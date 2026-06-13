Ana muhalefette kazan kaynıyor! Özel cephesinde oklar nereyi işaret ediyor?

Siyasetin kalbi Ankara’da, Özgür Özel ve ekibinin hangi limana sığınacağı tartışılıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) HUKUKİ BARİKAT: 41 İL VE 6 AY ŞARTI Yeni bir parti kurmanın önündeki devasa engeller ve zaman kısıtı, Özgür Özel ekibini adeta köşeye sıkıştırıyor. Seçimlere katılabilmek için gereken hukuki prosedürlerin ağırlığına dikkat çeken Yusuf Alabarda, "41 ilde, Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince seçimlerden en az 6 ay önce olmak koşuluyla illerin yarısında teşkilatlanmayı sağlamış olması lazım. Bu teşkilatlanma şöyle sayılıyor; merkez ilçe dahil ilçelerin 1/3'ünde siz teşkilatlanmayı sağlamış olmanız gerekir" sözleriyle teknik imkansızlıkları dile getirdi. Alabarda, Özgür Özel ekibinin bu zorluğu aşmak için mevcut partileri "tabela" olarak kullanabileceğini belirterek, "Bu zaman kısıtı, tahdidi ortaya çıkartıyor. Özgür Özel ve ekibinin konformist bir ekip olduğu, öyle girip 41 tane vilayette bu işleri tıkır tıkır tamamlamanın kolay olmadığı biliniyor. Dolayısıyla Genç Parti'ye parti olarak atlarsınız, onun üzerinden seçime gidebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. DSP'DEN ÖZEL'E KAPILAR KAPANDI: "ECEVİT'İN EMANETİ" Özgür Özel ve ekibinin DSP kapısını çalması, umdukları sonucu vermedi. Yusuf Alabarda, DSP kanadından gelen sert cevabı, "Demokratik Sol Parti'de Genel Başkan bunun asla mümkün olamayacağını ve bunun Bülent Ecevit'in bir emaneti olarak yaşatılacağını söylüyor. Bu durumda yeni parti alternatifi her geçen gün güneşin altındaki buz gibi eriyor" sözleriyle aktardı.

Özgür Özel ve ekibinin DSP kapısını çalması, umdukları sonucu vermedi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) MAHMUT ÖVÜR: "KEMAL BEY'İ YIPRATMA VE MAĞDURİYET YARATMA PLANI" Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP içindeki bu hamlelerin bir "mağduriyet senaryosu" olduğunu savundu. Övür, Özgür Özel'in dilinin yapıcı olmadığını vurgulayarak, Mahmut Övür, "Özgür Bey 'asıl hedefimiz partide kalmak' diyor ama partide kalmak için siyaset dili kullanıyor mu? Hayır. Bütün siyaset argümanı tamamen partiden kopmak, karşı tarafı düşmanlaştırmak üzerine kurulu. Ayrılırken güçlü bir mağduriyet yaratıp, 'Her yolu denedik, öyle gittik' imajı yaratmaya çalışıyorlar. Kemal Bey'i yıpratmaya, CHP'yi daha kötü göstermeye, 'Bizi attılar' noktasına getirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu. ŞOK ÇIKIŞ: "AKLANIP DA GELİN" Yeni parti arayışlarında en büyük engelin "bagajlardaki şaibeler" olduğunu ifade eden Mahmut Övür, küçük partilerin bile bu ekibe mesafeli durduğunu söyledi. Övür, "İki partiyle görüşme ihtimalleri olduğu söylendi. DSP Genel Başkanı ne dedi? 'Yolsuzluklar ve hırsızlıklarla bulaşanlarla bizim işimiz olmaz, aklanın gelin.' Genç Parti Genel Başkanı'nın açıklaması vardı; 'Bize gelmediler ama böyle bir konuşmalar var, bizim bir tek şartımız var: Aklanıp gelsinler' diyor. İki küçük parti bile bu yapıya 'önce aklan gel' diyor" sözleriyle siyasi ahlak tartışmasını başlattı.