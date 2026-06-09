Dokunulmazlık masada! CHP dosyasında son söz Meclis’in
Antalya’da yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Özgür Özel’in de bulunduğu 6 CHP’li isim hakkındaki dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi, Başkent kulislerini hareketlendirdi. Peki, milletvekilleri için dokunulmazlığın kaldırılması süreci nasıl işliyor? İşte adım adım hukuki yol haritası.
Antalya'da yürütülen soruşturmada ortaya çıkan iddialar sonrası gözler Ankara'ya çevrilirken, en çok merak edilen soru ise "Dokunulmazlıklar kaldırılacak mı?" oldu. Süreç, fezlekenin hazırlanmasının ardından Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamalarından geçecek. Nihai karar ise Meclis tarafından verilecek.
FEZLEKE HAZIRLANIRSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı değerlendirme sonucunda fezleke hazırlanması halinde süreç otomatik olarak işlemeye başlayacak. Hazırlanan fezlekeler, önce Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık ise dosyayı Cumhurbaşkanlığı'na iletecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından da fezlekeler TBMM Başkanlığı'na gönderilecek. TBMM Başkanlığı'nın dosyaları bekletmeden Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk etmesi bekleniyor.
İLK DURAK KARMA KOMİSYON
Sabah'ın haberine göre Meclis aşamasında ilk incelemeyi Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon yapacak. Komisyon, dosya kendisine ulaştıktan sonra kura yöntemiyle beş üyeden oluşan bir Hazırlık Komisyonu belirleyecek. Hazırlık Komisyonu, hakkında fezleke bulunan milletvekilinin savunmasını alacak, dosyadaki delilleri inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Hazırlık Komisyonu'nun raporu bağlayıcı olmayacak. Nihai değerlendirme yine Karma Komisyon tarafından yapılacak.