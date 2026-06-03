Herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde aktif rol aldığını söyleyen Koç, Ankara'da bulunduğunu ve parti yöneticilerinin konakladığı otelde kaldığını anlattı.

"Kurultaydan yaklaşık 1 hafta - 10 gün kadar önce Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan ORHAN'ı İBB dijital iletişim merkezinde Ekrem İMAMOĞLU ile görüştürdüm. Ekrem İMAMOĞLU ile Gökhan ORHAN özel bir görüşme yaptılar. Görüşmede ben yer almadım ancak üçümüzün baz bilgilerine bakıldığı takdirde iletişim çadırında olduğumuz görülecektir. Ekrem İMAMOĞLU ile görüşmeyi Onursal ADIGÜZEL organize etti. Gökhan ORHAN'a ne vadedildiğini bilmiyorum. Özgür ÖZEL'in Kahramanmaraş ziyaretinde yanında bulunuyordum. Şu an tutuklu olan Kalender ÖZDEMİR'de vardı. Kendisi Kahramanmaraşlıdır, delegeler ile temas sağlayan kişi Kalender'di. Kurultay döneminde Gaziantep İl Başkanı olan Reis REİSOĞLU, Veli AĞBABA ile yakındır. Kurultayda Özgür ÖZEL'i desteklediler. Kendilerine ne vadedildiğini bilmiyorum."

"ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'NIN HER ŞEYDEN HABERLERİ VARDI" Koç'un ifadesindeki en dikkat çeken bölüm ise Edirne bağlantılı görüşmeler oldu. İddiaya göre, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi için girişimde bulunuldu. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmede, Gürkan'a ilerleyen seçimlerde yeniden belediye başkan adaylığı sözü verildiği öne sürüldü. Koç, görüşmenin Nadir Ataman'ın telefonu üzerinden yapıldığını ve görüşme sırasında aynı ortamda bulunduklarını belirtti. Kurultay sürecinde verilen bu tür sözlerin siyasi pazarlık boyutuna işaret ettiği iddiası dikkat çekerken Turgut Koç, resmi bir görevi olmamasına rağmen yürüttüğü temaslardan Özgür Özel ve Veli Bağbaba'nın bilgisi olduğunu ileri sürdü.

"10 BİN TL GÖNDERDİM"

Koç'un beyanlarında yer alan bir diğer çarpıcı detay ise delegelere para gönderildiği iddiası oldu. Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin kendisinden para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Bu iki delegenin daha sonra Özgür Özel'e destek verdiğini ifade etti.

Koç, "Kurultayın yapıldığı gün şu an hatırlamadığım bir kişinin aracılığıyla Etimesgut delegeleriyle tanıştım. Bu kişilerden Özgür Özel'e oy vermelerini istedim. Benden 20.000 TL para isteyen oldu, hesabımdan bu kişiye 10.000 TL gönderdim. Bu iki delege Özgür Özel'e destek verdi. Bu Etimesgut delegelerinin adı Özkan DENİZ ve İbrahim ŞAHİN'dir." dedi.