Dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz Boğazı’ndan ilk görüntüler A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber

Türk televizyonlarında ilk kez A Haber Hürmüz Boğazı'nda. Küresel enerji ve ticaretin kilit noktası olan bölgede gerilim tırmanırken, A Haber muhabiri Ekber Karabağ en sıcak gelişmeleri Bender Abbas'tan anbean aktardı. Gemi trafiği, askeri hareketlilik ve diplomatik temaslar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

Küresel ticaretin ve enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. ABD'nin tüm

askı ve müdahale girişimlerine rağmen İran Devrim Muhafızları'nın tam denetim sağladığı stratejik noktada, A Haber farkıyla en sıcak gelişmeler bizzat bölgeden aktarıldı.

TÜRK TELEVİZYONLARINDA İLK: A HABER HÜRMÜZ'DE

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, fırtınanın koptuğu Bender Abbas'tan diplomatik trafikten askeri ablukaya kadar kritik süreci saniye saniye takip ediyor.

A HABER FIRTINANIN KOPTUĞU HÜRMÜZ'DE

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Şu an Hürmüz Boğazı'ndayım, arkamda gördüğünüz yer fırtınanın koptuğu nokta. Bulunduğum Bender Abbas kenti, Hürmüzgan ilinin merkezi." sözleriyle stratejik bölgedeki atmosferi özetledi.

Karabağ, boğazdaki gemi trafiğine dikkat çekerek, "Burada gördüğümüz gemiler İran'a ait. 28 Şubat'ta savaşın başlamasından birkaç gün sonra Devrim Muhafızları burayı kapattı ve o tarihten bu yana onların izni olmadan geçiş yapılamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" 36 SAATTE ÇÖKTÜ

ABD'nin bölgedeki hakimiyet çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan Karabağ, "ABD defalarca bu boğazı açmaya teşebbüs etse de başaramadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Özgürlük Projesi' adı altındaki eylemi sadece 36 saat sürdü ve operasyondan vazgeçmek zorunda kaldılar." sözleriyle Washington'ın bölgedeki başarısızlığını aktardı.

Devrim Muhafızları'ndan gelen son açıklamaya değinen Karabağ, "Son 24 saat içinde 26 geminin, İran'ın koordinasyonu ve izniyle boğazdan geçiş yaptığı ifade edildi." diyerek kontrolün tamamen Tahran'da olduğunu belirtti.

TAHRAN-İSLAMABAD HATTINDA KRİTİK TRAFİK

Bölgede sadece askeri değil, diplomatik bir hareketliliğin de yaşandığını belirten Ekber Karabağ, "Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi Tahran'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı, Mesud Pezeşkiyan ve Devrim Muhafızları Başkomutanı Ahmet Vahidi ile bir araya geldi." dedi.

Bu görüşmelerin büyük bir anlaşmanın habercisi olabileceğini belirten Karabağ, "İran medyasında yer alan bilgilere göre iki taraf önce geçici bir anlaşmaya imza atacak. Ardından 30 günlük bir süreçte uranyum ve nükleer faaliyetler gibi ihtilaflı konuların çözülmesi hedefleniyor. Her zamankinden daha yakın bir anlaşma sürecindeyiz." sözlerini kullandı.

HÜRMÜZ'DE TÜRK İZİ: ŞAH ABBAS'IN MİRASI

Bölgenin tarihi önemine ve Türk dünyasıyla olan bağına da değinen Ekber Karabağ, "Bulunduğum kent Bender Abbas, adını Türk Şahı Şah Abbas'tan alıyor. Bir zamanlar Portekizlilerin işgal ettiği bu bölgeyi Şah Abbas geri alınca şehre kendi adını vermişti. Türklerin izinin buralara kadar uzanması oldukça dikkat çekici." diyerek bölgedeki tarihi dokuyu A Haber ekranlarına taşıdı.

