CANLI | ABD İran'ı vurdu, füzeler Kuveyt ve Bahreyn'e yöneldi
ABD ile İran arasındaki çatışma kritik bir eşiği geride bıraktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini tehdit ettiği gerekçesiyle İran'a ait İHA'ları düşürdüğünü ve İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıkladı.
CEPHE CEPHE SON DURUM
ABD CEPHESİ
CENTCOM, Hürmüz Boğazı üzerinde "acil tehdit" oluşturduğu belirtilen 4 İran İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. ABD güçleri, İran'ın Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurdu. Washington, saldırının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. CENTCOM, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik 7 balistik füze fırlattığını, bunlardan 6'sının imha edildiğini açıkladı. ABD tarafı, Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargâhı'nın vurulduğu yönündeki İran iddialarını yalanladı.
İRAN CEPHESİ
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırılarını doğruladı. İran, saldırının ardından bölgedeki ABD üslerine füze operasyonu düzenlediğini duyurdu. Tahran yönetimi, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargâhı'nın hedef alındığını açıkladı. İran, yaşananların ABD'nin saldırıları sonrası gerçekleştirilen bir misilleme olduğunu savunuyor.
İSRAİL CEPHESİ
İsrail işgal güçleri, Washington liderliğinde Beyrut'la yürütülen müzakerelerin başarısız olmasıyla, Lübnan'a saldırılarını artırdı. Ülkenin güneyinin boşaltılmasını istedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Şuanda Lübnan'la bir ateşkes mümkün değil." açıklamasında bulundu.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
CENTCOM: ABD GÜÇLERİ İRAN'DAKİ KIYI GÖZETLEME RADAR NOKTALARINI VURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran'ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu açıkladı.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD güçlerinin "İran tarafından Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracını (İHA) önlediği" belirtilerek, "İran'ın Hürmüz Boğazı yönüne gönderdiği dört İHA'nın düşürüldüğüne, söz konusu İHA'ların bölgedeki deniz trafiğine yönelik doğrudan ve acil tehdit oluşturduğuna" işaret edildi.
"İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik 7 balistik füze fırlattığı" aktarılan açıklamada, ABD güçlerinin daha fazla deniz saldırısını önlemek amacıyla Sirik ve Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını hedef aldığı bildirildi.
"ABD PERSONELİ ARASINDA HERHANGİ BİR YARALANMA YOK"
Açıklamada, ilk değerlendirmelere göre İran tarafından fırlatılan 7 füzeden 6'sının engellendiği, 1'inin ise hedefine ulaşamadığı, ABD personeli arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.
İran'ın Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargahı'na zarar verildiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, CENTCOM güçlerinin İran'dan kaynaklanan saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli tedbirleri almaya devam edeceği vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.
Kuveyt ordusu, yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdiğini duyurmuştu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, Kuveyt'te patlama seslerinin duyulmasının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldığını bildirmişti.
İRAN:DÜŞMAN ÜSLERİ FÜZELERLE HEDEF ALINDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınmasına ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, "Çocuk katili ve terörist ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri Hava ve Uzay Kuvvetlerinin füzeleriyle vuruldu." ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları Ordusundan karşılıklı saldırıların detayına ilişkin yapılan açıklamada ise 4 petrol tankerinin yerel saatle 01.30'da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalıştığı, bunun üzerine 4 petrol tankerinden birisinin hedef alındığı ve ardından yine yerel saatle 02.00'de ABD'nin Sirik ve Keşm Adası'ndaki iki iletişim kulesine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, yaşanan bu gelişmelerin ardından Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahını hedef aldığı kaydedildi.