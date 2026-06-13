İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, yürütülen titiz operasyonlar ve uluslararası iş birlikleri neticesinde, kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplamda 90 suçlunun farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan firari suçlulara yönelik yürütülen kararlı mücadeleye ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda daire başkanlığının koordineli çalışmasıyla büyük bir başarıya imza atıldı.

Farklı suçlardan aranan ve aralarında Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi 16 farklı ülkede gizlenen 90 şahsın Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerine karşı mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı. "ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ" İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada tüm detaylar ve süreç şu ifadelerle aktarıldı:

"🔴 Kırmızı Bültenle Aranan 42 Suçluyu, ❌ Ulusal Seviyede Aranan 48 Suçluyu, GÜRCİSTAN(58), ALMANYA(12), BULGARİSTAN(3), YUNANİSTAN(3), HOLLANDA(2), KKTC(2), AVUSTURYA, BELARUS, İNGİLTERE, İTALYA, JAPONYA, KIRGIZİSTAN, KUZEY MAKEDONYA, MOLDOVA, TAYLAND ve UKRAYNA'dan ülkemize geri getirildi. 🔴 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (42) S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ. ile ❌ Ulusal seviyede aranan (48) G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.