Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den Özgür Özel'e çağrı: Silivri prangasından kurtulmalı
TBMM’de salı günü yaşanan "grup toplantısı krizi" ile birlikte CHP’deki iç hesaplaşma ve ayrışma geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Partideki kaosu ve tırmanan gerilimi değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Özgür Özel’i peş peşe yanlış kararlar alarak partilileri karşı karşıya getirmekle suçladı. Ayrıca Sevigen, partinin şaibeli isimlerden arınması gerektiğini söylerken, "CHP vesayet altında yönetilemez. Özgür Bey, Silivri prangasından tamamen kurtulmalı." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Salı günü TBMM grup toplantısında yaşanan izdiham ve sonrasındaki tartışmalar, parti içindeki görüş ayrılıklarını zirveye taşıdı.
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, yaşanan süreci "kabul edilemez bir kaos" olarak nitelendirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sevigen, "600 kişilik salona 5 bin kişi çağırmak nedir? Neyi amaçlıyorsunuz? Özgür Bey son günlerde ne söylediğini bilmiyor. Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışmak çok tehlikeli bir provokasyon. Manisa'da siz eczacılık yaparken Kemal Bey size makam-mevki verdi, buralara getirdi. 'Hain' diye bağırtıyorsunuz. Bu mu sizin vefanız, saygınız? Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.