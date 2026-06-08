İGDAŞ-İSPARK-İSKİ VE İETT'de fahiş zamlar! İstanbullunun beli 2,5 yılda büküldü
İBB yönetiminin ulaşımdan suya, otoparktan belgelere yaptığı fahiş zamlar vatandaşı zorluyor. Seçimde "indirim" vadeden İmamoğlu'nun devasa artışları rakamlarla deşifre edildi. A Haber'de konuşan Komisyon Üyesi Süheyla Topçu, İETT, İSKİ ve İSPARK'taki tabloyu açıklayıp yönetimin "zam şampiyonu" olduğunu vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin AK Parti döneminden bugüne ulaşımdan suya, otoparktan belge ücretlerine kadar yaptığı fahiş zamlar, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.
Seçim meydanlarında "indirim" vaat eden Ekrem İmamoğlu'nun, göreve geldikten sonra imza attığı devasa artışlar rakamlarla deşifre edildi. A Haber canlı yayınına konuk olan İBB Tarife Komisyonu Üyesi Süheyla Topçu, İSPARK, İSKİ ve İETT'deki korkunç tabloyu tek tek açıklayarak, İBB yönetiminin "zam şampiyonu" olduğunu vurguladı.
İSPARK ÜCRETLERİNDE %3500'LÜK REKOR ARTIŞ
İSPARK'taki fiyat artışlarının akılalmaz boyutlara ulaştığını belirten Süheyla Topçu, "2019 yılında 6 lira olan bir saatlik parklanma ücreti, 2023'te 33 liraya, 2024'te 70 liraya, 2025'te 150 liraya ve bugün 2026 projeksiyonunda tam 220 liraya yükseldi. Bu, tam 37 kat artış, yani yüzde 3500 oranında bir zam yapıldığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun seçim vaatlerini hatırlatan Topçu, "Sayın İmamoğlu 'hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek' demişti ama bugün gelinen noktada vatandaşa en pahalı İSPARK ücreti reva görülüyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.