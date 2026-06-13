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Ana muhalefette kazan kaynıyor! Özel cephesinde oklar nereyi işaret ediyor?

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Ana muhalefette kazan kaynıyor! Özel cephesinde oklar nereyi işaret ediyor?

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sonrası başlayan liderlik krizi yeni iddialarla derinleşirken, parti içindeki güç mücadelesi siyaset kulislerinin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Özgür Özel ve ekibinin olası yeni parti arayışları ve farklı siyasi formüller üzerinden yürüttüğü temaslar tartışılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Övür, yeni bir siyasi oluşumun önündeki en büyük engelin “bagajdaki şaibeler” olduğunu belirtirken, CHP’de yaşanan kritik sürecin perde arkasına ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi.

CHP'de mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan liderlik krizi yeni bir boyuta taşınırken, parti içinde yaşanan gerilim siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "partiyi geri alma" vurgusu ve olası yeni siyasi oluşumlara ilişkin mesajları tartışılırken, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP'DE YENİ PARTİ SENARYOSU! KULİSLERİ HAREKETLENDİREN TEMASLAR

SİYASETTE SICAK TEMAS: ÖZGÜR ÖZEL'İN "EMANET" STRATEJİSİ

CHP içindeki gerilim en tepe noktaya ulaşırken, Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Sürece dair sessizliğini bozan Özgür Özel, "Toplumun gösterdiği dayanışmayı, sahiplenmeyi görüyorlar. Onun toplumsal tepkisini şu anda göze alamamışlar. İnşallah bir süre sonra kendilerince, 'Toplum bizi sahiplenme noktasında onların beklediği gibi bir gevşeme olursa...' o zaman yapacaklar. Şimdi yapsalar toplumun bize verdiği desteğin zaten kendilerine de çok ciddi bir rahatsızlık yarattığı ortada" ifadelerini kullandı. Özel, parti içindeki ihraç mekanizmasının asıl amacını deşifre ederek, "Dünkü ihraçların iki yönü var. Bir tanesi, bugün yapılacak Parti Meclisi'nden hemen önce, Parti Meclisi'ndeki çoğunluğumuzu elimizden almaya çalışmak. İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız, önce YDK'ya başvuracağız. Bir şekilde döndürmeye çalışacağız ama atıyor dışarı" şeklinde konuştu.

CHP içindeki gerilim en tepe noktaya ulaşırken, Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar krizin boyutunu gözler önüne seriyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)CHP içindeki gerilim en tepe noktaya ulaşırken, Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar krizin boyutunu gözler önüne seriyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

YOL AYRIMINDAKİ CHP: "TEMEL MOTİVASYONUMUZ PARTİYİ GERİ ALMAK"

Yeni bir siyasi oluşum iddiaları gündemi meşgul ederken, Özgür Özel bu yöndeki niyetlerini açık bir kapı bırakarak dile getirdi. Özel, "Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama bunu, temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak" sözleriyle, asıl hedeflerinin CHP yönetimi olduğunu ancak dışlanmaları durumunda B planının masada olduğunu ilk kez bu kadar net ifade etti.

Yeni bir siyasi oluşum iddiaları gündemi meşgul ederken, Özgür Özel bu yöndeki niyetlerini açık bir kapı bırakarak dile getirdi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yeni bir siyasi oluşum iddiaları gündemi meşgul ederken, Özgür Özel bu yöndeki niyetlerini açık bir kapı bırakarak dile getirdi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KULİSLERİ SALLAYAN İDDİA: DSP, GENÇ PARTİ VE DEMOKRAT PARTİ DENKLEMİ

Siyasetin kalbi Ankara'da, Özgür Özel ve ekibinin hangi limana sığınacağı tartışılıyor. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, gizli yürütülen temasları bir bir anlatarak, "Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısıyla Murat Emir, Ankara Milletvekili, başkan yardımcısı düzeyinde konuşma yapılıyor ve bu konu inkar edilmiyor, ikrar da ediliyor. Demokrat Parti üzerinden, Demokrat Parti'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve dört eğilimin Demokrat Parti çatısı altında birleştirildiği bir senaryo konuşuluyor" bilgilerini paylaştı. Alabarda, İyi Parti'nin de bu sürece dahil olduğunu belirterek, "İyi Parti zaten aleni bir şekilde davet ediyor, 'Gelin buyurun' diyor" ifadelerini kullandı.

Siyasetin kalbi Ankara’da, Özgür Özel ve ekibinin hangi limana sığınacağı tartışılıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Siyasetin kalbi Ankara’da, Özgür Özel ve ekibinin hangi limana sığınacağı tartışılıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

HUKUKİ BARİKAT: 41 İL VE 6 AY ŞARTI

Yeni bir parti kurmanın önündeki devasa engeller ve zaman kısıtı, Özgür Özel ekibini adeta köşeye sıkıştırıyor. Seçimlere katılabilmek için gereken hukuki prosedürlerin ağırlığına dikkat çeken Yusuf Alabarda, "41 ilde, Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince seçimlerden en az 6 ay önce olmak koşuluyla illerin yarısında teşkilatlanmayı sağlamış olması lazım. Bu teşkilatlanma şöyle sayılıyor; merkez ilçe dahil ilçelerin 1/3'ünde siz teşkilatlanmayı sağlamış olmanız gerekir" sözleriyle teknik imkansızlıkları dile getirdi. Alabarda, Özgür Özel ekibinin bu zorluğu aşmak için mevcut partileri "tabela" olarak kullanabileceğini belirterek, "Bu zaman kısıtı, tahdidi ortaya çıkartıyor. Özgür Özel ve ekibinin konformist bir ekip olduğu, öyle girip 41 tane vilayette bu işleri tıkır tıkır tamamlamanın kolay olmadığı biliniyor. Dolayısıyla Genç Parti'ye parti olarak atlarsınız, onun üzerinden seçime gidebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

DSP'DEN ÖZEL'E KAPILAR KAPANDI: "ECEVİT'İN EMANETİ"

Özgür Özel ve ekibinin DSP kapısını çalması, umdukları sonucu vermedi. Yusuf Alabarda, DSP kanadından gelen sert cevabı, "Demokratik Sol Parti'de Genel Başkan bunun asla mümkün olamayacağını ve bunun Bülent Ecevit'in bir emaneti olarak yaşatılacağını söylüyor. Bu durumda yeni parti alternatifi her geçen gün güneşin altındaki buz gibi eriyor" sözleriyle aktardı.

Özgür Özel ve ekibinin DSP kapısını çalması, umdukları sonucu vermedi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Özgür Özel ve ekibinin DSP kapısını çalması, umdukları sonucu vermedi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MAHMUT ÖVÜR: "KEMAL BEY'İ YIPRATMA VE MAĞDURİYET YARATMA PLANI"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP içindeki bu hamlelerin bir "mağduriyet senaryosu" olduğunu savundu. Övür, Özgür Özel'in dilinin yapıcı olmadığını vurgulayarak, Mahmut Övür, "Özgür Bey 'asıl hedefimiz partide kalmak' diyor ama partide kalmak için siyaset dili kullanıyor mu? Hayır. Bütün siyaset argümanı tamamen partiden kopmak, karşı tarafı düşmanlaştırmak üzerine kurulu. Ayrılırken güçlü bir mağduriyet yaratıp, 'Her yolu denedik, öyle gittik' imajı yaratmaya çalışıyorlar. Kemal Bey'i yıpratmaya, CHP'yi daha kötü göstermeye, 'Bizi attılar' noktasına getirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

ŞOK ÇIKIŞ: "AKLANIP DA GELİN"

Yeni parti arayışlarında en büyük engelin "bagajlardaki şaibeler" olduğunu ifade eden Mahmut Övür, küçük partilerin bile bu ekibe mesafeli durduğunu söyledi. Övür, "İki partiyle görüşme ihtimalleri olduğu söylendi. DSP Genel Başkanı ne dedi? 'Yolsuzluklar ve hırsızlıklarla bulaşanlarla bizim işimiz olmaz, aklanın gelin.' Genç Parti Genel Başkanı'nın açıklaması vardı; 'Bize gelmediler ama böyle bir konuşmalar var, bizim bir tek şartımız var: Aklanıp gelsinler' diyor. İki küçük parti bile bu yapıya 'önce aklan gel' diyor" sözleriyle siyasi ahlak tartışmasını başlattı.

Yeni parti arayışlarında en büyük engelin ʺbagajlardaki şaibelerʺ olduğunu ifade eden Mahmut Övür, küçük partilerin bile bu ekibe mesafeli durduğunu söyledi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yeni parti arayışlarında en büyük engelin ʺbagajlardaki şaibelerʺ olduğunu ifade eden Mahmut Övür, küçük partilerin bile bu ekibe mesafeli durduğunu söyledi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

YOLSUZLUK İDDİALARININ GÖLGESİNDE BİR YOLCULUK

Özgür Özel ve ekibinin arkasında çok ağır bir yük olduğunu belirten Mahmut Övür, yerel yönetimlerdeki usulsüzlük iddialarına dikkat çekerek, "İmamoğlu'nu taşımaları mümkün değil. Uşak'ı, Antalya'yı, Manavgat'ı, Bolu'yu ya da Mersin'i taşımaları mümkün değil. Yarınki yazımda yazdım; Silivri'deki zenginleşme olayı en azından bir senedir biliniyor. O kadar Silivri'ye gidip gelen Özgür Özel, Silivri Belediye Başkanı'na sormaz mı? 'Ya hakkında bu kadar iddia var' demez mi? Sormadığı için de bu yolculuk yaralı bir yolculuktur. Buradan güçlü bir parti çıkmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'DE PARÇALANMA KAPIDA: 18 MİLLETVEKİLİ BELİRSİZLİĞİ

Mahmut Övür, bu sürecin sadece bir kopuş değil, aynı zamanda Özgür Özel'in kendi içinde de bir dağılma yaratacağını öngörerek, "Bu süreç aynı zamanda fire vermelerine de yol açacak. Kendi içlerinde bir ayrışma da yaşanacak. Şimdiden başladı. 17-18 tane milletvekili zaten ortada duruyor. Bir biçimde 'Partimizi bırakmayacağız' diyorlar, CHP markası önemli bir marka" sözleriyle, yeni oluşumun daha doğmadan büyük yaralar aldığını ve CHP içindeki krizin derinleşerek devam edeceğini vurguladı.

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