Trump yönetimi yetkililerinin 10 Nisan'da Havana'da Kübalı yetkililerle, eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo Rodriguez Castro'nun da aralarında bulunduğu isimlerle birden fazla görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Haberde, ABD tarafının müzakerelerin devamı için önde gelen siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi bazı şartlar sunduğu öne sürüldü.

Ancak Garcia bu iddiaları reddetti.

"Görüşme sırasında hiçbir taraf son tarih belirlemedi ya da tehditkâr ifadeler kullanmadı. ABD basınında yer alanların aksine, tüm temaslar saygılı ve profesyonel bir şekilde gerçekleşti" dedi.

"PETROL ABLUKASININ KALDIRILMASI ÖNCELİK"

Kübalı yetkili, görüşmelerde ülkeye yönelik üç aydır devam eden ABD petrol ablukasının sona erdirilmesinin "en önemli öncelik" olduğunu vurguladı.

Garcia ayrıca, Washington yönetimini, Küba'ya petrol ihraç eden ülkelere gümrük tarifesi tehdidiyle "şantaj yapmakla" suçladı.

ABD'nin petrol ablukasının, ülkede son yılların en ağır ekonomik ve enerji krizini derinleştirdiği belirtilirken, bu durumun ciddi bir insani kriz riskini de beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

GERİLİM YÜKSEK: "SIRADAKİ ÜLKE KÜBA"

Küba yönetimi, Trump'ın daha önce yaptığı "listemde sıradaki ülke Küba" açıklamaları sonrası olası bir saldırıya karşı hazırlık yapıyor.

Öte yandan Meksika, İspanya ve Brezilya'nın sol eğilimli liderleri cumartesi günü yaptıkları ortak açıklamada Küba'daki "dramatik durumdan" duydukları endişeyi dile getirerek "samimi ve saygılı diyalog" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise ABD'nin Küba'ya yönelik olası bir saldırısı için açık bir gerekçe bulunmadığını belirterek, "Kendini savunma hakkı, başka devletlere askeri müdahale hakkı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.