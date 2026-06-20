Kayıp sanılıyordu öldürüldüğü ortaya çıktı: Genç kadını erkek arkadaşı katletti
İstanbul Başakşehir'de üç gündür kayıp olarak aranan Sultan Çağan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Soruşturmada gözaltına alınan erkek arkadaşı Vedat Çoban'ın çapraz sorguda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. İlk belirlemelerin aksine genç kadının başına taşla vurularak değil, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul Başakşehir'de üç gündür kayıp olarak aranan Sultan Çağan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Başta başına taşla vurularak öldürüldüğü sanılan genç kadının, aslında erkek arkadaşı Vedat Çoban tarafından iple boğularak vahşice katledildiği ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetten sonraki rahat tavırları ve talihsiz kadının son görüntüleri ise kan dondurdu. Olayın tüm detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
KAYIP İHBARINDAN ACI HABERE: SULTAN ÇAĞAN BOŞ ARAZİDE BULUNDU
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde boş bir arazide bulunan kadın cesedi, tüm şehri dehşete düşürdü. Kimliği Sultan Çağan olarak belirlenen talihsiz kadın için ailesi tarafından üç gün önce kayıp ihbarı yapılmıştı.
Olay yerinden son gelişmeleri bildiren A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Babası, maktul Sultan Çağan hakkında kayıp ihbarı yapmıştı, o ihbarın üzerine polis hemen bir inceleme başlattı ve kadının cansız bedenine bu mesire alanında ulaşıldı." sözleriyle arama çalışmalarının acı sonunu paylaştı.
TIRNAK İZLERİ KATİLİ ELE VERDİ: ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF GELDİ
Polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma, okları Sultan Çağan'ın erkek arkadaşı Vedat Çoban'a çevirdi. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlının foyasını, vücudundaki izler ortaya çıkardı. Muhabir Aslı Bilger Kutludağ, "Polis zanlının bazı tavırlarından şüphelendi, özellikle vücudundaki tırnak izlerinden şüphelenerek ısrarlı bir çapraz sorgulama başlattı ve sonunda itirafı aldı." ifadelerini kullandı.
Cinayetin işleniş şekliyle ilgili çarpıcı detaylar veren Kutludağ, "İlk belirlemeler taşla öldürüldüğü yönündeydi ama incelemelerde bir iple boğulduğu anlaşıldı; zanlı burada bir ip bulduğunu söylese de burası boş bir arazi, ip bulunabilecek bir nokta değil." diyerek cinayetin planlı olabileceğine dikkat çekti.
DEHŞET VEREN SON GÖRÜNTÜLER: KATİL CİNAYET SONRASI BÖREKÇİDE!
Sultan Çağan'ın hayattan koparılmadan dakikalar önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Talihsiz kadının son anlarını anlatan Kutludağ, "Maktul kadın önce bir markete uğruyor, alışverişini yapıp kasada ödemesini gerçekleştiriyor ve sonrasında erkek arkadaşıyla buluşuyor." sözleriyle son görüntüleri aktardı. Cinayet sonrası zanlının sergilediği rahatlık ise "insanlık ölmüş" dedirtti.
Aslı Bilger Kutludağ, "Zanlının cinayetten sonraki bir görüntüsü daha var; polis kameraları incelediğinde anlıyor ki zanlı ertesi gün sanki hiç cinayet işlememiş gibi rahatlıkla bir börekçide oturuyor." diyerek kan donduran detayları paylaştı. Gözaltına alınan Vedat Çoban'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.