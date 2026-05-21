Dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz Boğazı’ndan ilk görüntüler A Haber'de
Türk televizyonlarında ilk kez A Haber Hürmüz Boğazı'nda. Küresel enerji ve ticaretin kilit noktası olan bölgede gerilim tırmanırken, A Haber muhabiri Ekber Karabağ en sıcak gelişmeleri Bender Abbas'tan anbean aktardı. Gemi trafiği, askeri hareketlilik ve diplomatik temaslar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.
Küresel ticaretin ve enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. ABD'nin tüm
askı ve müdahale girişimlerine rağmen İran Devrim Muhafızları'nın tam denetim sağladığı stratejik noktada, A Haber farkıyla en sıcak gelişmeler bizzat bölgeden aktarıldı.
A Haber muhabiri Ekber Karabağ, fırtınanın koptuğu Bender Abbas'tan diplomatik trafikten askeri ablukaya kadar kritik süreci saniye saniye takip ediyor.
A HABER FIRTINANIN KOPTUĞU HÜRMÜZ'DE
Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Şu an Hürmüz Boğazı'ndayım, arkamda gördüğünüz yer fırtınanın koptuğu nokta. Bulunduğum Bender Abbas kenti, Hürmüzgan ilinin merkezi." sözleriyle stratejik bölgedeki atmosferi özetledi.
Karabağ, boğazdaki gemi trafiğine dikkat çekerek, "Burada gördüğümüz gemiler İran'a ait. 28 Şubat'ta savaşın başlamasından birkaç gün sonra Devrim Muhafızları burayı kapattı ve o tarihten bu yana onların izni olmadan geçiş yapılamıyor." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" 36 SAATTE ÇÖKTÜ
ABD'nin bölgedeki hakimiyet çabalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayan Karabağ, "ABD defalarca bu boğazı açmaya teşebbüs etse de başaramadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Özgürlük Projesi' adı altındaki eylemi sadece 36 saat sürdü ve operasyondan vazgeçmek zorunda kaldılar." sözleriyle Washington'ın bölgedeki başarısızlığını aktardı.
Devrim Muhafızları'ndan gelen son açıklamaya değinen Karabağ, "Son 24 saat içinde 26 geminin, İran'ın koordinasyonu ve izniyle boğazdan geçiş yaptığı ifade edildi." diyerek kontrolün tamamen Tahran'da olduğunu belirtti.