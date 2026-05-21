Dünyanın gözünü çevirdiği Hürmüz Boğazı’ndan ilk görüntüler A Haber'de

TAHRAN-İSLAMABAD HATTINDA KRİTİK TRAFİK Bölgede sadece askeri değil, diplomatik bir hareketliliğin de yaşandığını belirten Ekber Karabağ, "Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi Tahran'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı, Mesud Pezeşkiyan ve Devrim Muhafızları Başkomutanı Ahmet Vahidi ile bir araya geldi." dedi.

Bu görüşmelerin büyük bir anlaşmanın habercisi olabileceğini belirten Karabağ, "İran medyasında yer alan bilgilere göre iki taraf önce geçici bir anlaşmaya imza atacak. Ardından 30 günlük bir süreçte uranyum ve nükleer faaliyetler gibi ihtilaflı konuların çözülmesi hedefleniyor. Her zamankinden daha yakın bir anlaşma sürecindeyiz." sözlerini kullandı.

HÜRMÜZ'DE TÜRK İZİ: ŞAH ABBAS'IN MİRASI Bölgenin tarihi önemine ve Türk dünyasıyla olan bağına da değinen Ekber Karabağ, "Bulunduğum kent Bender Abbas, adını Türk Şahı Şah Abbas'tan alıyor. Bir zamanlar Portekizlilerin işgal ettiği bu bölgeyi Şah Abbas geri alınca şehre kendi adını vermişti. Türklerin izinin buralara kadar uzanması oldukça dikkat çekici." diyerek bölgedeki tarihi dokuyu A Haber ekranlarına taşıdı.