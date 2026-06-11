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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e çağrı: Silivri prangasından kurtulmalı

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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e çağrı: Silivri prangasından kurtulmalı

TBMM’de salı günü yaşanan "grup toplantısı krizi" ile birlikte CHP’deki iç hesaplaşma ve ayrışma geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Partideki kaosu ve tırmanan gerilimi değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Özgür Özel’i peş peşe yanlış kararlar alarak partilileri karşı karşıya getirmekle suçladı. Ayrıca Sevigen, partinin şaibeli isimlerden arınması gerektiğini söylerken, "CHP vesayet altında yönetilemez. Özgür Bey, Silivri prangasından tamamen kurtulmalı." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Salı günü TBMM grup toplantısında yaşanan izdiham ve sonrasındaki tartışmalar, parti içindeki görüş ayrılıklarını zirveye taşıdı.

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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, yaşanan süreci "kabul edilemez bir kaos" olarak nitelendirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet SevigenEski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen

Sevigen, "600 kişilik salona 5 bin kişi çağırmak nedir? Neyi amaçlıyorsunuz? Özgür Bey son günlerde ne söylediğini bilmiyor. Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışmak çok tehlikeli bir provokasyon. Manisa'da siz eczacılık yaparken Kemal Bey size makam-mevki verdi, buralara getirdi. 'Hain' diye bağırtıyorsunuz. Bu mu sizin vefanız, saygınız? Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖzelCHP Manisa Milletvekili Özgür Özel

"SİLİVRİ PRANGASINDAN TAMAMEN KURTULMALI"

Sabah'ın haberine göre CHP'de arınmanın şart olduğunu ve mutlaka tamamlanacağını dile getiren Sevigen, "Arınamayan arkadaşları bu partide kabul etmeyeceğiz. En az 8 vekil ve 5-6 belediye başkanından mutlaka arınmalıyız diye düşünüyorum. Şaibeli isimlerden tamamen arınmazsak bizim bu büyük mücadelemiz boşa gider. CHP vesayet altında yönetilemez. Bunu bir türlü anlayamadılar. Özgür Bey bu süreci fırsat olarak kabul etmeli ve Silivri prangasından tamamen kurtulmaya çalışmalı" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"100 BAŞKAN KEMAL BEY'LE GÖRÜŞÜYOR"

Özgür Özel ve kurmaylarının "yeni parti" hazırlığında olduğu iddialarına da değinen Sevigen, "Öncelikle 100 belediye başkanı şu an Kemal Bey ile görüşüyor. Bunu bir bilelim. Özgür Özel ve çalışma arkadaşları duygusal olarak zaten CHP'den ayrılmış, fiziksel olarak da ayrılmak için tüm yolları deniyorlar. Yeni parti kurulursa 100 vekilin CHP'den ayrılacağına ilişkin iddiaların da hiçbirine şahsen ihtimal vermiyorum" dedi.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e çağrı: Silivri prangasından kurtulmalı - 1

"YENİ PARTİ HÜSRAN OLUR"

CHP'den ayrılanların yeni partide arzuladığı ortamı bulamayacağını da dile getiren Sevigen, "Mevcut olanakların hiçbirine ve bekledikleri havaya yeni partileri üzerinden erişemezler. CHP'den kopanların hepsi hüsrana uğrayacaktır diye düşünüyorum. Bunun geçmişteki örnekleri zaten mevcut" şeklinde konuştu.

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