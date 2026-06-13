Ana muhalefette kazan kaynıyor! Özel cephesinde oklar nereyi işaret ediyor?
CHP’de mutlak butlan tartışmaları sonrası başlayan liderlik krizi yeni iddialarla derinleşirken, parti içindeki güç mücadelesi siyaset kulislerinin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Özgür Özel ve ekibinin olası yeni parti arayışları ve farklı siyasi formüller üzerinden yürüttüğü temaslar tartışılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Övür, yeni bir siyasi oluşumun önündeki en büyük engelin “bagajdaki şaibeler” olduğunu belirtirken, CHP’de yaşanan kritik sürecin perde arkasına ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi.
CHP'de mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan liderlik krizi yeni bir boyuta taşınırken, parti içinde yaşanan gerilim siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "partiyi geri alma" vurgusu ve olası yeni siyasi oluşumlara ilişkin mesajları tartışılırken, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
SİYASETTE SICAK TEMAS: ÖZGÜR ÖZEL'İN "EMANET" STRATEJİSİ
CHP içindeki gerilim en tepe noktaya ulaşırken, Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Sürece dair sessizliğini bozan Özgür Özel, "Toplumun gösterdiği dayanışmayı, sahiplenmeyi görüyorlar. Onun toplumsal tepkisini şu anda göze alamamışlar. İnşallah bir süre sonra kendilerince, 'Toplum bizi sahiplenme noktasında onların beklediği gibi bir gevşeme olursa...' o zaman yapacaklar. Şimdi yapsalar toplumun bize verdiği desteğin zaten kendilerine de çok ciddi bir rahatsızlık yarattığı ortada" ifadelerini kullandı. Özel, parti içindeki ihraç mekanizmasının asıl amacını deşifre ederek, "Dünkü ihraçların iki yönü var. Bir tanesi, bugün yapılacak Parti Meclisi'nden hemen önce, Parti Meclisi'ndeki çoğunluğumuzu elimizden almaya çalışmak. İnşallah mahkemeyle dönecekler. Tedbir taleplerine başvuracağız, önce YDK'ya başvuracağız. Bir şekilde döndürmeye çalışacağız ama atıyor dışarı" şeklinde konuştu.
YOL AYRIMINDAKİ CHP: "TEMEL MOTİVASYONUMUZ PARTİYİ GERİ ALMAK"
Yeni bir siyasi oluşum iddiaları gündemi meşgul ederken, Özgür Özel bu yöndeki niyetlerini açık bir kapı bırakarak dile getirdi. Özel, "Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama bunu, temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak" sözleriyle, asıl hedeflerinin CHP yönetimi olduğunu ancak dışlanmaları durumunda B planının masada olduğunu ilk kez bu kadar net ifade etti.
KULİSLERİ SALLAYAN İDDİA: DSP, GENÇ PARTİ VE DEMOKRAT PARTİ DENKLEMİ
Siyasetin kalbi Ankara'da, Özgür Özel ve ekibinin hangi limana sığınacağı tartışılıyor. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, gizli yürütülen temasları bir bir anlatarak, "Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısıyla Murat Emir, Ankara Milletvekili, başkan yardımcısı düzeyinde konuşma yapılıyor ve bu konu inkar edilmiyor, ikrar da ediliyor. Demokrat Parti üzerinden, Demokrat Parti'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve dört eğilimin Demokrat Parti çatısı altında birleştirildiği bir senaryo konuşuluyor" bilgilerini paylaştı. Alabarda, İyi Parti'nin de bu sürece dahil olduğunu belirterek, "İyi Parti zaten aleni bir şekilde davet ediyor, 'Gelin buyurun' diyor" ifadelerini kullandı.