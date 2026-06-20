Kayıp sanılıyordu öldürüldüğü ortaya çıktı: Genç kadını erkek arkadaşı katletti

İstanbul Başakşehir'de üç gündür kayıp olarak aranan Sultan Çağan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Başta başına taşla vurularak öldürüldüğü sanılan genç kadının, aslında erkek arkadaşı Vedat Çoban tarafından iple boğularak vahşice katledildiği ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetten sonraki rahat tavırları ve talihsiz kadının son görüntüleri ise kan dondurdu. Olayın tüm detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

KAYIP İHBARINDAN ACI HABERE: SULTAN ÇAĞAN BOŞ ARAZİDE BULUNDU

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde boş bir arazide bulunan kadın cesedi, tüm şehri dehşete düşürdü. Kimliği Sultan Çağan olarak belirlenen talihsiz kadın için ailesi tarafından üç gün önce kayıp ihbarı yapılmıştı.