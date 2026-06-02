CHP Kurultay soruşturmasında yeni gelişme! Özkan Yalım ve Turgut Koç ifade verecek

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade verecek.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz haftalarda savcılığa ek ifade vermişti. Yalım ifadesinde, CHP Kurultay sürecinde İzmir'de delegelerle görüşmelerinin engellendiğini, Özgür Özel'in delegelerle bizzat ilgilendiğini anlatmıştı. Yalım ayrıca, Özgür Özel'in kullanımındaki VIP araçtaki lüks detayları tek tek anlatarak, Demirhan Gözaçan'a spor çanta içerisinde 1 milyon TL teslim ettiğini aktarmıştı.

Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen şüpheli Turgut Koç ise, daha önce verdiği ifadede delege ve oy pazarlığını anlatmıştı. Koç, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğrafla belgeleyen bazı delegelere para ödediğini ve belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını açıklamıştı.

Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çektiğini iddia etmişti. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu ancak buna rağmen bazı kişilerin gizlice fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söylemişti. Koç, "Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu" demişti.

FUHUŞTAN TUTUKLU

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Yiğit Macit'in silinen Whatsapp yazışmalarının özel yazılımla geri getirildiği, elde edilen deliller doğrultusunda Turgut Koç "Fuhuşa teşvik etme" suçundan tutuklanmıştı.