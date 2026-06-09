Dokunulmazlık masada! CHP dosyasında son söz Meclis’in

ÜÇ FARKLI KARAR ÇIKABİLİR



Karma Komisyon'un önünde üç temel seçenek bulunuyor. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasını tavsiye edebilir, talebin reddedilmesine karar verebilir veya soruşturmanın yasama dönemi sonuna kadar ertelenmesini önerebilir. Mevzuatta bu aşamaya ilişkin kesin bir süre bulunmadığı için dosya uzun süre bekletilebileceği gibi kısa sürede de gündeme alınabiliyor.

Veli Ağbaba SON KARARI TBMM GENEL KURULU VERECEK



Karma Komisyon'un hazırladığı rapor daha sonra TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Genel Kurul'da fezlekeye ilişkin görüşmeler yapılacak. Hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talep edilen milletvekili kürsüye çıkarak kendisini savunabilecek. İsterse savunmasını başka bir milletvekili aracılığıyla da yaptırabilecek. Ardından oylamaya geçilecek. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin nihai siyasi karar TBMM Genel Kurulu tarafından verilecek.