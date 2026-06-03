"Destek ver başkan ol" pazarlığı! Özgür Özel’in karakutusunun ifadesi ahaber.com.tr'de: İmamoğlu aracılığıyla adaylık sözü verdik
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 38. Kurultay Soruşturmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada ifade veren Turgut Koç, CHP'nin 38. Kurultayı sürecine ilişkin dün çarpıcı bir ifade verdi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifade de delegelerle birebir temas kurduğunu anlatan Koç, bu süreçte para gönderdiğini, siyasi destek karşılığında adaylık sözleri verildiğini öne sürdü.
CHP'nin 38'inci kurultayı ile 21'inci olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 'tedbirli mutlak butlan' kararı verdi.
Bu kapsamda mahkeme, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KARAKUTUSUNUN İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
CHP'de butlan kararının yankıları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü dosyada ifade veren Turgut Koç'un ifade tutanağına ahaber.com.tr ulaştı.
"PARTİ YÖNETİCİLERİNİN KONAKLADIĞI OTELDE KALDIM"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü dosyada ifade veren Turgut Koç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu.
Herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde aktif rol aldığını söyleyen Koç, Ankara'da bulunduğunu ve parti yöneticilerinin konakladığı otelde kaldığını anlattı.
Koç, kurultay sürecinde Özgür Özel'i gayrı resmi şekilde desteklemek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu dile getirirken, parti içi temasların perde arkasını da anlattı.
"ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'NIN HER ŞEYDEN HABERLERİ VARDI"
Koç'un ifadesindeki en dikkat çeken bölüm ise Edirne bağlantılı görüşmeler oldu. İddiaya göre, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi için girişimde bulunuldu.
Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmede, Gürkan'a ilerleyen seçimlerde yeniden belediye başkan adaylığı sözü verildiği öne sürüldü. Koç, görüşmenin Nadir Ataman'ın telefonu üzerinden yapıldığını ve görüşme sırasında aynı ortamda bulunduklarını belirtti.
Kurultay sürecinde verilen bu tür sözlerin siyasi pazarlık boyutuna işaret ettiği iddiası dikkat çekerken Turgut Koç, resmi bir görevi olmamasına rağmen yürüttüğü temaslardan Özgür Özel ve Veli Bağbaba'nın bilgisi olduğunu ileri sürdü.
Koç ifadesinde şöyle konuştu:
"Kurultaydan yaklaşık 1 hafta - 10 gün kadar önce Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan ORHAN'ı İBB dijital iletişim merkezinde Ekrem İMAMOĞLU ile görüştürdüm. Ekrem İMAMOĞLU ile Gökhan ORHAN özel bir görüşme yaptılar. Görüşmede ben yer almadım ancak üçümüzün baz bilgilerine bakıldığı takdirde iletişim çadırında olduğumuz görülecektir. Ekrem İMAMOĞLU ile görüşmeyi Onursal ADIGÜZEL organize etti. Gökhan ORHAN'a ne vadedildiğini bilmiyorum. Özgür ÖZEL'in Kahramanmaraş ziyaretinde yanında bulunuyordum. Şu an tutuklu olan Kalender ÖZDEMİR'de vardı. Kendisi Kahramanmaraşlıdır, delegeler ile temas sağlayan kişi Kalender'di. Kurultay döneminde Gaziantep İl Başkanı olan Reis REİSOĞLU, Veli AĞBABA ile yakındır. Kurultayda Özgür ÖZEL'i desteklediler. Kendilerine ne vadedildiğini bilmiyorum."
"10 BİN TL GÖNDERDİM"
Koç'un beyanlarında yer alan bir diğer çarpıcı detay ise delegelere para gönderildiği iddiası oldu. Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin kendisinden para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Bu iki delegenin daha sonra Özgür Özel'e destek verdiğini ifade etti.
Koç, "Kurultayın yapıldığı gün şu an hatırlamadığım bir kişinin aracılığıyla Etimesgut delegeleriyle tanıştım. Bu kişilerden Özgür Özel'e oy vermelerini istedim. Benden 20.000 TL para isteyen oldu, hesabımdan bu kişiye 10.000 TL gönderdim. Bu iki delege Özgür Özel'e destek verdi. Bu Etimesgut delegelerinin adı Özkan DENİZ ve İbrahim ŞAHİN'dir." dedi.
İL BAŞKANLIKLARI VE BELEDİYE ADAYLIKLARI BAĞLANTISI
Koç, kurultaydan önce bazı delegelerle yapılan görüşmelerde yerel seçimlere yönelik taleplerin gündeme geldiğini de öne sürdü.
Yalova'dan Mehmet Gürel'in belediye başkan adayı gösterilmesi talebinin iletildiğini, sonraki süreçte bu kişinin aday yapıldığını ve Başkan yapıldığını belirtti. Bu gelişmenin ardından il başkanlığı görevinde de değişiklik yapıldığını ifade etti.
SİYASİ POZİSYONLAR ÖNCEDEN PLANLANDI
Bu beyanlar, kurultay sürecinde siyasi pozisyonların önceden planlandığı iddialarını güçlendirdi.
KRİTİK İSİMLER VE KURULTAY AĞI
Tugut Koç ifadesinde, kurultay sürecinde etkili olduğunu düşündüğü birçok ismi de sıraladı. Bazı isimlerin delegeler üzerinde etkili olduğunu, bazı kişilerin ise adaylık ve destek süreçlerinde aktif rol aldığını öne sürdü.
Özellikle bazı belediye başkanları, il başkanları ve parti yöneticilerinin süreçte kilit rol oynadığını belirtirken, bu temasların büyük kısmının perde arkasında yürütüldüğünü beyan etti.