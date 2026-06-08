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İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü

İBB yönetiminin ulaşımdan suya, otoparktan belgelere yaptığı fahiş zamlar vatandaşı zorluyor. Seçimde "indirim" vadeden İmamoğlu'nun devasa artışları rakamlarla deşifre edildi. A Haber'de konuşan Komisyon Üyesi Süheyla Topçu, İETT, İSKİ ve İSPARK'taki tabloyu açıklayıp yönetimin "zam şampiyonu" olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin AK Parti döneminden bugüne ulaşımdan suya, otoparktan belge ücretlerine kadar yaptığı fahiş zamlar, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

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Seçim meydanlarında "indirim" vaat eden Ekrem İmamoğlu'nun, göreve geldikten sonra imza attığı devasa artışlar rakamlarla deşifre edildi. A Haber canlı yayınına konuk olan İBB Tarife Komisyonu Üyesi Süheyla Topçu, İSPARK, İSKİ ve İETT'deki korkunç tabloyu tek tek açıklayarak, İBB yönetiminin "zam şampiyonu" olduğunu vurguladı.

İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü - 1

İSPARK ÜCRETLERİNDE %3500'LÜK REKOR ARTIŞ

İSPARK'taki fiyat artışlarının akılalmaz boyutlara ulaştığını belirten Süheyla Topçu, "2019 yılında 6 lira olan bir saatlik parklanma ücreti, 2023'te 33 liraya, 2024'te 70 liraya, 2025'te 150 liraya ve bugün 2026 projeksiyonunda tam 220 liraya yükseldi. Bu, tam 37 kat artış, yani yüzde 3500 oranında bir zam yapıldığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü - 2

İmamoğlu'nun seçim vaatlerini hatırlatan Topçu, "Sayın İmamoğlu 'hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek' demişti ama bugün gelinen noktada vatandaşa en pahalı İSPARK ücreti reva görülüyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü - 3

SUDA "İNDİRİM" SÖZÜ YALAN OLDU: %1500 ZAM!

En temel ihtiyaç olan su fiyatlarındaki artışın hiçbir maliyet hesabı ile açıklanamayacağını ifade eden Topçu, "2019'da metreküpü 4 lira olan su, bugün 61 liraya kadar çıktı. Üstelik her ay otomatik olarak zamlanıyor. 2019'dan bugüne suya yüzde 1500 oranında zam yapıldı" dedi. Seçim döneminde vaat edilen yüzde 40'lık indirim sözünün havada kaldığını vurgulayan Topçu, "Vatandaşa ucuz su kullandırma vaadi verenlerin bugün ulaştığı bu rakamlar, hiçbir işçi veya enerji maliyetiyle açıklanamaz" şeklinde konuştu.

İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü - 4

İETT'DE HEM ZAM VAR HEM HİZMET YOK

Toplu taşımadaki durumu rakamlarla aktaran İBB Tarife Komisyonu Üyesi Süheyla Topçu, "2020 başında 3,5 lira olan bir bilet, bugün 42 liraya kadar yükseldi. Ancak bu fahiş fiyatlara rağmen kaliteli hizmetten bahsetmek mümkün değil. İETT araçlarının bakımları zamanında yapılmadığı için otobüsler sık sık arızalanıyor, hatta yollarda yanıyor. Vatandaş hem pahalıya yolculuk ediyor hem de can güvenliği riske atılıyor" ifadelerini kullandı.

İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü - 5

İBB "ZAM ŞAMPİYONU" İLAN EDİLDİ

İBB bünyesindeki 40'tan fazla müdürlüğün her birinde inanılmaz artışlar yapıldığını kaydeden Topçu, "Hiçbir maliyeti olmayan basit bir belge ücretine dahi yüzde 2000'e varan zamlar yapıldı. Biz AK Parti grubu olarak bu zamların hepsine ret oyu verdik ancak CHP'nin meclis çoğunluğuyla bu tarifeler geçti. İBB bugün gerçek anlamda bir zam şampiyonudur ve tüm yükü vatandaşın sırtına yüklemiştir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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