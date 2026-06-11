Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e çağrı: Silivri prangasından kurtulmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu



"100 BAŞKAN KEMAL BEY'LE GÖRÜŞÜYOR"



Özgür Özel ve kurmaylarının "yeni parti" hazırlığında olduğu iddialarına da değinen Sevigen, "Öncelikle 100 belediye başkanı şu an Kemal Bey ile görüşüyor. Bunu bir bilelim. Özgür Özel ve çalışma arkadaşları duygusal olarak zaten CHP'den ayrılmış, fiziksel olarak da ayrılmak için tüm yolları deniyorlar. Yeni parti kurulursa 100 vekilin CHP'den ayrılacağına ilişkin iddiaların da hiçbirine şahsen ihtimal vermiyorum" dedi.