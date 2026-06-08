İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü

SUDA "İNDİRİM" SÖZÜ YALAN OLDU: %1500 ZAM! En temel ihtiyaç olan su fiyatlarındaki artışın hiçbir maliyet hesabı ile açıklanamayacağını ifade eden Topçu, "2019'da metreküpü 4 lira olan su, bugün 61 liraya kadar çıktı. Üstelik her ay otomatik olarak zamlanıyor. 2019'dan bugüne suya yüzde 1500 oranında zam yapıldı" dedi. Seçim döneminde vaat edilen yüzde 40'lık indirim sözünün havada kaldığını vurgulayan Topçu, "Vatandaşa ucuz su kullandırma vaadi verenlerin bugün ulaştığı bu rakamlar, hiçbir işçi veya enerji maliyetiyle açıklanamaz" şeklinde konuştu.

İETT'DE HEM ZAM VAR HEM HİZMET YOK Toplu taşımadaki durumu rakamlarla aktaran İBB Tarife Komisyonu Üyesi Süheyla Topçu, "2020 başında 3,5 lira olan bir bilet, bugün 42 liraya kadar yükseldi. Ancak bu fahiş fiyatlara rağmen kaliteli hizmetten bahsetmek mümkün değil. İETT araçlarının bakımları zamanında yapılmadığı için otobüsler sık sık arızalanıyor, hatta yollarda yanıyor. Vatandaş hem pahalıya yolculuk ediyor hem de can güvenliği riske atılıyor" ifadelerini kullandı.